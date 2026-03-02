Καρδίτσα – 41ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου



Στην Καρδίτσα θα χτυπά η καρδιά του ερασιτεχνικού θεάτρου από 12 έως 21 Μαρτίου – Όλα έτοιμα για το 41ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου.

Το Φεστιβάλ πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Θεσσαλίας-Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας, τον Δήμο Καρδίτσας, την Περιφερειακή Ένωση Δήμων (Π.Ε.Δ.) Θεσσαλίας, το Επιμελητήριο Καρδίτσας, τη Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας και με τη συμπαράσταση της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων.

Για δέκα ημέρες, η Καρδίτσα αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο του πανελλαδικού ενδιαφέροντος με μια διοργάνωση αντάξια του κύρους του θεσμού που είναι ο μακροβιότερος στο είδος του.

Οι συμμετέχοντες θα αξιολογηθούν από την Κριτική Επιτροπή που απαρτίζεται από πέντε αξιόλογους ανθρώπους της Τέχνης και του πολιτισμού.

Φέτος, όμως, το Φεστιβάλ διακρίνεται για μια σημαντική καινοτομία.

Οι τέσσερις από τους οχτώ συνολικά διαγωνιζόμενους θιάσους θα παρουσιάσουν την παράστασή τους και σε τέσσερις ακόμη Δήμους του Νομού (εκτός διαγωνισμού), με σκοπό να δώσουν τη δυνατότητα σε κάθε Καρδιτσιώτη να ζήσει τη μαγεία του θεάτρου.

Μετά την περσινή πρώτη σχετική προσπάθεια, όπου δόθηκαν παραστάσεις στους Σοφάδες και στο Μουζάκι, φέτος το Φεστιβάλ θα ταξιδέψει παντού (εκτός της ορεινής Αργιθέας), κάνοντας την ΄΄πολιτιστική αποκέντρωση΄΄ πράξη΄΄.

Οι Δήμοι Σοφάδων, Μουζακίου, Παλαμά και Λίμνης Πλαστήρα θα υποδεχτούν και θα φιλοξενήσουν, για μία ημέρα, από έναν θίασο αποτελώντας ενεργούς συνδιοργανωτές της μεγάλης γιορτής του θεάτρου, μιας διοργάνωσης που, εκτός από την καλλιέργεια θεατρικής παιδείας και την ενθάρρυνση της ερασιτεχνικής δημιουργίας, ξέρει να ενώνει και να συνθέτει.

Παράλληλα, η διοργάνωση περιλαμβάνει τιμητικά αφιερώματα και σημαντικές προσωπικότητες από το χώρο της Τέχνης.

Τέλος, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ, θα πραγματοποιηθούν παράλληλες εκδηλώσεις οι οποίες περιλαμβάνουν δωρεάν επιμορφωτικές συναντήσεις, ανοιχτές στο κοινό της Καρδίτσας, με τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες και λοιπούς προσκεκλημένους που θα μιλήσουν για την Τέχνη τους τόσο σε ενήλικο κοινό, όσο και σε μαθητές.

Δεν θα λείψουν οι δράσεις και για τα παιδιά, μέσα από θεατρικά παιχνίδια και άλλα δρώμενα.

Η Καρδίτσα ετοιμάζεται να φορέσει τα γιορτινά της και να στείλει το δικό της μήνυμα. Το μήνυμα ότι ο πολιτισμός μας ενώνει και αποτελεί την πιο ισχυρή μορφή αντίστασης απέναντι σε κάθε γκρίζο.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 41ου Π.Φ.Ε.Θ.Κ.

Πέμπτη 12 Μαρτίου - Ώρα 20:30

>Τελετή έναρξης – Χαιρετισμοί

>Μουσική παράσταση με τον Δώρο Δημοσθένους

Θα τον συνοδεύσει στο πιάνο ο Νεοκλής Νεοφυτίδης

Παρασκευή 13 Μαρτίου – Ώρα 20:30

>Ο Θεατρικός Σύλλογος ΘΕΑΤΟ Παραμυθιάς Θεσπρωτίας παρουσιάζει το έργο “Παραμύθι Αλλιώς” (εμπνευσμένο από το ΄΄Παραμύθι χωρίς όνομα΄΄, σε διασκευή κειμένου Γιάννη Δημάκα)

>Τιμητικό αφιέρωμα στον ηθοποιό Γιάννη Στάνκογλου

Σάββατο 14 Μαρτίου - Ώρα 20:30

>Ο Θεατρικός Όμιλος Πάφου παρουσιάζει το έργο “Η μαριχουάνα της μαμάς είναι πιο γλυκιά” του Ντάριο Φο (σε μετάφραση Βαγγέλη Φούφουλα)

Κυριακή 15 Μαρτίου - Ώρα 20:30

>Το Εδεσσαϊκό Θέατρο παρουσιάζει το έργο “Η Φόνισσα΄΄ του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη

>Τιμητικό αφιέρωμα στην ηθοποιό Κοραλία Καράντη

Ομιλητής: Γιάννης Μετζικώφ, σκηνογράφος-ενδυματολόγος

Δευτέρα 16 Μαρτίου - Ώρα 20:30

Η Θεατρική Σκηνή Κοζάνης παρουσιάζει το έργο ΄΄La Casa de Sourdel΄΄ των Αθηνάς Σταυριανουδάκη και Γιώργου Παπαδόπουλου

Τρίτη 17 Μαρτίου - Ώρα 20:30

>Η Θεατρική Ομάδα Τήνου “Θεατροποιείο” παρουσιάζει το έργο “Περιμένοντας το 8΄΄ του Πάνου Νιάγκου

>Τιμητικό αφιέρωμα στον Ζωγράφο Γιάννη Αντωνόπουλο

Ομιλητής: Αποστόλης Πίτσαβος

Τετάρτη 18 Μαρτίου - Ώρα 20:30

Η Ομάδα Ενηλίκων Θεατρικού Εργαστηρίου Μουζακίου “Θέατρο για Όλους΄΄ παρουσιάζει το έργο “Μια φιγούρα σιωπηλή΄΄ (βασισμένο σε κείμενα από το βιβλίο ΄΄Γυναίκες της γης΄΄ της Μαρούλας Κλιάφα)

Πέμπτη 19 Μαρτίου - Ώρα 20:30

Ο Θεατρικός και Πολιτιστικός Σύλλογος ΄΄Νόστος΄΄ (Κόρινθος) παρουσιάζει το έργο ΄΄Η Αυλή των Θαυμάτων΄΄ του Ιάκωβου Καμπανέλη

Παρασκευή 20 Μαρτίου - Ώρα 20:30

>Η Θεατρική Ομάδα του Εργαστηρίου Τεχνών και Πολιτισμού (Πολίχνης Θεσσαλονίκης) με το έργο ΄΄Όποιος θέλει να χωρίσει ... να σηκώσει το χέρι του΄΄ του Γιώργου Καπουτζίδη

>Τιμητικό αφιέρωμα στον Γλύπτη Κώστα Βαρώτσο

Ομιλητής: Θανάσης Λάλας, δημοσιογράφος-ζωγράφος

Σάββατο 21 Μαρτίου - Ώρα 20:30

> Απονομή βραβείων

> Τελετή Λήξης – Χαιρετισμοί

> Μουσικό πρόγραμμα από το Σύνολο Ελληνικής Μουσικής του Μουσικού Σχολείου Καρδίτσας

Κριτική Επιτροπή

Την Κριτική Επιτροπή στελεχώνουν οι:

Μιρέλλα Παπαοικονόμου (Σεναριογράφος-Συγγραφέας)

Λάμπης Ζαρουτιάδης (Σκηνοθέτης)

Θοδωρής Κατσαφάδος (Ηθοποιός)

Κωστής Παπαδόπουλος (Εικαστικός-Μουσικός)

Νίκος Αναγνωστόπουλος (Σκηνοθέτης-Σεναριογράφος)

Τα Βραβεία

Τα Βραβεία που θα απονεμηθούν είναι:

1) Α΄ Παράστασης

2) Β΄ Παράστασης

3) Γ΄ Παράστασης

4) Πρωτότυπης παράστασης

5) Α΄ Εικαστικού συνόλου - Τάσος Ζωγράφος

6) Β΄ Εικαστικού συνόλου

7) Μουσικού συνόλου

8) Ηχητικής επένδυσης

Επίσης, θα αποδοθεί το Βραβείο Κοινού.

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΕΡΤ3, 102FM, ΕΡΤ ΒΟΛΟΥ, ΕΡΤ ΛΑΡΙΣΑΣ