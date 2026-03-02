

Συμφωνία των τοπίων του κόσμου: μια μουσική αφήγηση από την Κ.Ο.Θ. και το ΠΟΛΥ ΚΟΥΛ

Οικογενειακή συναυλία

Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης ενώνει τις δυνάμεις της με το «ΠΟΛΥ ΚΟΥΛ» για ένα μοναδικό μουσικό event που δεν μοιάζει σε τίποτα από όσα έχει δει κανείς σε συναυλία. Όχι απλώς μουσική! Όχι απλώς εικόνα! Ένα παγκόσμιο ταξίδι — χωρίς βαλίτσες, χωρίς check-in, μόνο με ήχο, εικόνα και αφήγηση.

Η ιδέα είναι απλή, αλλά και φρέσκια!

Επιλέγονται εμβληματικά τοπία από όλο τον πλανήτη — από καυτές ερήμους και παγετώνες μέχρι μαγευτικά τοπία που δύσκολα πιστεύει κανείς ότι υπάρχουν.

Για κάθε τοπίο, η ορχήστρα παίζει ένα κλασικό κομμάτι που ταιριάζει με την αίσθηση ή την προέλευση του τοπίου αυτού. Πάνω στη σκηνή, η Σμαράγδα Αλεξανδρή αναλαμβάνει το ρόλο της tour guide οδηγώντας το κοινό σε μια φανταστική περιήγηση, ενώ γύρω της ο κόσμος ξεδιπλώνεται μαγικά.

Στην οθόνη προβάλλονται εικόνες και βίντεο από κάθε τοπίο, ενώ η μουσική και η αφήγηση σε τραβάνε μέσα του— σαν να κάνεις scroll σε έναν παγκόσμιο χάρτη, αλλά με συναίσθημα και γνώση!

Στόχος;

Να δούμε τον κόσμο με νέα ματιά.

Να καταλάβουμε πώς η μουσική μπορεί να μεταφράσει το τοπίο.

Και να ζήσουμε μια εκπαιδευτική εμπειρία που μοιάζει περισσότερο με περιπέτεια παρά με μάθημα.

Δεν είναι απλώς ένα event!

Είναι ένα format που θα θέλεις να ξαναδείς.

Και ναι, είναι ΠΟΛΥ ΚΟΥΛ.

«Κοιτάξτε τη Γη από ψηλά… Μια μπλε σφαίρα που αναπνέει, ένας ζωντανός οργανισμός. Κάθε τοπίο είναι ένα όργανο: οι πόλεις σαν καρδιές, οι ζούγκλες σαν πνεύμονες, οι ωκεανοί σαν αίμα που κυλά. Όλα συνδέονται. Κι εμείς είμαστε μέσα σε αυτό το σύστημα, όχι απ’ έξω. Κι αν θέλετε, ας δούμε τον κόσμο μέσα από τα μάτια ενός πουλιού που μεταναστεύει: πετάει πάνω από όλα τα τοπία, συνδέει τις ηπείρους, όπως μια ορχήστρα που ταξιδεύει μαζί, σαν κοπάδι αποδημητικό.»

Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2026

ώρα 20:00

Αίθουσα Τελετών ΑΠΘ

Κείμενο - παρουσίαση: Σμαράγδα Αλεξανδρή / ΠΟΛΥ ΚΟΥΛ

Διεύθυνση ορχήστρας: Paul Chiang

Ακούγονται αποσπάσματα από τα παρακάτω έργα:

Λούντβιχ βαν Μπετόβεν (1770-1827): Συμφωνία αρ.5 σε ντο ελάσσονα, έργο 67

από το 4o Μέρος (Allegro – Presto)

Λέοναρντ Μπερνστάιν (1918-1990): Σουίτα ‘West Side Story’

Μάμπο

Φέλιξ Μέντελσον (1809-1847): Ορχηστρική εισαγωγή ‘Εβρίδες’

Νικολάι Ρίμσκι-Κόρσακοφ (1844-1908): Σεχραζάντ, έργο 35

Εϊνογιουχάνι Ραουταβάαρα (1928-2016): ‘Cantus arcticus’, έργο 61 (Κοντσέρτο για πουλιά και ορχήστρα)

από το 3ο Μέρος (Η μετανάστευση των κύκνων)

Μπέντριχ Σμέτανα (1824-1884): Μολδάβας, από το έργο ‘Η πατρίδα μου’

Φελισιάν Νταβίντ (1810-1876): Η έρημος

Εϊτόρ Βίλα-Λόμπος (1887-1959): Χλωρίδα του Αμαζονίου

από το μέρος ‘Βαθιά στο δάσος’

Ρίχαρντ Στράους (1864-1949): Συμφωνία των Άλπεων, έργο 64

από το μέρος ‘Στον καταρράκτη’

Τσαρλς Άιβς (1874-1954): Η Αναπάντητη Ερώτηση

Γιάννης Κωνσταντινίδης (1903-1984): Δωδεκανησιακή Σουίτα αρ.1

από το 6ο μέρος (Andante lento-Allegro vivo ma non troppo)

Παραγωγή Κ.Ο.Θ.

Σε συνεργασία με το Πολύ Κουλ



Δικαιούχοι μειωμένου εισιτηρίου:

Άνεργοι, πολύτεκνοι, μαθητές, φοιτητές, σπουδαστές ωδείων, κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, κάτοχοι Διεθνούς Φοιτητικής Ταυτότητας ΙSIC, μέλη Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών, Μέλη Συλλόγου Μονίμων Υπαλλήλων ΥΠΠΟ, ΑΜΕΑ

