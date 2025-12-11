ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ 80 ΧΡΟΝΙΑ UNESCO

Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου στη Θεσσαλονίκη

Με αφορμή τη συμπλήρωση ογδόντα ετών από την ίδρυση της UNESCO, η Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO, η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών και το Κέντρο Πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, συνδιοργανώνουν την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025 στη Θεσσαλονίκη μια σειρά επετειακών εκδηλώσεων αφιερωμένων στην προσφορά και το έργο του Οργανισμού.

Την εκδήλωση υποστηρίζουν το Κέντρο UNESCO για τις Γυναίκες και την Ειρήνη στα Βαλκάνια, ο Δήμος Θεσσαλονίκης, ο Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι εκδηλώσεις θα ανοίξουν στις 09:30, με ημερίδα αφιερωμένη στη συμβολή της Ελλάδας στην προώθηση των Προγραμμάτων και των Προτεραιοτήτων της UNESCO, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου στο νέο κτήριο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (26ης Οκτωβρίου, Θεσσαλονίκη).

Στην έναρξη της ημερίδας θα απευθύνουν χαιρετισμούς οι παριστάμενοι επίσημοι, ενώ ακολούθως στελέχη της UNESCO, εμπειρογνώμονες της Δημόσιας Διοίκησης και πανεπιστημιακοί θα παρουσιάσουν τις δράσεις του Οργανισμού σε τρεις βασικές θεματικές ενότητες. Ειδικότερα, η Αρχαιολόγος Δρ. Αγγελική Κοτταρίδη θα συντονίσει το στρογγυλό τραπέζι για τον Τομέα Πολιτισμού, ο Καθηγητής Νικόλαος Ζούρος το πάνελ για τις Φυσικές και Κοινωνικές Επιστήμες και η Καθηγήτρια Φωτεινή Ασδεράκη τη συζήτηση για την Εκπαίδευση.

Παράλληλα, η εκπρόσωπος του Δήμου Θεσσαλονίκης Αναστασία Καραχισαρλή θα παρουσιάσει τις δράσεις που έχει υλοποιήσει η δημοτική αρχή στο πλαίσιο του Δικτύου Δημιουργικών Πόλεων της UNESCO για τη Γαστρονομία.

Οι επετειακές εκδηλώσεις θα κορυφωθούν το βράδυ της ίδιας ημέρας στις 20:00, με μια ξεχωριστή μουσική παράσταση στο Δημοτικό Θέατρο «Σταύρος Κουγιουμτζής» (Σαμανίδη Απόστολου 21, Πανόραμα).

Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα, με τη σύμπραξη των Plaza Ensemble, του Θοδωρή Βουτσικάκη, της Έλσας Μουρατίδου και του Μανώλη Χατζημανώλη, αποτελεί ένα μουσικό ταξίδι στα τραγούδια του παλιού ελληνικού κινηματογράφου.

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη και για τις δύο εκδηλώσεις, με την επίδειξη της σχετικής πρόσκλησης.

