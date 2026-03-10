Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία Πειραιά

Γλάδστωνος 12

21 0453 1476

Φωνητικό Σύνολο Libro Coro

«Et Lux Perpetua»

Requiem in C minor του Luigi Cherubini

Κυριακή 22 Μαρτίου στις 20:30

Το Φωνητικό Σύνολο Libro Coro παρουσιάζει την παράσταση ET LUX PERPETUA, με το εμβληματικό Requiem in C minor του Luigi Cherubini, και μουσικό πρόλογο δύο τραγουδιών του Benjamin Britten, την Κυριακή 22 Μαρτίου 2026 στις 20:30, στην Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία Πειραιά.

Μετά τον σημαντικό σταθμό της συμμετοχής του συνόλου στη sold out ιστορική συναυλία των Septicflesh στο Ηρώδειο, σε σύμπραξη με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, το Libro Coro επιστρέφει με μια κατανυκτική μουσική εμπειρία.

Το Requiem in C minor αποτελεί ένα συνθετικό αριστούργημα που συνδυάζει την παράδοση με την καινοτομία, προσφέροντας μια συγκλονιστική μουσική εμπειρία αφιερωμένη στην ανάπαυση των ψυχών, με βαθιά ανθρωπιά και θρησκευτική ευλάβεια.

Είναι ένα κορυφαίο έργο της παγκόσμιας λειτουργικής μουσικής το οποίο ξεχωρίζει για το δραματικό του βάθος και την πρωτοτυπία στην ενορχήστρωση, μια και διακρίνεται για την απουσία σόλο φωνών και είναι γραμμένο για μικτή χορωδία.

Οι μικροί χορωδοί του φωνητικού συνόλου Libro Coro, πριν τη μνημειώδη σύνθεση του Cherubini παρουσιάζουν δύο τραγούδια του μεγάλου σύγχρονου ειρηνιστή συνθέτη Benjamin Britten, τα “Ash Grove” και “Cuckoo”.

Μια μεγάλη συναυλία του Φωνητικού Συνόλου Libro Coro, που με τις μαγικές φωνές τους, τραγουδούν για έναν καλύτερο, δίκαιο και ειρηνικό κόσμο .

Συντελεστές:

Διδασκαλία – Διεύθυνση: Ανθή Γουρουντή

Πιάνο: Μάρκος Κώτσιας

Τσέλο: Κλεοπάτρα Δαρδάλη

Παραγωγή: Εταιρεία Τεχνών Πειραιά «ΕΝΤΡΟΠΙΑ»

Ευγενική συνεργασία: Λαογραφική Στέγη Σαλαμίνας

Libro coro

ΑΜΠΡΑΧΑΜΙΑΝ ΜΑΡΙΑ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑ, ΒΑΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΓΙΑΝΝΙΚΟΥ ΔΑΝΑΗ, ΓΚΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΘΕΡΜΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΚΑΙΣΑΡΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΚΑΛΚΑΝΗ ΒΑΝΕΣΣΑ, ΚΑΜΙΝΙΩΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΚΑΠΡΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ ΜΕΛΣΑ, ΚΑΡΑΜΠΙΛΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΚΟΛΟΣΙΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΚΟΥΡΜΟΥΛΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ, ΛΕΚΟΔΗΜΗΤΡΗ ΜΥΡΣΙΝΗ, ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ, ΤΖΙΤΖΗ ΜΑΡΓΙΑΝΝΑ, ΤΖΙΤΖΗ ΕΛΕΑΝΝΑ, ΤΣΑΚΙΡΑΚΗ ΗΛΙΑΝΑ, ΠΙΣΚΙΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΠΑΚΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ, ΠΑΠΑΧΕΙΜΩΝΑ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ, ΡΟΜΠΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΧΥΤΗΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΔΡΥΜΩΝΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ, ΚΡΙΤΣΙΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ, ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΕΛΗ ΜΑΡΙΑ, ΜΑΤΘΑΙΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ, ΜΑΤΘΑΙΟΓΙΑΝΝΗ ΕΙΡΗΝΗ, ΜΑΥΡΑΚΗ ΑΡΕΤΗ, ΦΡΑΓΚΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΦΡΑΓΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ

Ημέρα και ώρα συναυλίας:

Κυριακή 22 Μαρίου στις 20:30

Προπώληση εισιτηρίων: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/et-lux-perpetua/

Τιμές εισιτηρίων:

Γενική είσοδος: 16 ευρώ

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Αντώνης Κοκολάκης

Email: kokolakispr@yahoo.gr και kokolakispr@gmail.com