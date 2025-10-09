Η αξιοπιστία της ενημέρωσης στην εποχή των Fake News

Η αξιοπιστία της ενημέρωσης στην εποχή των Fake News
ΠΑΤΡΑ
Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025, στις 18:00, στην Αίθουσα του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών.
Το Ίδρυμα Ανδρέα Παπανδρέου, σε συνεργασία με την Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου-Ηπείρου-Νήσων (ΕΣΗΕΠΗΝ), διοργανώνει ημερίδα με θέμα:

«Η αξιοπιστία της ενημέρωσης στην εποχή των Fake News».

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025, στις 18:00, στην Αίθουσα του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών (Φιλοποίμενος 24, 3ος όροφος).

Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στην ανάπτυξη του δημόσιου διαλόγου σχετικά με το φαινόμενο της παραπληροφόρησης και των ψευδών ειδήσεων, τις σοβαρές επιπτώσεις τους στην ενημέρωση, την δημοκρατία και την πολιτική συνοχή, καθώς και την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και της ικανότητας αξιολόγησης της πληροφορίας από τους πολίτες.

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΕΡΤ Πάτρας

