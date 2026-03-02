

Η Πλατφόρμα

Η νέα παραγωγή της Εταιρείας Θεάτρου αντίqρηση



Η Εταιρεία Θεάτρου αντίqρηση παρουσιάζει το έργο «Η Πλατφόρμα», ένα σύγχρονο τρίπρακτο χωρίς «κουμπί

επανεκκίνησης», του Νίκου Νικήτογλου, σε σκηνοθεσία Νικόλα Μαραγκόπουλου.

Σε έναν κόσμο ψηφιακής υπερδιέγερσης, όπου ζούμε για να ξεχνάμε και ξεχνάμε να ζήσουμε, ολοένα και

περισσότεροι άνθρωποι αναζητούν έναν τρόπο να απαλλαγούν από τον θόρυβο του διαδικτύου και το βάρος

του ψηφιακού τους αποτυπώματος.



Αυτό ακριβώς υπόσχεται Η Πλατφόρμα.

Ένας κλειστός χώρος χωρίς παράθυρα. Ένα περιβάλλον όπου τίποτα δεν αποδεικνύεται πως υπάρχει έξω

από αυτό. Εκεί, ό,τι πονά, ό,τι περισσεύει, ό,τι δεν είναι «λειτουργικό», μπορεί να αφαιρεθεί.

Αυτό που απομένει είναι η λήθη.

Μέσα στη λήθη υπάρχει ασφάλεια. Τίποτα δεν μπορεί να σε αγγίξει. Δεν υπάρχει διαφυγή — μόνο επανάληψη.

Και η επανάληψη προσφέρει σταθερότητα.

Το έργο κινείται στο όριο ανάμεσα στην επιστημονική δυστοπία και την υπαρξιακή αλληγορία. Με στοιχεία

μαύρου χιούμορ, ειρωνείας και σταδιακής αποδόμησης της πραγματικότητας, Η Πλατφόρμα εξετάζει τη

σύγχρονη ανάγκη για ασφάλεια, απουσία πόνου και καθαρότητα ταυτότητας — και, αναπόφευκτα, το τίμημα

που όλα αυτά συνεπάγονται.

Η παράσταση δεν αφηγείται μια ιστορία σωτηρίας.

Θέτει ερωτήματα γύρω από το δικαίωμα στη μνήμη, το τραύμα, την επιλογή και την ευθύνη της συνείδησης.

Όταν όλα μπορούν να «διορθωθούν», τι σημαίνει να παραμένεις άνθρωπος;



Θέατρο Αυλαία

Προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/i-platforma/

και στο ταμείο του θεάτρου



Ταυτότητα παράστασης:

Συγγραφέας: Νίκος Νικήτογλου

Σκηνοθεσία-Δραματουργία: Νικόλας Μαραγκόπουλος

Πρωτότυπη μουσική σύνθεση: Θοδωρής Παπαδημητρίου

Σκηνικά – Κοστούμια: Νίκη Αγγελίδου

Κινησιολογία: Αλέξης Τσιάμογλου

Video artist: Θανάσης Ανδρεάδης

Sound design: Ορέστης Καραμανλής

Φωτισμοί: Σωτήρης Ρουμελιώτης

Φωτογραφίες: Τάσος Θώμογλου

Βοηθός σκηνοθέτη: Νίκη Ζερβού

Οργάνωση παραγωγής: Δόμνα Χουρναζίδου

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Αλεξάνδρα Κασιούμη

Επί σκηνής: Βασίλης Βασιλείου, Στέλλα Νικολαΐδου, Μιχάλης Στεφανίδης, Χρήστος Τζιώτας

Παραγωγή: Εταιρεία Θεάτρου Αντίρρηση



*Η παράσταση Η Πλατφόρμα πραγματοποιείται με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΕΡΤ3, 958FM