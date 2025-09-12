Τα Μπαλέτα Béjart της Λωζάνης τιμούν τον Μίκη Θεοδωράκη

Ο Μωρίς Μπεζάρ θεωρείται ένας από τους θεμελιωτές του σύγχρονου χορού. Μέσα από τα αριστουργηματικά του έργα έδωσε νέα πνοή στη μορφή της χορευτικής έκφρασης. Από την ίδρυσή τους το 1987 και για 20 χρόνια διηύθυνε τα Μπαλέτα Béjart της Λωζάνης, που αποτελούν διαχρονικό σημείο αναφοράς στο χορό.

Πιστοί στο όραμα του ιδρυτή τους, περιοδεύουν ανά τον κόσμο και συστήνουν το μπαλέτο σε ευρύτερο κοινό. Αγαπημένος προορισμός του Μωρίς Μπεζάρ ήταν και η Ελλάδα, από την οποία εμπνεύστηκε μερικές από τις πιο εμβληματικές χορογραφίες του.

Φέτος, τιμώντας την επέτειο των 100 χρόνων από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη, τα μπαλέτα θα παρουσιάσουν τη χορογραφία «7 ελληνικοί χοροί» σε μουσική του σπουδαίου Έλληνα συνθέτη. Μια μοναδική χορογραφία που ο φιλέλληνας Μωρίς Μπεζάρ, προσωπικός φίλος του Μίκη Θεοδωράκη, εμπνεύστηκε από τη μαγική του μουσική και τα αυθεντικά βήματα των Ελλήνων χορευτών. Μια συνάντηση δύο μεγάλων δημιουργών της τέχνης που θα μας καθηλώσει.

Στο δεύτερο μέρος της, η παράσταση θα μας ταξιδέψει στο χορευτικό και μουσικό ρεπερτόριο του Μωρίς Μπεζάρ με τίτλο «Béjart et nous». Μια καλλιτεχνική πρόταση που έχει επιμεληθεί με ευαισθησία ο Ζουλιέν Φαβρώ, εμβαθύνοντας στο πλούσιο έργο του Μπεζάρ, ερμηνευμένο από τους σημερινούς χορευτές της ομάδας του.

Όλα τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την στήριξη των σωματείων-μελών της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί».

Τιμές εισιτηρίων:

Κάτω Διάζωμα | Διακεκριμένη: €150, Α’ Ζώνη: €130, Β’ Ζώνη: €100, Γ’ Ζώνη: €70

Άνω Διάζωμα: €55, €45, €35, €25

Μειωμένα (περιορισμένη ορατότητα ) & AMEA: 15€

Σημεία Προπώλησης: Ticket Services