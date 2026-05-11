Το HIGGS παρουσιάζει το «Φιλανθρωπία 2.0»:

Στην καρδιά του θεσμικού διαλόγου για την Κοινωνία των Πολιτών

Το HIGGS, ο πρώτος και μεγαλύτερος κόμβος ενδυνάμωσης των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών (ΟΚοιΠ) στην Ελλάδα, ανακοινώνει τη διοργάνωση του «Φιλανθρωπία 2.0», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 21 & 22 Μαΐου 2026, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων.

Με κεντρικό θέμα «Θεσμικό πλαίσιο, οργανωμένη κοινωνία πολιτών και σχέσεις με το κράτος», το συνέδριο έρχεται σε μια κομβική στιγμή για το οικοσύστημα της φιλανθρωπίας στη χώρα μας. Στόχος είναι η χαρτογράφηση των προκλήσεων και η αναζήτηση ενός σταθερού, δίκαιου και υποστηρικτικού περιβάλλοντος που θα επιτρέψει στις οργανώσεις να λειτουργούν με διαφάνεια, αξιοπιστία και μέγιστο κοινωνικό αντίκτυπο.

Γιατί το «Φιλανθρωπία 2.0» 2026 είναι απαραίτητο;

Η Κοινωνία των Πολιτών αποτελεί έναν κρίσιμος εταίρο της Πολιτείας. Το φετινό συνέδριο θέτει στο επίκεντρο τη σχέση αυτή, αναδεικνύοντας ότι το θεσμικό πλαίσιο αποτελεί τον πυλώνα της βιωσιμότητάς της. Μέσα από ένα διήμερο γεμάτο ομιλίες, πάνελ με κορυφαία στελέχη του χώρου των ΟΚοιΠ, κοινωφελών ιδρυμάτων, ακαδημαϊκών και εκπροσώπων της Πολιτείας θα συζητήσουν για:

Θεσμική Αναγνώριση & Διαφάνεια: Τα μητρώα ΟΚοιΠ, το διοικητικό βάρος και ο ρόλος τους ως εγγυητές αξιοπιστίας.

Σχέσεις με το Κράτος: Η πρόκληση της ανεξαρτησίας στη συνηγορία (advocacy) και η διαχείριση δημόσιων χρηματοδοτήσεων.

Αυτορρύθμιση & Δεοντολογία: Μπορούν οι οργανώσεις να θωρακιστούν μόνες τους μέσα από κώδικες δεοντολογίας;

Regranting & Οικοσύστημα: Πώς διαμορφώνεται η δομή και η ανάπτυξη των ΟΚοιΠ μέσα από σύγχρονα μοντέλα χρηματοδότησης.

Επετειακός Σταθμός: 10 Χρόνια HIGGS. Με αφορμή τη συμπλήρωση μιας δεκαετίας προσφοράς, το HIGGS αναστοχάζεται τη διαδρομή του και θέτει τις βάσεις για το μέλλον της οργανωμένης Κοινωνίας των Πολιτών στην Ελλάδα.



«Η θεματική του 2026 ανοίγει μια συζήτηση για την ωρίμανση του οικοσυστήματός μας», αναφέρει ο Σωτήρης Πετρόπουλος, συνιδρυτής του HIGGS. «Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε μια γέφυρα ουσιαστικού διαλόγου μεταξύ Πολιτείας και Οργανώσεων, ώστε ο κοινωνικός αντίκτυπος να μην είναι μια προσπάθεια μοναχική, αλλά μια συντονισμένη υπόθεση».

Συμμετοχή & Πληροφορίες



Το συνέδριο προσκαλεί εκπροσώπους ΟΚοιΠ, κοινωφελή ιδρύματα, στελέχη επιχειρήσεων, ακαδημαϊκούς και εκπροσώπους της δημόσιας διοίκησης.

Ημερομηνία: 21 & 22 Μαΐου 2026

Χώρος: Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων (Αεριοφυλάκιο 1 – Αμφιθέατρο "Μιλτιάδης Έβερτ" & INNOVATHENS)