ΓΚΙΝΤΙΚΙ & ΘΡΑΞ ΠΑΝΚC – Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών

ΓΚΙΝΤΙΚΙ & ΘΡΑΞ ΠΑΝΚC – Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών
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Οι Γκιντίκι και οι Θραξ Πανκc ενώνουν τις δυνάμεις τους και ανεβαίνουν στη σκηνή του Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών την Τρίτη 30 Ιουνίου 2026, στις 21:00.
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Οι Γκιντίκι και οι Θραξ Πανκc ενώνουν τις δυνάμεις τους και ανεβαίνουν στη σκηνή του Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών την Τρίτη 30 Ιουνίου 2026, στις 21:00, για ένα μεγάλο καλοκαιρινό live γεμάτο ενέργεια.  Δύο σχήματα που αντλούν έμπνευση από την ελληνική παράδοση και τη μεταφέρουν στο σήμερα με τον δικό τους ξεχωριστό τρόπο, συναντιούνται στη σκηνή για ένα εκρηκτικό μουσικό αντάμωμα. Νταούλια, γκάιντες, βιολιά, ηλεκτρικές κιθάρες, λαούτα, ντέφια και κλαρίνα στην ανάταση!

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.

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ΓΚΙΝΤΙΚΙ & ΘΡΑΞ ΠΑΝΚC – Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών
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