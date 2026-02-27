Σύλληψη-Σκηνοθεσία: Ελένη Παργινού

Η παράσταση πραγματοποιείται σε συμπαραγωγή με το ΔΗΠΕΘΕ Κέρκυρας



Κέρκυρα

Παρασκευή 6 & Σάββατο 7 Μαρτίου, ώρα: 21:00

Κυριακή 8 Μαρτίου, ώρα: 19:00

Studio Δημοτικού Θεάτρου Κέρκυρας



Κεφαλονιά

Κυριακή 15 Μαρτίου

Ώρα 20:30

Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου "ο Κέφαλος"

Η παράσταση "Στο εσωτερικό του Maurice Maeterlinck" μετά από τον επιτυχημένο κύκλο παρουσίασής της στην Αθήνα, ταξιδεύει τον Μάρτιο σε Κέρκυρα και Κεφαλονιά σε συμπαραγωγή με το ΔΗΠΕΘΕ Κέρκυρας.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει η Ελένη Παργινού.

Παίζουν: Γιώργος Φριντζήλας, Ρεβέκα Τσιλιγκαρίδου, Νεφέλη Ανανιάδη, Αλέξανδρος Νούσκας - Βαρελάς, Μάιρα Σιδερίδου.

Ηχοτοπία - Live electronics: Κώστας Φραντζής.

Λίγα λόγια για το έργο

Ένας θάνατος μετατρέπει μια οικογενειακή γιορτή σε πένθιμη τελετουργία.

Μια ομάδα ηθοποιών δοκιμάζει να ανακαλέσει τις μνήμες του εσωτερικού ενός σπιτιού δημιουργώντας το “παράθυρο” από το οποίο ο συγγραφέας μας καλεί να στοχαστούμε πάνω στην ευθραυστότητα της στιγμής.

Ο βραβευμένος με νόμπελ συμβολιστής Μωρίς Μαίτερλινκ με το Εσωτερικό καταθέτει έναν φιλοσοφικό στοχασμό πάνω στον οντολογικό προβληματισμό της ανθρώπινης ύπαρξης, αναδεικνύοντας έννοιες και δίπολα όπως εσωτερικό - εξωτερικό, οικείο - ανοίκειο, παρελθόν- παρόν, δημόσιο - ιδιωτικό, προσωπικό - οικουμενικό, τοποθετώντας το ζήτημα του θανάτου σε αναμέτρηση με εκείνο της ζωής.

Συντελεστές:



Μετάφραση: Δημήτρης Δημητριάδης

Σύλληψη - Σκηνοθεσία: Ελένη Παργινού

Ηχητικός Σχεδιασμός & Live electronics: Κώστας Φραντζής

Σκηνικά - κοστούμια: Όλγα Μπρούμα - Ματίνα Μέγκλα

Σχεδιασμός φωτισμού: Περικλής Μαθιέλλης

Φωτογραφίες: Μυρτώ Αποστολίδου

Βοηθοί σκηνοθέτη: Μελίνα Φορτετσανάκη, Μαρίνα Δατσέρη

Τεχνική υποστήριξη & Ηχοληψία: Δημήτρης Ματσούκας

Επικοινωνία: Μαριάννα Παπάκη - Νώντας Δουζίνας

Γραφιστικά: Μαργαρίτα Παπαστεργίου

Παραγωγή: Ομάδα Kentro



Ερμηνεύουν:

Δείτε το trailer: https://youtu.be/FEotUiziNKM?si=8KKfdQViUWbAQtEl

Διάρκεια: 60'

Info

Προπώληση: ticketbox.gr,

Φυσικό Σημείο: Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου “ο Κέφαλος”,

Λεωφόρος Βεργώτη 14, Αργοστόλι, τηλ: (+30) 26710 29005

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΕΡΤ3, ΕΡΤ ΚΕΡΚΥΡΑΣ