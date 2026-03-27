Το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο υποδέχεται την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών για μια δωρεάν προς τον κοινό- συναυλία με τίτλο ‘’Old Photographs’’ την Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου 2026 και ώρα 19:30.



Πρόκειται για μια συναυλία, υψηλών καλλιτεχνικών προδιαγραφών του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών,



Οι μουσικοί της Ορχήστρας Νίκος Μάνδυλας (βιολί) και Βάνια Παπαδημητρίου (βιολοντσέλο) συμπράττουν με την πιανίστα Πόπη Μαλαπάνη, συνθέτοντας ένα μουσικό ταξίδι από τον κλασικισμό έως τη σύγχρονη δημιουργία, όπου η προσωπική μνήμη και η ιστορική

παράδοση μετατρέπονται σε ολοζώντανες μουσικές εικόνες.

Στο πλαίσιο αυτού του κατανυκτικού και ατμοσφαιρικού μουσικού προγράμματος, θα παρουσιαστούν έργα των Σεργκέι Ραχμάνινοφ, Γιόζεφ Χάυντν, Κομιτάς και Άρβο Περτ (σε έργο βασισμένο στον Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ.

Το Ελεγειακό Τρίο αρ. 1 σε σολ ελάσσονα του Σεργκέι Ραχμάνινοφ δημιουργεί μια ατμόσφαιρα πένθιμη και μελαγχολική, σε πλήρη αντίθεση με το πολύ αγαπητό, χαρμόσυνο Τρίο με πιάνο αρ. 39 σε σολ μείζονα του Γιόζεφ Χάυντν. Το πρόγραμμα συμπληρώνεται από τις Αρμένικες Μινιατούρες του Κομιτάς σε μεταγραφή για τρίο με πιάνο και το Mozart Adagio του Άρβο Περτ, έργο βασισμένο σε μια Σονάτα για πιάνο του Μότσαρτ που δημιουργεί ατμόσφαιρα θρησκευτικότητας.

Τέσσερα έργα, σαν τέσσερις μουσικές φωτογραφίες από παλιές εποχές, χαμένες στον χρόνο.



Η συναυλία θα είναι ελεύθερη στο κοινό με σειρά προτεραιότητας.