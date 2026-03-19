Συναυλία για την ειρήνη

Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης και η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζουν μια μοναδική συναυλία αφιερωμένη στην ειρήνη, με τη μουσική να ενώνει συνθέτες και ερμηνευτές που, δυστυχώς, χωρίζει ο πόλεμος. Η συναυλία, η οποία αποτελεί συμπαραγωγή της ΚΟΘ με την ΕΛΣ, θα παρουσιαστεί στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο ΚΠΙΣΝ τη Μεγάλη Τρίτη 7 Απριλίου 2026, στις 20.00.

Στη δεύτερη αυτή συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, η Γερμανοεβραία βιολονίστα Λιβ Μίγκνταλ, γνωστή για την εκφραστική και ευαίσθητη ερμηνεία της, και η Ιρανογερμανίδα μαέστρος Γιάλντα Ζάμανι, που ξεχωρίζει για τη δυναμική και σύγχρονη μουσική της προσέγγιση, συμπράττουν επί σκηνής με την ΚΟΘ, μεταφέροντας ένα ηχηρό μήνυμα ενότητας και ελπίδας μέσα από έργα που συνδυάζουν το Πάθος με τη Φθορά.

Το πρόγραμμα απαρτίζεται από μουσικά αριστουργήματα που σπάνια ακούγονται στις αίθουσες συναυλιών και περιλαμβάνει συνθέσεις δημιουργών από διαφορετικές χώρες και πολιτισμούς, όπως οι Μπεσάρα Ελ-Χούρι (Λίβανος), Χοσεΐν Ντεχλαβί (Ιράν), Πάουλ Μπεν-Χαΐμ (Ισραήλ) και Ρίχαρντ Στράους (Γερμανία).

Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής Γιώργος Κουμεντάκης σημειώνει για τη συναυλία: «Με ιδιαίτερη χαρά η Εθνική Λυρική Σκηνή συμπράττει εκ νέου με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης σε μια πασχαλινή συναυλία υψηλού συμβολισμού. Είναι η δεύτερη κοινή μας παρουσία μετά τη συναυλία Συμφωνία του Χριστού που πραγματοποιήσαμε πέρσι την περίοδο του Πάσχα κατά τη διάρκεια του 2ου Φεστιβάλ Λατρευτικής Μουσικής. Η σταθερή και ουσιαστική συνεργασία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης αποτελεί πολύτιμο πυλώνα για την ενίσχυση του μουσικού πολιτισμού στη χώρα μας. Η συναυλία που πραγματοποιείται στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος είναι αφιερωμένη στην ειρήνη των λαών και υπενθυμίζει τη δύναμη της μουσικής να υπερβαίνει σύνορα και αντιθέσεις, μεταφέροντας ένα μήνυμα ενότητας και ελπίδας».

Ο Διευθυντής της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης Σίμος Παπάνας αναφέρει σχετικά με τη συναυλία: «Η πολυεπίπεδη συνεργασία της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης με την Εθνική Λυρική Σκηνή τα τελευταία χρόνια έχει παραγάγει πλήθος πολιτιστικών καρπών, για τους οποίους στην ΚΟΘ είμαστε ιδιαιτέρως περήφανοι: δισκογραφία, συναυλίες, παραγωγές όπερας, πρώτες εκτελέσεις / ηχογραφήσεις, συνδιοργανώσεις φεστιβάλ και μουσικών γεγονότων που έχουν αφήσει το δικό τους στίγμα στη μουσική γεωγραφία του τόπου μας. Σε συνέχεια αυτής της συνεργασίας, η ΚΟΘ εμφανίζεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στην εμβληματική Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της ΕΛΣ, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα που απαρτίζεται από μουσικά αριστουργήματα που σπάνια ακούγονται στις αίθουσες συναυλιών, αλλά και που στέλνουν ένα ηχηρό μήνυμα ειρήνης και συνύπαρξης μέσω της μουσικής πράξης. Η Ιρανογερμανίδα αρχιμουσικός Γιάλντα Ζάμανι και η Γερμανοεβραία σολίστ Λιβ Μίγκνταλ παρουσιάζουν έργα της λιβανέζικης, της ιρανικής και της ισραηλινής σχολής, δίπλα στο αριστούργημα Θάνατος και εξαΰλωση του Ρίχαρντ Στράους. Εκτός από τον συμβολισμό που προκύπτει από τον συνδυασμό της καταγωγής των έργων, το κάθε έργο, με τον δικό του τρόπο, πραγματεύεται το πάθος και την πορεία προς τον θάνατο, ταιριάζοντας την ατμόσφαιρα της συναυλίας με την Εβδομάδα των Παθών».

Αναλυτικά, το πρόγραμμα της συναυλίας έχει ως εξής:

ΜΠΕΣΑΡΑ ΕΛ-ΧΟΥΡΙ (γενν. 1957)

Η ενατένιση του Χριστού, έργο 2

Συμφωνικό ποίημα

ΧΟΣΕΪΝ ΝΤΕΧΛΑΒΙ (1927-2019)

Αποσπάσματα από το μπαλέτο Μπιζάν και Μανιζέ

ΠΑΟΥΛ ΜΠΕΝ-ΧΑΪΜ (1897-1984)

Ανάμνηση, έργο 32

Συμφωνικό ποίημα για βιολί και ορχήστρα

ΡΙΧΑΡΝΤ ΣΤΡΑΟΥΣ (1864-1949)

Θάνατος και εξαΰλωση, έργο 24



ΓΙΑΛΝΤΑ ΖΑΜΑΝΙ

Ιρανογερμανίδα αρχιμουσικός με έδρα το Βερολίνο και βοηθός αρχιμουσικού στο γαλλικό συγκρότημα σύγχρονης μουσικής Ensemble InterContemporain (Φιλαρμονική Παρισιού) υπό τη διεύθυνση του Πιερ Μπλεζ. Στη μέχρι τώρα σταδιοδρομία της έχει συνεργαστεί με φημισμένες ορχήστρες και μουσικά σύνολα όπως Φιλαρμονική Ορχήστρα Ραδιοφωνίας Βιέννης, Εθνική Ορχήστρα Ιλ ντε Φρανς, Φιλαρμονική Ορχήστρα Ζάγκρεμπ, Sinfonia Varsovia, Klangforum Βιέννης, Ορχήστρα Κροατικής Ραδιοτηλεόρασης, Συμφωνική Ορχήστρα Μπιλμπάο, Ensemble Musikfabrik, Συμφωνική Ορχήστρα Μπρατισλάβας, Athelas Sinfonietta (Δανία), Φιλαρμονική Ορχήστρα Λίβερπουλ. Έχει επίσης διευθύνει παγκόσμιες πρεμιέρες και έργα σύγχρονης μουσικής σε φεστιβάλ και σκηνές όπως Φεστιβάλ Νέας Μουσικής Ντάρμστατ, Φεστιβάλ Wien Modern, Φεστιβάλ Σύγχρονης Μουσικής Warsaw Autumn, Ultraschall Βερολίνου, Μπιενάλε Μουσικής Ζάγκρεμπ, Φεστιβάλ Musikprotokoll, Klangspuren Schwaz, Φεστιβάλ Τριενάλε Ρουρ, Φεστιβάλ IMPULS (Γκρατς), Φεστιβάλ Σύγχρονης Μουσικής Ουτρέχτης Gaudeamus Muziekweek, Time of Music Festival (Φινλανδία) κ.ά.

ΛΙΒ ΜΙΓΚΝΤΑΛ

Γερμανοεβραία βιολονίστα, ως σολίστ συνεργάζεται με φημισμένες ορχήστρες διεθνώς και με διακεκριμένους αρχιμουσικούς σε σημαντικές σκηνές. Το 2016 πρωτοεμφανίστηκε στη Φιλαρμονική του Βερολίνου και την επόμενη χρονιά στη Φιλαρμονική του Έλβα (Αμβούργο). Έχει επίσης εμφανιστεί σε μεγάλα φεστιβάλ όπως Φεστιβάλ Μπετόβεν (Βόννη), Φεστιβάλ Χατικβά (Ιερουσαλήμ), Φεστιβάλ Μουσικής Σλέσβιχ-Χόλσταϊν, Φεστιβάλ Λούντβιχσμπουργκ, καθώς και σε Ευρώπη, Ασία, Αυστραλία και Ηνωμένο Βασίλειο. Προερχόμενη από οικογένεια μουσικών, σπούδασε με τους Κριστιάνε Χούτκαπ, Ίγκορ Όζιμ και Ράινχαρτ Γκαίμπελ. Έχει τιμηθεί με πολυάριθμα βραβεία και διακρίσεις. Η δισκογραφία της εκτείνεται από το μπαρόκ έως το σύγχρονο ρεπερτόριο. Το 2025, ο διπλός δίσκος της με τίτλο The Cosmos of Paul Ben-Haim ήταν υποψήφιος για το Γερμανικό Βραβείο Δισκογραφικής Κριτικής, ενώ το άλμπουμ της Beyond Horizons τιμήθηκε με το ίδιο βραβείο και προτάθηκε για τα Διεθνή Βραβεία Κλασικής Μουσικής.

ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης (ΚΟΘ) αποτελεί τον σημαντικότερο και ιστορικότερο φορέα συμφωνικής μουσικής στη Βόρεια Ελλάδα και έναν από τους μείζονες πολιτιστικούς οργανισμούς της χώρας. Ιδρύθηκε το 1959 από τον σπουδαίο συνθέτη και αρχιμουσικό Σόλωνα Μιχαηλίδη και σήμερα το καλλιτεχνικό δυναμικό της ανέρχεται σε 110 μουσικούς. Η ΚΟΘ υπηρετεί την υψηλής ποιότητας μουσική δημιουργία και διασφαλίζει την πρόσβαση των πολιτών σε αυτήν μέσα από μια ποικιλία δράσεων. Είναι το συμφωνικό σχήμα της χώρας με τη σημαντικότερη διεθνή δισκογραφική παρουσία, ηχογραφώντας συστηματικά με παγκόσμιας ακτινοβολίας εταιρείες, μεταξύ άλλων Deutsche Grammophon, EMI, BIS Records, Berlin Classics, Naxos και Da Vinci Classics. Η διεθνής παρουσία της ΚΟΘ περιλαμβάνει και επιτυχημένες εμφανίσεις στο εξωτερικό, αλλά και συνεργασίες με κορυφαίους καλλιτέχνες παγκόσμιου βεληνεκούς. Σημαντικές προσωπικότητες της ελληνικής μουσικής έχουν αναλάβει τη διεύθυνσή της. Σημερινός Διευθυντής της ΚΟΘ είναι ο Σίμος Παπάνας.

Εισιτήρια: €15, €20, €30, €40, €50| Φοιτητικό, παιδικό: €12 | Περιορισμένης ορατότητας: €10 | Προπώληση: Ταμεία ΕΛΣ & www.ticketservices.gr

