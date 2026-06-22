Το MUSIC NOW! ZOGRAFOU SUMMER FESTIVAL 2026 επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι, μετατρέποντας τον Δήμο Ζωγράφου σε έναν ανοιχτό χώρο μουσικής, συνάντησης και καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Ο θεσμός, που εδώ και έντεκα συνεχόμενα χρόνια αποτελεί σημείο αναφοράς για τα πολιτιστικά δρώμενα της πόλης, διοργανώνεται με αφορμή τον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Μουσικής και θα πραγματοποιηθεί από τις 20 Ιουνίου έως τις 11 Ιουλίου 2026.

Συναυλίες και μουσικές δράσεις θα φιλοξενηθούν στο Πάρκο Γουδή, στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ζωγράφου, αλλά και σε γειτονιές της πόλης, μεταφέροντας τη μουσική πιο κοντά στους κατοίκους και δημιουργώντας σημεία συνάντησης στον δημόσιο χώρο.

Το φεστιβάλ αναδεικνύει τη σύγχρονη μουσική δημιουργία και τη δύναμη της τέχνης ως μέσου έκφρασης, επικοινωνίας και συλλογικής εμπειρίας. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν καταξιωμένοι δημιουργοί και καλλιτέχνες, αλλά και νέοι ανερχόμενοι μουσικοί, φοιτητικά και μαθητικά σύνολα, τοπικοί σύλλογοι, παρουσιάζοντας ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα με διαφορετικά μουσικά ακούσματα και προσεγγίσεις.

Στόχος της διοργάνωσης είναι να προσφέρει ποιοτικές πολιτιστικές εμπειρίες με ελεύθερη πρόσβαση για όλες και όλους, να ενισχύσει τη σχέση των πολιτών με τη μουσική και τον δημόσιο χώρο και να συμβάλει ενεργά στην πολιτιστική ζωή της πόλης.

Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη! Παράλληλα, όσοι και όσες το επιθυμούν μπορούν να στηρίξουν το κοινωνικό έργο του Δήμου, προσφέροντας τρόφιμα και φάρμακα για το Κοινωνικό Παντοπωλείο και το Κοινωνικό Φαρμακείο.





Το καλοκαίρι του 2026, η μουσική δίνει ξανά ραντεβού στου Ζωγράφου!

Εκεί όπου η πόλη γίνεται σκηνή και οι άνθρωποι συναντιούνται

μέσα από τη μουσική.







Πρόγραμμα Εκδηλώσεων

20 Ιουνίου | 11:00 έως 13:00 | Πλατείες και πάρκα της πόλης

“Μουσικοί του δρόμου” νέοι καλλιτέχνες που έχουμε συναντήσει στους πιο ζωντανούς δρόμους της Αθήνας θα παίξουν σε δρόμους και πλατείες της πόλης. Χωρίς σκηνές και αποστάσεις, οι καλλιτέχνες θα γίνουν ένα με το κοινό, μεταφέροντας την αυθεντική μαγεία της τέχνης εκεί όπου ανήκει: σε όλους! Οι Βασίλης Κιαφάς, Νίκος Αποστολόπουλος, Γιώργος Παπουτσάκης στην πλατεία Άνοιξης. Η Eliana One Woman Band, στην πλατεία Μάχης της Κρήτης. O Yorgos Smak, στην πλατεία Τερζάκη. Ο Χρήστος Παπαγεωργίου, στο πάρκο Γουδή. Ο Μανώλης Ρακιτζής, γωνία Λεωφ. Ούλωφ Πάλμε και Γρ. Αυξεντίου. Η Μαρία Κοτσίρη στον πεζόδρομο Κέντρου Υγείας Ζωγράφου (πρώην ΙΚΑ)

20 Ιουνίου | 21:00 | Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο

| Οι Music Odyssey, το νεανικό μουσικό συγκρότημα φοιτητών και φοιτητριών του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ, θα μας ταξιδέψουν με αγαπημένες μελωδίες, από το νέο κύμα και την έντεχνη μουσική σκηνή. Συντελεστές: Μανόλης Λιανής – φωνή, κιθάρα-, Βασίλης Μανθόπουλος – φωνή, τρομπέτα, κιθάρα-, Πηνελόπη Πιερρουτσάκου – κιθάρα-, Μέλπω Μπάρκα-Τσιλιγκαρίδου – τύμπανα-, Ειρηλένα Δημητρακοπούλου – μπάσο-, Σπύρος Ασημακόπουλος – τρομπόνι-, Μαρία Μαλαφή – άρπα, φωνή- , Παναγιώτης Γανωτής – βιολί, φωνή-, Ηώς Ταλαβέρου – σαξόφωνο, πιάνο-, Δάφνη Νικολάου – φωνή-, Αρετή Ανδρεοπούλου – ακορντεόν-, Γιάννης Μαλαφής – κιθάρα-.

21 Ιουνίου | 21:00 | Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο

Η Μικτή Χορωδία του Συνδέσμου Παλαιών Ζωγραφιωτών, θα παρουσιάσει μια συναυλία με τίτλο «Με τ’ αστέρι του βοριά για συντροφιά». Αγαπημένα τραγούδια που σημάδεψαν γενιές ενώνονται με τη ζωντανή ερμηνεία και τη συγκίνηση της στιγμής, δημιουργώντας ένα πρόγραμμα γεμάτο νοσταλγία, ποίηση και αυθεντικό ελληνικό ήχο. Συντελεστές: Αντωνοπούλου Αικατερίνη – πιάνο, Κωσταβασίλης Δημήτριος – κιθάρα, Μπάκα Γεωργία – κιθάρα, Μπουλταδάκης Χριστόφορος – κιθάρα, Νικητόπουλος Σπυρίδων – μπουζούκι. Καλλιτεχνική επιμέλεια Τάκης Ρούσσος.

22 Ιουνίου | 21:00 | Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο

Η Ορχήστρα NOSTOS του Μουσικού Σχολείου Αλίμου, μια ξεχωριστή ορχήστρα μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου, με πολυάριθμες συναυλίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα με έργα των Μ. Χατζιδάκι, Ε. Καραΐνδρου, Μ. Θεοδωράκη καθώς και κλασικών συνθετών όπως Bizet, Verdi, Rossini, Borodin, Brahms κλπ. Διεύθυνση Ορχήστρας Nana Simopoulos και Δημήτρης Αρβανιτίδης.

25 Ιουνίου | 21:00 | Πάρκο Γουδή

Ο Κώστας Μακεδόνας, σε μία συναυλία με αγαπημένα γνωστά τραγούδια καθώς και τραγούδια από το νέο του album του με τίτλο «Τραμπάλα», σε στίχους του μεγάλου μας στιχουργού Λευτέρη Παπαδόπουλου. Μαζί του η Χριστιάνα Γαλιάτσου.

26 Ιουνίου | 21:00 | Πάρκο Γουδή

Οι Χαΐνηδες & οι Social Waste. Μια καλλιτεχνική σύμπραξη δύο ιστορικών καλλιτεχνικών σχημάτων σε μία συναυλία με τίτλο «Το τοπικό είναι παγκόσμιο το συλλογικό η μόνη αντεξουσία»: Ρυθμοί, ηχοχρώματα, όργανα της Μεσογείου, των Βαλκανίων και όχι μόνο, συμπλέκονται και στροβιλίζονται σε ένα μυσταγωγικό εκστατικό δρώμενο. Συνδιοργάνωση: Περιφέρεια Αττικής – Δήμος Ζωγράφου.

28 Ιουνίου | 21:00 | Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ζωγράφου

Το Δημοτικό Ωδείο Ζωγράφου, με καθηγητές και μαθητές του, θα παρουσιάσει μια συναυλία με τίτλο «Καλοκαιρινή Ραψωδία» και μελωδίες που τραγουδάνε τον πόνο, τη χαρά, την αγάπη. Ανθρώπινα συναισθήματα, καθημερινά, έντονα.

Παίζουν οι μαθητές και οι καθηγητές του Δημοτικού Ωδείου Ζωγράφου.

Συμμετέχουν οι ΣυνΩΔΗπόροι Ζωγράφου, διδασκαλία χορωδίας Ήβη Παπαθανασίου.

Καλλιτεχνική επιμέλεια, Άγγελος Μαρκιόρι.

Τη συναυλία ανοίγει η Παιδική χορωδία Δήμου Ζωγράφου, διδασκαλία – διεύθυνση χορωδίας Χρύσα Αποστολάτου.

3 Ιουλίου | 21:00 | Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ζωγράφου

Ο συνθέτης Ηλίας Ανδριόπουλος, που έχει διαγράψει πολυετή πορεία στη σύγχρονη ελληνική μουσική και έχει μελοποιήσει ποιήματα κορυφαίων Ελλήνων ποιητών καθώς και στίχους σύγχρονων δημιουργών, σε μία ξεχωριστή συναυλία – αφιέρωμα. Τα τραγούδια ερμηνεύουν ο Μανώλης Μητσιάς και η Θεοδώρα Μπάκα. Επιμέλεια ορχήστρας, Αχιλλέας Γουάστωρ.

4 Ιουλίου | 21:00| Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ζωγράφου

Η Μαρία Αλαμανή και ο Λάμπρος Βασιλείου, δύο νέοι και πολλά υποσχόμενοι καλλιτέχνες, θα ερμηνεύσουν γνωστά κι αγαπημένα τραγούδια – μεταξύ αυτών και τα τραγούδια του άλμπουμ που βασίζεται στους στιχουργικούς κόσμους του Κώστα Φασουλά και στις μελωδίες κορυφαίων συνθετών και τραγουδοποιών. Μαζί τους στη σκηνή οι εξαιρετικοί μουσικοί:

Πλήκτρα : Σπύρος Λούκος, Κιθάρα : Αλέξανδρος Μαούτσος, Μπουζούκι, λαούτο : Πέτρος Κουμπιός, Μπάσο : Αλέξης Νασσάτι, Κρουστά : Τάκης Βασιλείου

5 Ιουλίου | 21:00 | Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ζωγράφου

Ο συνθέτης Χρήστος Λεοντής, παρουσιάζει μαζί με τους συνεργάτες του τραγούδια που συμπεριλαμβάνονται είτε σε «κύκλους» τραγουδιών, είτε προέρχονται από το Θέατρο (Καταχνιά, Καπνισμένο Τσουκάλι, Πρωϊνό άστρο, Έρωτας Αρχάγγελος κλπ). Μαζί του ο Βασίλης Γισδάκης, η Αγγελική Τουμπανάκη και ο Πάνος Μπούσαλης. Διευθύνει ο ίδιος ο συνθέτης.

10 Ιουλίου | 21:00| Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ζωγράφου

Το συγκρότημα «ΚΟΥΠΕΣ», έρχεται για μια εκρηκτική συναυλία που βασίζεται σε πρωτότυπο τρόπο εκτέλεσης των έργων τους, καθώς και σε ιδιαίτερες διασκευές γνωστών τραγουδιών, με χαρακτηριστικό συνδυασμό παραδοσιακών (κλαρίνο, γκάιντα) και σύγχρονων ροκ οργάνων (ηλεκτρική κιθάρα, μπάσο, τύμπανα). Συντελεστές: Μπάμπης Τσοπουρίδης -κιθάρα,φωνή-, Φρειδερίκη Ήργη -φωνή-, Χρήστος Πολύζος – τύμπανα-, Θανάσης Σαραφας – μπάσο- , Δημήτρης Πρωτόγερος – γκάϊντα, κλαρίνο-, Αχιλλέας Παρζικας – κιθάρα-.





έρχεται για μια εκρηκτική συναυλία που βασίζεται σε πρωτότυπο τρόπο εκτέλεσης των έργων τους, καθώς και σε ιδιαίτερες διασκευές γνωστών τραγουδιών, με χαρακτηριστικό συνδυασμό παραδοσιακών (κλαρίνο, γκάιντα) και σύγχρονων ροκ οργάνων (ηλεκτρική κιθάρα, μπάσο, τύμπανα). Συντελεστές: Μπάμπης Τσοπουρίδης -κιθάρα,φωνή-, Φρειδερίκη Ήργη -φωνή-, Χρήστος Πολύζος – τύμπανα-, Θανάσης Σαραφας – μπάσο- , Δημήτρης Πρωτόγερος – γκάϊντα, κλαρίνο-, Αχιλλέας Παρζικας – κιθάρα-. 11 Ιουλίου | 21:00 | Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο

Η Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Δήμου Χαλανδρίου, παρουσιάζει μια σειρά κομματιών σε πρωτότυπη σύνθεση ή σε διασκευή από μέλη της ορχήστρας. Νέοι μουσικοί γράφουν για την Ορχήστρα ή παρουσιάζουν διασκευές από μουσικά αποσπάσματα των Aerosmith, Moricone, Bergersen, Zimmer κ.α. και μια μικρή μουσική αναφορά στο Νότη Μαυρουδή. Διευθύνει ο Κώστας Ιωαννίδης.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Δήμου Ζωγράφου www.zografou.gov.gr

Τηλ επικοινωνίας . 2107481396