Euphoria Cup Athens 2026

Ένα από τα ωραιότερα και εντυπωσιακότερα Ολυμπιακά αθλήματα, φιλοξενείται φέτος, για δεύτερη φορά, στον Δήμο Αγίου Δημητρίου, με τις συμμετοχές εκατοντάδων αθλητριών από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό.

Από τις 19 έως τις 22 Φεβρουαρίου 2026, το Κλειστό Γυμναστήριο της «Θεομήτορος Γιώργος Πρίντεζης», υποδέχεται το 2ο Διεθνές Τουρνουά ρυθμικής γυμναστικής «Euphoria Cup».

Πρόκειται για ένα τουρνουά που βάζει σε πρώτο πλάνο -αθλητικά- τα νότια προάστια του Λεκανοπεδίου και δίνει συγχρόνως στον κόσμο την ευκαιρία να γνωρίσει το συγκεκριμένο σπορ από κοντά, ακόμα και σε αυτούς που δεν είχαν καμία προηγούμενη επαφή μαζί του.

Το Euphoria Cup πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Αττικής και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού ( ΕΟΤ) με συνδιοργανωτή τον Γ.Π.Ο ΡΥΘΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ και την ευγενική παραχώρηση του γηπέδου από τον Δήμο Αγίου Δημητρίου.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.