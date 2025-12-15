Δημοτική Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης- 18|12|2025 έως 14|02|2026

Εγκαινιάζεται την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου και ώρα 20:00 η έκθεση "ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ /ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ"

Η έκθεση που διοργανώνεται από τον Δήμο Θεσσαλονίκης και τη Δημοτική Πινακοθήκη, παρουσιάζει έργα ζωγραφικής, χαρακτικά, σχέδια και κατασκευές του εικαστικού και Ομότιμου Καθηγητή της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Γιώργου Τσακίρη.

Όπως αναφέρει ο Ιστορικός της Τέχνης και επιμελητής της έκθεσης Γιάννης Μπόλης : “Η έκθεση αποτελεί μια καλή αφορμή να «ανακαλύψουμε» έναν διαφορετικό Γιώργο Τσακίρη με ζωγραφικές συνθέσεις και χαρακτικά κυρίως από τις δεκαετίες του 1970 και 1980, καθώς και σχέδια με μολύβι και στυλό – μια σημαντική, αν και άγνωστη σε πολλούς, δουλειά του. Στα πρώτα αυτά έργα του ο εικαστικός εγείρει ζητήματα υπαρξιακής και οντολογικής τάξεως, επικαλείται μια βαθύτερη επικοινωνία, προτάσσει μια διαφορετική αντίληψη θέασης και ερμηνεία της ζωής. Η πιο πρόσφατη ενότητα σχεδίων του με μπλε στυλό φέρνουν στο προσκήνιο και πάλι τον ζωγράφο Τσακίρη. Ένας ολόκληρος νέος κόσμος αναδύεται μέσα από αυτά τα σχέδια στο μεταίχμιο της φαντασίας και του ονείρου. Ένας μαγικός, ίσως και μετα-αποκαλυπτικός, κόσμος που κατοικείται από βατράχια και φίδια-δράκοντες, κολοκύθες, καρπούζια, μανιτάρια και κάκτους, πλοία, αεροπλάνα και βιομορφικά μοτίβα, ένας κόσμος με γυάλινες κατασκευές, αιχμηρά μαχαίρια και σφυριά. Εικόνες ενός παραμυθιού ή μιας σκληρής οικολογικής αλληγορίας, εικόνες που επικοινωνούν και επιβάλλονται με τις εξαιρετικές σχεδιαστικές τους ποιότητες.”

Διάρκεια έκθεσης: 18|12|2025 έως 14|02|2026

Ημέρες και ώρες λειτουργίας:

Τρ - Παρ 10.00 – 20.00|Σάβ 10.00 – 18.00 | Κυρ & Δευτ κλειστά

Εγκαίνια: Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 20:00 | Είσοδος ελεύθερη

Δημοτική Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης - Casa Bianca

Βασ. Όλγας 182 και Θεμ. Σοφούλη, 54646, Θεσσαλονίκη

Τηλ. 2313 318538 | e-mail pinakothiki@thessaloniki.gr

fb: Δημοτική Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης | Instagram: @municipal_art_gallery_thess

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΕΡΤ3, 102FM, 958FM