Για 3 παραστάσεις.

Τι συμβαίνει όταν ο κόσμος που γνωρίζεις περιορίζεται σε ένα δωμάτιο και ένα παράθυρο προς τα έξω;

Και τι σημαίνει να μεγαλώνεις όταν ο φόβος και η απειλή πλησιάζουν όλο και περισσότερο;

Η Παρέλαση της Λούλας Αναγνωστάκη είναι ένα από τα πιο ποιητικά και υπαινικτικά έργα της σύγχρονης ελληνικής δραματουργίας. Δύο αδέλφια ζουν απομονωμένα σε ένα δωμάτιο, παρακολουθώντας τον κόσμο να περνά έξω από το παράθυρό τους. Ανάμεσα στο παιχνίδι, τη φαντασία και την αγωνία, προσπαθούν να κατανοήσουν μια πραγματικότητα που αλλάζει. Η «παρέλαση» που συμβαίνει έξω γίνεται σταδιακά σύμβολο ενός αβέβαιου μέλλοντος Τι γίνεται όταν ο πόλεμος βρίσκεται έξω , στο παράθυρο σου;

Μια παράσταση για τον φόβο, την ενηλικίωση και την ανάγκη για ελευθερία.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Κείμενο: Λούλα Αναγνωστάκη

Σκηνοθεσία: Νεκτάριος Λιονάκης

Βοηθός Σκηνοθέτη: Σωκράτης Παρασκευάς

Ερμηνεύουν:

Μανώλης Πίτερης – Κλωθάκης

Χριστιάνα Κατσιμπράκη

Σκηνικά – Κοστούμια: LIONART

Μουσική Διδασκαλία: Πάνος Κορογιαννάκης

Μουσική: Μαριτίνα Κατσιμπράκη, Γιάννης Κατσιμπράκης

Φωτογραφία: Θέκλα Λαζάρου

Video Art: Γιώργος Μπελεσιώτης, Μαρίνα Δ. Γκαβέα

Φωτισμοί: Κατερίνα Παπανδρέου

Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Κυβέλη Κουκουδάκη

Παραγωγή: LION ART PRODUCTIONS

INFO

Θέατρο «Δημήτρης Βλησίδης»

Μαριδάκη & Ακτή Μιαούλη, Χανιά 73132

24 • 25 • 26 Απριλίου 2026

Παρασκευή – Σάββατο – Κυριακή, στις 21:00

Διάρκεια: 60’ (χωρίς διάλειμμα)

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΕΡΤ ΧΑΝΙΩΝ