Το μουσικό σύνολο, Maiandros Ensemble, παρουσιάζει τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου 2026 και ώρα 20:00 στην Αίθουσα «Γιάννης Μαρίνος» του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών τη συναυλία «Mater Dolorosa – Η Μητέρα των Αναστεναγμών».

Πρόκειται για ένα κατανυκτικό μουσικό αφιέρωμα στον Πόνο της Παναγίας, μέσα από τον Ήχο, τον Λόγο και τη Σιωπή, σε μια καλλιτεχνική σύνθεση που συνδυάζει μουσική ερμηνεία και αφήγηση, δημιουργώντας μια βαθιά συγκινητική εμπειρία για το κοινό της Μεγάλης Εβδομάδας.

Συμμετέχουν:

Βιολί: Μιχάλης Παπαδόπουλος

Πιάνο: Φύλλις Δαπέργολα

Ακορντεόν: Κατερίνα Λέκκα

Αφήγηση: Άννα Μελετιάδου

Το έργο παρουσιάζεται από το Maiandros Ensemble, ένα σύνολο με σταθερή παρουσία στον χώρο της λόγιας και πνευματικής μουσικής, με στόχο τη δημιουργία μουσικών εμπειριών υψηλής αισθητικής και εσωτερικής δύναμης.

Η συναυλία αποτελεί μια ξεχωριστή πασχαλινή πολιτιστική πρόταση στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και απευθύνεται σε όλους όσοι αναζητούν μια βαθύτερη καλλιτεχνική και πνευματική προσέγγιση της Μεγάλης Εβδομάδας.

Γενική είσοδος: 15€

Προπώληση εισιτηρίων: Ticket Services

Χώρος:

Αίθουσα «Γιάννης Μαρίνος»

Σύλλογος Οι Φίλοι της Μουσικής

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών