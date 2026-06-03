Η Cappella Atenea σας προσκαλεί στη συναυλία “Fragments of Light – Divertimenti”, μια βραδιά γεμάτη ενέργεια, φως και μουσικές αντιθέσεις που ζωντανεύουν επί σκηνής.

Από τη λαμπερή κομψότητα του Wolfgang Amadeus Mozart έως τον εκρηκτικό ρυθμό και τη βαθιά εκφραστικότητα του Béla Bartók, και μέχρι τη σύγχρονη ελληνική δημιουργία του Θάνου Μαργέτη, το πρόγραμμα προσφέρει ένα συναρπαστικό ταξίδι μέσα στον χρόνο και την εξέλιξη του divertimento.

Με φρέσκια ματιά και δυναμική παρουσία, η Cappella Atenea – ένα σύνολο νέων, διακεκριμένων μουσικών με διεθνή δραστηριότητα – δημιουργεί μια ζωντανή μουσική εμπειρία που συνδυάζει δεξιοτεχνία, ένταση και καλλιτεχνική συνοχή.

Τη μουσική διεύθυνση υπογράφει ο Γιώργος Τζιατζιάφης και την καλλιτεχνική διεύθυνση ο Λεόντιος Νικόλαος Τσόκας.

Πρόγραμμα Συναυλίας

Μέρος Α΄

Wolfgang Amadeus Mozart – Divertimento σε Ρε μείζονα, K. 136, για ορχήστρα εγχόρδων

Θάνος Μαργέτης – Divertimento για ορχήστρα εγχόρδων

Διάλειμμα 15’

Μέρος Β΄

Béla Bartók – Divertimento για ορχήστρα εγχόρδων, Sz. 113

Μην χάσετε μια μοναδική συναυλία που φωτίζει το παρελθόν και το παρόν της μουσικής μέσα από μια σύγχρονη καλλιτεχνική ματιά.

📍 Φιλολογικός Σύλλογος «Παρνασσός»

📅 9 Ιουνίου 2026

🕣 20:30

Εισιτήρια: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/fragments-of-light-divertimenti/

Με την ευγενική υποστήριξη της «Βουλής των Ελλήνων»