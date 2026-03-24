Λατρευτική Εβδομάδα Δήμου Θεσσαλονίκης “Σαν ίσκιος, σαν δικός Του ίσκιος η Μητέρα”

Σαν ίσκιος, σαν δικός Του ίσκιος η Μητέρα

Συναυλία χορωδιακών σχημάτων ΦΩΝΕΣ

Τα χορωδιακά σχήματα ΦΩΝΕΣ του Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης συμμετέχουν με συναυλία στη διοργάνωση Λατρευτική Εβδομάδα του Δήμου Θεσσαλονίκης, παρουσιάζοντας τραγούδια από τον ελληνικό έντεχνο κύκλο τραγουδιών που αναφέρονται στη Μάνα – Παναγία οδεύοντας στο Πάθος.

Η συναυλία θα δοθεί στον Ιερό Καθεδρικό Ναό της του Θεού Σοφίας τη Δευτέρα 30 Μαρτίου στις 20:00 με είσοδο ελεύθερη.

Με τον τίτλο Σαν ίσκιος, σαν δικός Του ίσκιος η Μητέρα, στίχο από το ποίημα του Ιωάννη Πολέμη Στο δρόμο του θανάτου, θα αποδοθούν ο Επιτάφιος των Γιάννη Ρίτσου και Μίκη Θεοδωράκη, τραγούδια κορυφαίων συνθετών και ποιητών καθώς και στίχοι από τα εγκώμια της Μεγάλης Παρασκευής, που αναφέρονται στην Παναγία. Το μουσικό μέρος επενδύεται με κείμενα και ποιήματα των Τάσου Λειβαδίτη, Ιωάννη Πολέμη, Κώστα Βάρναλη, Νίκου Γκάτσου, Κωνσταντίνου Π. Καβάφη, Ζωής Καρέλλη, Οδυσσέα Ελύτη, Νίκου Καζαντζάκη, T.S. Elliot, Ηλία Λάγιου, Λάμπρου Πορφύρα, Ανδρέα Μαρτζώκη, Ρωμανού του Μελωδού.

Η συναυλία αφιερώνεται στη μνήμη του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΑΜΟΥΛΗ, δημιουργού των χορωδιακών σχημάτων «Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος Θεσσαλονίκης» και της ιστορικής τριακονταπενταετούς συνέχισής τους ως ΦΩΝΕΣ του Ι. Ν. Αγίας Βαρβάρας της Ι. Μ. Θεσσαλονίκης.

Τραγουδούν:

Μεικτή και Παιδική Χορωδία ΦΩΝΕΣ

Σολίστ: Ανδρέας Καρακότας

Δήμητρα Αντωνακούδη

Ψάλλει ο Κωνσταντίνος Σπυρίδης.

Πιάνο: Βασίλης Βαρβαρέσος

Φλάουτο: Στέλλα Αβραμίδου

Βιολοντσέλο: Μυρτώ Ταλακούδη

Διαβάζει η ηθοποιός Έφη Σταμούλη.

Διευθύνει ο Κωνσταντίνος Δημηνάκης.

Διδασκαλία και διεύθυνση Παιδικής Χορωδίας: Ιωσηφίνα Κατωφλίδου

Διδασκαλία Μεικτής Χορωδίας: Κωνσταντίνος Δημηνάκης, Δέσποινα Κολτσίδα

Ιδέα – παραγωγή: Πολιτιστικό Σωματείο ΦΩΝΕΣ

Επικοινωνία: Χρήστος Δόκαλης

Εmail: fones.inav@gmail.com | Τηλ. 6977083003

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΕΡΤ3, 102FM, 958FM