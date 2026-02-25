Μαθητική Εμπορική Έκθεση 2026

Το JA Greece προσκαλεί το κοινό στις Mαθητικές Εμπορικές Εκθέσεις 2026 στο Mediterranean Cosmos, στη Θεσσαλονίκη και στο The Mall Athens, στην Αθήνα

104 Εικονικές Επιχειρήσεις 1600 παιδιών σας περιμένουν να τις γνωρίσετε!

Το Junior Achievement Greece προσκαλεί το κοινό να υποστηρίξει την εντυπωσιακή προσπάθεια 1.600 παιδιών «επιχειρηματιών» από όλη την Ελλάδα και να επισκεφθεί τις Μαθητικές Εμπορικές Εκθέσεις 2026 Θεσσαλονίκης και Αθήνας που θα φιλοξενηθούν και τη φετινή χρονιά στα εμπορικά κέντρα Mediterranean Cosmos, στη Θεσσαλονίκη και The Mall Athens, στην Αθήνα.

Οι έφηβοι «επιχειρηματίες», συμμετέχοντας στο παγκόσμιο πρόγραμμα/διαγωνισμό «Εικονική Επιχείρηση – JA Company Program» μέσα σε λίγους μήνες συνεργάστηκαν, καινοτόμησαν και κατάφεραν να δημιουργήσουν τη δική τους μαθητική «start-up», με την υποστήριξη των εκπαιδευτικών και εθελοντών συμβούλων. Στο πλαίσιο των Μαθητικών Εμπορικών Εκθέσεων, οι μικροί «startuppers» θα έχουν δικά τους περίπτερα, θα παρουσιάσουν και θα προωθήσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους και θα κληθούν να απαντήσουν στις ερωτήσεις της κριτικής επιτροπής του JA Greece.

Οι Μαθητικές Εμπορικές Εκθέσεις 2026 Θεσσαλονίκης & Αθήνας θα πραγματοποιηθούν από τις 09:00 έως τις 15:00:

Την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026 στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη

Την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026 στο The Mall Athens στην Αθήνα

Στις Μαθητικές Εμπορικές Εκθέσεις της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας συμμετέχουν συνολικά 104 Εικονικές Επιχειρήσεις από Γενικά Γυμνάσια και Λύκεια, ΕΠΑ.Λ., ΕΠΑ.Σ., Εσπερινά και Ειδικά Σχολεία, από τη Βόρεια Ελλάδα, την Κεντρική και Νότια Ελλάδα και τα νησιά του Αιγαίου.

Λίγο μετά την επίσημη έναρξη των εκδηλώσεων, η κριτική επιτροπή του JA Greece θα περάσει από όλα τα περίπτερα, θα πραγματοποιήσει συνεντεύξεις με τις ομάδες και στις 14:30 θα απονεμηθούν τα 6 βραβεία: «Καινοτομία Προϊόντος/Υπηρεσίας», «Καλύτερο Περίπτερο», «Kαλύτερη Προώθηση Προϊόντος/Υπηρεσίας», «Youth Achievement», «Technology Pioneer Award by Manpower» και «Eco Pioneer».

“Οι Μαθητικές Εμπορικές Εκθέσεις του προγράμματος “Εικονική Επιχείρηση” προσφέρουν στα παιδιά μια μοναδική βιωματική εμπειρία, συνδέοντας τη θεωρία με την πράξη. Οι μαθήτριες και οι μαθητές συν‑δημιουργούν λύσεις για πραγματικά προβλήματα σε συνεργασία με την τοπική κοινότητα, αλλά και με μέντορες εθελοντές από τον επιχειρηματικό, πολιτικό και δημοσιογραφικό χώρο. Υποστηρίζουμε περισσότερα από 100 σχολεία σε όλη τη χώρα, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να προσφέρουν στους μαθητές μια μαθησιακή εμπειρία που καλλιεργεί την αυτοπεποίθηση και την ικανότητα διαχείρισης της αποτυχίας ενώ παράλληλα αναπτύσσουν δεξιότητες ζωής. Συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες και ιδιαίτερα στους εκπαιδευτικούς που στηρίζουν τα παιδιά σε αυτό το ξεχωριστό εκπαιδευτικό ταξίδι” δήλωσε ο Βασίλης Λιακόπουλος, Υπεύθυνος Προγράμματος «Εικονική Επιχείρηση» του JA Greece.

Μαθητική Εμπορική Έκθεση Θεσσαλονίκης

Οι 52 Μαθητικές Εικονικές Επιχειρήσεις 2026 που συμμετέχουν (με αλφαβητική σειρά επωνυμίας της «επιχείρησης») είναι οι εξής:

“Μυστικός Χρυσός η πολυτέλεια της φύσης” από το Ε.Ε.E.ΕΚ Κοζάνης, “ΟΙΚΟΑΣΠΙΔΑ” από το 1ο ΕΠΑ.Λ. Διδυμοτείχου "Ευγένιος Ευγενίδης", "Σχολικές Γεύσεις" από το 1o Ε.Ε.Ε.ΕΚ Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη, “Το μήλο...αλλιώς!” από το Ε.Ε.Ε.ΕΚ Πτολεμαΐδας, “Υφαντό στο χέρι” από το Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Αγίου Αθανασίου, “ABA” από το Ιδιωτικό Λύκειο ΠΛΑΤΩΝ Κατερίνης, “AGROBAND” από την Αμερικανική Γεωργική Σχολή, “AgroVision” από το Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Κατερίνης και το ΕΠΑ.Λ. Κω, “AI Riders” από το 1ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης, “AirQ” από το 1ο Εργαστηριακό Κέντρο Ξάνθης και το 2ο ΕΠΑ.Λ. Ξάνθης, “Aqua 0” από το Πρότυπο Γενικό Λύκειο Λάρισας, “Artio2” από το Αριστοτέλειο Κολλέγιο, "Bleandeat beauty” από το Εργαστηριακό Κέντρο Έδεσσας, “Bridge me” από το Ωνάσειο Γυμνάσιο Ξάνθης, “Buzz & Bloom” από το Δημόσιο Ωνάσειο Γενικό Λύκειο Ξάνθης, “Candle box - Φωτεινό κουτί” από το Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Παύλου Μελά, “caREcycle” από το 2ο Γυμνάσιο Χαριλάου, “Clear Path” από το Ιδιωτικό Λύκειο ΠΛΑΤΩΝ Κατερίνης, “DentLab” από το Ιδιωτικό Λύκειο ΠΛΑΤΩΝ Κατερίνης, “EchoRise” από το 3ο Γυμνάσιο Εχεδώρου στο Καλοχώρι, “Eco Κόσμημα” από το 1ο ΕΠΑ.Λ. Έδεσσας, “EcoArt” από το E.E.E.E.K. Kομοτηνής, “EduTrack” από το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο και Λύκειο Κατερίνης, “Enalion” από το Πειραματικό Γενικό Λύκειο Πανεπιστημίου Μακεδονίας, “EnergUnity” από τα Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη-Ιδιωτικό Λύκειο, “Gaia Nova” από το Π.ΕΠΑ.Λ. Ξάνθης και το Π.ΕΠΑ.Λ. Αλεξανδρούπουλης, “Giannitsa-I" από το Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Γιαννιτσών, “Give2edu” από το 1ο Γυμνάσιο Τούμπας Θεσσαλονίκης, “Grow Simple” από το Maker lab μαθητών Γυμνασίου-Λυκείου, Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας, “I4Good- Sourdenir” από το Δημόσιο Ωνάσειο Σχολείο- Γενικό Λύκειο Κοζάνης, “intellia³” από το 1ο ΕΠΑ.Λ. Σοφάδων και το Γυμνάσιο Σοφάδων, “LunaAI” από το Πρότυπο Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο-Λύκειο Νεαπόλεως "Άγιος Γεώργιος ο Νεαπολίτης", “MindPath” από το 1ο Γενικό Λύκειο Πυλαίας, "Mycovibe” από το 1ο ΕΠΑ.Λ. Κιλκίς και το 1ο Γενικό Λύκειο Κιλκίς, “MyDerm Cycle” από το 2ο ΕΠΑ.Λ. Σταυρούπολης, "Neroessa” από το Αρσάκειο Γυμνάσιο και Λύκειο Ιωαννίνων, “PiezΩ” από το Αμερικανικό Κολλέγιο Ανατόλια, “Re-mycopot” από το ΕΠΑ.Λ. Λαγκαδά, "ReArt Lemnos” από το Γενικό Λύκειο Μούδρου, “ReBuild Together” από το 2ο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Τρικάλων, “ReCycl3D” από το 6ο Γενικό Λύκειο Τρικάλων, “ReHair Mobile Care” από το 3ο Εργαστηριακό Κέντρο Λάρισας, "S.A.CO. Silk Art Cocoon” από το Γενικό Λύκειο Σουφλίου, "SKG PARKING” από το 2ο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Καλαμαριάς, “Smart Tapp” από το 2ο Γυμνάσιο Χαριλάου, "SpotShare" από την ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας Σερρών - ΔΥΠΑ, "SPrinG" Skill Grow Project από το E.E.E.E.K. Καβάλας, “Study planner” από το Ιδιωτικό Λύκειο ΠΛΑΤΩΝ Κατερίνης, "The Workshop" από το Ε.Ε.Ε.ΕΚ Σερρών, "Wave In Lock" από το Ιδιωτικό Γυμνάσιο/ Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη, “WeCandle” από το 1o ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ Ανατολικής Θεσσαλονίκης, “1ο GEL VOLOU” από το 1ο Γενικό Λύκειο Βόλου.

Μαθητική Εμπορική Έκθεση Αθήνας

Οι 52 Μαθητικές Εικονικές Επιχειρήσεις 2026 που συμμετέχουν (με αλφαβητική σειρά επωνυμίας της «επιχείρησης») είναι οι εξής:

“Αἴθρα” από το 1ο Πρότυπο Γενικό Λύκειο Χαλκίδας, “Αναλαμπή" από το Γενικό Λύκειο Αγίου Στεφάνου, “ΠούPass” από Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Ηρακλείου Αττικής, “Φυλαχ” από το Μουσικό Σχολείο Ζακύνθου "Παύλος Καρρέρ", “Χνούδι" από το ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. Αγίας Παρασκευής και για κωφούς/βαρήκοους μαθητές, “Χνουδόκοσμος” από το 3ο Γενικό Λύκειο Χαλανδρίου, “ΑccessWay” από το 3o Γυμνάσιο Αργυρούπολης, “Alia- Ai” από τη Ροδίων Παιδεία, “Angel Green Compass (A.G.C.) Πράσινη Αγγελική Πυξίδα” από το 1ο Γυμνάσιο Υμηττού, “ANIMALERT” από τα Εκπαιδευτήρια Ζαγοριανάκου, “BACCHUS botanical soap” από το Γενικό Λύκειο Διονύσου - "Φώτης Κόντογλου", “Βotanic Glass(l) Art” από το Π.ΕΠΑ.Λ. Ακρωτηρίου Χανίων, “BUY AI” από το Α' & Β' Αρσάκειο Τοσίτσειο Γυμνάσιο Εκάλης, “City4all” από το Γενικό Λύκειο Καρέα, “Cogito” από το Γυμνάσιο Κολλεγίου Ψυχικού - Ζάννειο Πρότυπο Γυμνάσιο, “Ebin+” από το Αρσάκειο Λυκείο Πάτρας, “ECOCLICK” από το 1ο ΕΠΑ.Λ. Γαλατσίου, “EcoOlive Solutions” από το 1ο ΕΠΑ.Λ. Κυπαρισσίας, “EDvance” από τα Εκπαιδευτήρια Παλλάδιο, “Equal Senses” από το 5ο Γυμνάσιο Παλαιού Φαλήρου, “Fire Guard” από το Ιδιωτικό – Ισότιμο Λύκειο – Κολλέγιο Αθηνών, “GrassBot Solutions” από το Π.ΕΠΑ.Λ. Ακρωτηρίου Χανίων, “GreenQuest Εικονική Επιχείρηση” από 4ο Γενικό Λύκειο Νέας Ιωνίας, “Helio₂drOp” από το 2ο ΕΠΑ.Λ. Αχαρνών, “HumanFirst AI” από το Πρότυπο Γενικό Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης, “Ηydrocore Pyrion” από την Εκπαιδευτική Αναγέννηση - Εκπαιδευτήρια Αντωνόπουλου, “InnoPath” από το Pierce - Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος, “KINISIS” από τα Σύγχρονα Εκπαιδευτήρια Κοτρώνη, "LAMBIENCE” από το Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις Λαμπείας, “Mag-Tech & Σια Ο.Ε.” από τη Λεόντειο Σχολή Νέας Σμύρνης, “Match my job” από το 7ο Γυμνάσιο Ιλίου, "Micro-Wear" από το Πρότυπο Γενικό Λύκειο Πατρών, “Milamas. Save a slice of your day” από το 2ο Γενικό Λύκειο Γλυφάδας, "MyCompass” από το Λύκειο της Ερασμείου Ελληνογερμανικής Σχολής, “NutrAi” από το 3ο Εργαστηριακό Κέντρο Αμαρουσίου, “OMNISTICK” από το Γενικό Λύκειο Μαγούλας, "Pet Care Circle" από το Δημόσιο Ωνάσειο Γενικό Λύκειο Αχαρνών, "PHOTONEX” από το 1ο Πρότυπο Γενικό Λύκειο Αθηνών - Γεννάδειο, “Re: Shine Jewelry” από το 3o ΕΠΑ.Λ. Πειραιά, “ReCompost” από το CGS, “ReSea Leros” από το 1ο ΕΠΑ.Λ. Λέρου, "RIAFFILIATO" από τα Εκπαιδευτήρια Δούκα, "SCHOOLEAT” από το Δημόσιο Ωνάσειο Γενικό Λύκειο Περιστερίου, “Seeddrops” από τα Εκπαιδευτήρια Γείτονα, “Silent Sound” από το Δημόσιο Ωνάσειο Σχολείο Λύκειο Αχαρνών, “Socratic Solve” από το Λύκειο Κολλεγίου Ψυχικού, "Spateloina” από το Γυμνάσιο Σπάτων, "SphinxTrails” από το ΕΠΑ.Λ. Μυκόνου, “SustinVest” από το 1ο ΕΠΑ.Λ. Νέας Φιλαδέλφειας, "SynPraxis” από την Εράσμειο Ελληνογερμανική Σχολή, “T.A.CH. (Tsiamoulis Allergy Check)” από τα Εκπαιδευτήρια “Ι. Τσιαμούλης”, “ZenUp” από το 26ο Πειραματικό Λύκειο Αθηνών - Μαράσλειο.

Στα επόμενα στάδια του προγράμματος/διαγωνισμού «Εικονική Επιχείρηση – JA Company Program 2026», οι μαθητικές ομάδες θα διεκδικήσουν το Public Choice Award σε ειδική ιστοσελίδα, στην οποία θα ψηφίζει το κοινό. Για τη συμμετοχή τους στον Πανελλαδικό Τελικό «Καλύτερη Μαθητική Εικονική Επιχείρηση 2026» οι Εικονικές Επιχειρήσεις θα αξιολογηθούν από τα business plan, που θα καταθέσουν έως τις 27 Μαρτίου 2026.