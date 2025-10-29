«ΣΟΛ ΔΙΑΙΤΑ» Οι Κουαρτέτοιοι

Με παχουλά λογοπαίγνια και πειρά(γ)ματα της γλώσσας, «Οι Κουαρτέτοιοι», σε μουσική τού συνθέτη Νίκου Πλατύραχου και στίχους τής ηθοποιού Τίνας Γιωτοπούλου, συνθέτουν μια σατιρική μουσική παράσταση με τίτλο «Σολ Δίαιτα», τη σκηνοθετική επιμέλεια της οποίας υπογράφει ο ηθοποιός, μουσικός και σκηνοθέτης Γιώργος Τζαβάρας. «Οι Κουαρτέτοιοι» δημιουργούν ιστορίες για όσα, καθημερινά, μας βασανίζουν και τις… σερβίρουν με χιούμορ μαριναρισμένο σε λίγη αυτοκαταστροφή και μια κουταλιά λίπους.

«Οι Κουαρτέτοιοι», μας καλούν να μοιραστούμε εμπειρίες για μετωπικές συγκρούσεις με σοκολατόπιτες, να κάψουμε τα συναισθηματικά μας λίπη - χωρίς λύπη - και να διώξουμε τις έγνοιες για το “τι θα πει ο κόσμος”, χάνοντας μια για πάντα αυτό το βάρος από πάνω μας.

Συντελεστές Παράστασης

Νίκος Πλατύραχος: μουσική, ενορχηστρώσεις, πιάνο, φωνή

Τίνα Γιωτοπούλου: στίχοι, φωνή, κρουστά χειρός

Βασίλης Παναγιωτόπουλος: τρομπόνι, φωνή

Βαγγέλης Ζωγράφος: κοντραμπάσο

Γιώργος Τζαβάρας: σκηνοθετική επιμέλεια

Ποιοι είπαμε ότι είναι «οι Κουαρτέτοιοι»:

«Οι Κουαρτέτοιοι» είναι μια παρέα μουσικών και ηθοποιών που γράφουν ιστορίες για τις αγωνίες και τις ταλαιπωρίες μας και τις μετατρέπουν σε χιουμοριστικά τραγούδια. Μια διαφορετική καλλιτεχνική ομάδα που δε διστάζει να παίξει με προκαταλήψεις, προσδοκίες και την ίδια την «πείνα» του κοινού, την οποία και καλύπτει με υποκατάστατα.

Πληροφορίες

Παρασκευές 7, 14, 21 και 28 Νοεμβρίου 2025

Ώρα Έναρξης: 21:30

Θέατρο Μεταξουργείο: Ακαδήμου 14, Αθήνα 104 36

