Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης παρουσιάζει την εμβληματική ‘Πέμπτη Συμφωνία’ του Μάλερ, υπό τη μουσική διεύθυνση ενός εκ των διασημότερων αρχιμουσικών των ημερών μας, του Βρετανού Μάρτιν Μπράμπινς.

Ο σπουδαίος μαέστρος συνεργάζεται με τις κορυφαίες ορχήστρες του κόσμου, ενώ έχει ηχογραφήσει 150 άλμπουμς με τις κορυφαίες δισκογραφικές εταιρείες, έχοντας κερδίσει, μεταξύ άλλων, τρία βραβεία Gramophone και το Βραβείο Μαέστρου RPS (Royal Philharmonic Society) για την «κολοσσιαία» συμβολή του στη μουσική ζωή του Ηνωμένου Βασιλείου. Το 2019 τα BBC Proms ανέθεσαν σε 14 εν ζωή συνθέτες να γράψουν έναν φόρο τιμής στα γενέθλιά του, που κυκλοφόρησε το 2024 από την εταιρεία BIS, με τίτλο «Pictured Within: Birthday Variations for M.C.B.».

Η ‘Πέμπτη Συμφωνία’ του Μάλερ είναι το πρώτο μεγάλο έργο της ύστερης περιόδου του. Χαρακτηρίζεται από το πλήθος των έντονων και αντικρουόμενων συναισθημάτων που πραγματεύεται, αφού την τραγωδία διαδέχεται η χαρά, τον πόνο η απόλαυση και την απελπισία η ελπίδα. Ο δισυπόστατος χαρακτήρας της είναι αποτέλεσμα της δημιουργίας της κατά τη διάρκεια δύο διαδοχικών καλοκαιρινών διακοπών του συνθέτη (1901-02) στη βίλα του στη Νότια Αυστρία, με τη ψυχική του διάθεση να είναι εκ διαμέτρου αντίθετη. Το καλοκαίρι του 1901 ο Μάλερ ανάρρωνε από μία σοβαρή ασθένεια που τον είχε ταλαιπωρήσει πολύ και θα μπορούσε να αποβεί μοιραία, ενώ το επόμενο καλοκαίρι βρισκόταν στο ίδιο μέρος, παντρεμένος με την Άλμα Σίντλερ και αναμένοντας, ευτυχισμένος όσο ποτέ άλλοτε, το πρώτο του παιδί. Ο Θάνατος και ο Έρωτας είναι οι δύο πυλώνες πάνω στους οποίους χτίζει ο Μάλερ το συμφωνικό του οικοδόμημα, με μία περίτεχνη ενορχήστρωση, την οποία διόρθωνε συνεχώς, μέχρι και το τέλος της ζωής του, λόγω της γνωστής τελειομανίας του.

Σάββατο, 25 Απριλίου 2026

ώρα 20:30

Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

Αίθουσα Φίλων Μουσικής (Μ1)

Διεύθυνση Ορχήστρας: Martyn Brabbins

Πρόγραμμα:

Γκούσταβ Μάλερ (1860-1911): Συμφωνία αρ.5 σε ντο δίεση ελάσσονα

Δικαιούχοι μειωμένου εισιτηρίου:

Άνεργοι, πολύτεκνοι, μαθητές, φοιτητές, σπουδαστές ωδείων, κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, κάτοχοι Διεθνούς Φοιτητικής Ταυτότητας ΙSIC, μέλη Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών, Μέλη Συλλόγου Μονίμων Υπαλλήλων ΥΠΠΟ, ΑΜΕΑ

Παραγωγή Κ.Ο.Θ.

Εκδοτήριο Κ.Ο.Θ.

Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών

Εθν. Αμύνης 2

Τηλ. 2310236990

Ώρες λειτουργίας: 8:00-15:00

Ηλεκτρονικό εισιτήριο: www.tsso.gr

Πληροφορίες για το κοινό:

Κ.Ο.Θ.

www.tsso.gr

Facebook @thessalonikistatesymphonyorchestra

Youtube @TheTsso

Instagram @tssoofficial

Twitter @ThesOrchestra

TikTok @thesorchestra

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΕΡΤ3, 102FM, 958FM