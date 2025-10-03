Έκθεση “Frida Kahlo – Her Photos” στο MOMus

Η Διαδρομή αλλάζει. Το μήνυμα πάντα ίδιο. Πρόληψη για όλους - Πρόληψη παντού!

Η Frida Kahlo «έρχεται» στο MOMus-Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, από τις 3 Οκτωβρίου 2025 έως τις 4 Ιανουαρίου 2026, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, επόμενο προορισμό στη λίστα των είκοσι και πλέον πόλεων που έχει παρουσιαστεί η έκθεση «Frida Kahlo – Her Photos» διεθνώς.

Στην έκθεση αποκαλύπτονται μέσα από 241 αδημοσίευτες φωτογραφίες που αντιπροσωπεύουν διαφορετικές περιόδους και πρόσωπα στη ζωή της Frida Kahlo, πτυχές του προσωπικού κόσμου της διεθνώς αναγνωρισμένης καλλιτέχνιδας από το Μεξικό και γίνεται γνωστή μια νέα προοπτική στην ταραχώδη ζωή μιας από τις πιο μυστηριώδεις και εμβληματικές μορφές της λατινοαμερικανικής τέχνης.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

