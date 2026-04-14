Το KIDS SAVE LIVES CHAMPIONSHIP 2026 σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Περισσότερα από 1.350 σχολεία από όλη τη χώρα συμμετέχουν φέτος στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας του KIDS SAVE LIVES, με 200 σχολεία να προκρίνονται στον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ), τον πρώτο του είδους του παγκοσμίως.

Το KIDS SAVE LIVES CHAMPIONSHIP 2026 οργανώνεται και υλοποιείται από την Ελληνική Ανθρωπιστική Οργάνωση Αναζωογόνησης KIDS SAVE LIVES – ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΩΖΟΥΝ ΖΩΕΣ, σε συνδιοργάνωση με την Αντιπεριφέρεια Υγείας Κεντρικής Μακεδονίας. Ο Διαγωνισμός υλοποιείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Χαλκιδικής, την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και πλήθος άλλων σημαντικών φορέων.

Το 2026 σηματοδοτεί 10 χρόνια ανθρωπιστικής δράσης για τον Οργανισμό KIDS SAVE LIVES – ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΩΖΟΥΝ ΖΩΕΣ. Στη διάρκεια αυτής της δεκαετίας, περισσότεροι από 660.000 μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί 5.050 σχολείων και εκατοντάδων κοινοτήτων έχουν εκπαιδευτεί δωρεάν στις Πρώτες Βοήθειες, με αποτέλεσμα 40 περιστατικά εξωνοσοκομειακής καρδιακής ανακοπής να έχουν αντιμετωπιστεί επιτυχώς από εκπαιδευμένους πολίτες – ακόμη και παιδιά.

Ο διαγωνισμός «KIDS SAVE LIVES CHAMPIONSHIP 2026» αποτελεί μία καινοτόμο εκπαιδευτική και κοινωνική δράση, που αναδεικνύει τη δύναμη των μαθητών να σώζουν ανθρώπινες ζωές, μέσα από δεξιότητες ΚΑΡΠΑ υψηλού επιπέδου.

Η διοργάνωση αποτελεί κορυφαία εκπαιδευτική και κοινωνική πρωτοβουλία, προάγοντας την αξία του εθελοντισμού, της υπευθυνότητας και της ενεργούς συμμετοχής των νέων στην κοινωνία, με κοινό στόχο τη διάσωση ανθρώπινων ζωών.

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη διοργάνωση αναδεικνύοντας περαιτέρω το σημαντικό κοινωνικό της μήνυμα και το 10ετές ανθρωπιστικό έργο του KIDS SAVE LIVES.

Οι διοργανώσεις θα πραγματοποιηθούν:

Αθήνα – Κυριακή 26 Απριλίου 2026, 10:00 – 15:00

Λεόντειος Σχολή Πατησίων

https://maps.app.goo.gl/oMEKnxwsuubDJu4C7