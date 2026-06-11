Φιλανθρωπία & Κοινωνική Ευθύνη-Από το Βυζάντιο στη σύγχρονη Κοινωνική Δράση

Εκεί που οι έννοιες «Φιλανθρωπία» και «Σύγχρονο Κοινωνικό Κράτος» συναντιούνται, στο Παπάφειο Ορφανοτροφείο Θεσσαλονίκης, η ΑμΚΕ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ μιλά το Σάββατο 13 Ιουνίου και ώρα 11.00 π.μ. για τη Φιλανθρωπία και τιμά σύγχρονους φιλάνθρωπους – ευεργέτες σε μια εκδήλωση με τίτλο: “ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ – ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ”.

Με την συμμετοχή διακεκριμένων επιστημόνων, πολιτικών, εκπροσώπων κοινωνικών φορέων και οργανισμών η ημερίδα προσδοκά να αναδείξει τις στρατηγικές συνεργασίας για την ενίσχυση της φιλανθρωπίας και της κοινωνικής ευθύνης στην Ελλάδα και να προτείνει νέες προσεγγίσεις για τη διαχείριση της κοινωνικής αλληλεγγύης και ευημερίας στην σύγχρονη κοινωνία.

Για την εν λόγω δράση το Παπάφειο Ορφανοτροφείο, ένα από τα ιστορικότερα ιδρύματα της Θεσσαλονίκης αλλά και ολόκληρης της χώρας – πρότυπο φιλανθρωπικού έργου του μεγάλου εθνικού ευεργέτη Ιωάννη Παπάφη-, ανοίγει μετά από πολλά χρόνια τις πύλες του στο ευρύ κοινό και γίνεται η κεντρική σκηνή που θα φιλοξενήσει την επιστημονική ημερίδα και τις παράλληλες δράσεις οι οποίες αναπτύσσονται στο πλαίσιο αυτής.

Ένα μουσικό δρώμενο που προβλέπεται να παρουσιάσουν από κοινού οι Φιλαρμονικές Ορχήστρες του Δήμου Θεσσαλονίκης, του Γ’ Σώματος Στρατού και του Παπάφειου Ιδρύματος υπό την καλλιτεχνική επιμέλεια του κου. Γεωργίου Πατρώνα, έρχεται να ανακαλέσει στην μνήμη την ιστορικά καταγεγραμμένη συνεργασία των εν λόγω Φιλαρμονικών που κληροδότησε ένα λαμπρό πολιτιστικό αποτύπωμα στην πόλη. Η προσφορά ενός λιτού γεύματος, στα πρότυπα εκείνου που οι Βυζαντινοί προετοίμαζαν κατά την περίοδο των νηστειών -δεδομένου ότι η εκδήλωση διεξάγεται κατά την περίοδο της νηστείας των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου και εντάσσεται στο επίσημο εορταστικό πρόγραμμα για τα εφετινά «Παύλεια»-, συμπληρώνει νοηματικά αυτήν την δράση που είναι αφιερωμένη στην κοινωνική προσφορά.

Στη «ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ», εμπνεόμαστε από την ιστορία και σχεδιάζουμε για το μέλλον με στόχο την κοινωνική συνοχή, την κοινωνική δικαιοσύνη και την ευημερία….

Την Αιγίδα τους για την εκδήλωση έχουν παράσχει το Υπουργείο Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας-Θράκης), η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και ο Δήμος Θεσσαλονίκης, ενώ χορηγός επικοινωνίας είναι η ΕΡΤ3, 95.8 FM και 102 FM. Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, η ΔΕΘ-HELEXPO, η Ένωση Επαγγελματιών Μαγειρικής Ελλάδας, η Συντεχνία Καταστηματαρχών Ζαχαροπλαστών Θεσσαλονίκης, το Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης, ενώνουν τις δυνάμεις τους με τη ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ υποστηρίζοντας την διοργάνωση.

Πληροφορίες: 6976 402542

Χορηγοί επικοινωνίας: ΕΡΤ3, 102fm, 95,8fm