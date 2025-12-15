“H OΡΧΗΣΤΡΑ ΤΟΥ ΑΔΕΡΦΟΥ ΜΟΥ” – Αίθουσα «ΟΛΥΜΠΙΟΝ»

Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025, ειδική φιλανθρωπική προβολή από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Μεταμοσχευμένων Μυελού των Οστών

O ΠΑΣΜΜΟ-Πανελλήνιος Σύλλογος Μεταμοσχευμένων Μυελού των Οστών με χαρά ενώνει τις δυνάμεις του με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης στοχεύοντας στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα εθελοντικής προσφοράς αίματος, αιμοπεταλίων, μυελού των οστών και ομφάλιου αίματος (βλαστοκυττάρων) στις δημόσιες τράπεζες εθελοντών δοτών.

Στο πλαίσιο αυτό, την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025, στις 21:00 πραγματοποιειται στην αίθουσα «Ολύμπιον» μια ειδική φιλανθρωπική προβολή της αγαπημένης ταινίας «Η ορχήστρα του αδερφού μου- En fanfare» (2024) του Εμανουέλ Κουρκόλ.

Το αντίτιμο του εισιτηρίου είναι 8€ και το σύνολο των εσόδων θα διατεθεί εξ ολοκλήρου στον ΠΑΣΜΜΟ.

Πριν την προβολή, ο πρόεδρος του Συλλόγου, Γιώργος θα προβεί σε σύντομη παρουσίαση για την εθελοντική προσφορά αίματος, αιμοπεταλίων και μυελού των οστών. Στο φουαγιέ του Ολύμπιον θα υπάρχει σημείο ενημέρωσης του Συλλόγου, όπου οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να λάβουν πληροφορίες και εφόσον το επιθυμούν, να γίνουν δότες.

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τον Πανελλήνιο Σύλλογο Μεταμοσχευμένων Μυελού των Οστών (ΠΑΣΜΜΟ) στην ιστοσελίδα τους.

https://pasmmo.gr/

Προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας εδώ:

Η ορχήστρα του αδερφού μου / En fanfare / The Marching Band (Γαλλία, 2024)

Σκηνοθεσία: Εμανουέλ Κουρκόλ / Emmanuel Courcol.

Σενάριο: Emmanuel Courcol, Irène Muscari, Oriane Bonduel, Marianne Tomersy. Πρωταγωνιστούν: Benjamin Lavernhe, Pierre Lottin, Sarah Suco. Γλώσσες: Γαλλικά, αγγλικά. Έγχρωμη, 103΄

Ο Τιμπό είναι ένας διεθνώς αναγνωρισμένος διευθυντής ορχήστρας. Όταν έρχεται αντιμέτωπος με ένα πρόβλημα υγείας, ανακαλύπτει ότι είναι υιοθετημένος και έχει έναν μικρότερο αδερφό στην επαρχία, τον Τζίμι. O ουρανοκατέβατος αδερφός του εργάζεται στο εστιατόριο ενός σχολείου και παίζει τρομπόνι στην τοπική φιλαρμονική ορχήστρα, που αποτελεί το καμάρι και την ελπίδα μιας εργατικής κοινότητας που απειλείται από την ανεργία. Οι δυο τους δεν φαίνεται να έχουν πολλά κοινά εκτός από την αγάπη τους για τη μουσική, αλλά όταν ο Τιμπό αντιλαμβάνεται το εξαιρετικό ταλέντο του αδερφού του, αποφασίζει να επανορθώσει για όλες τις αδικίες της μοίρας και να τον βοηθήσει να αναπτύξει το ταλέντο του.

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΕΡΤ3, 102FM, 958FM