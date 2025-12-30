Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά παρουσιάζει, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε σκηνοθεσία Λίνας Φούντογλου, το έργο του διεθνώς αναγνωρισμένου Έλληνα ποιητή και δοκιμιογράφου Νάνου Βαλαωρίτη, ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Η ΝΥΧΤΑ ΠΟΥ ΠΕΦΤΕΙ

Νάνος Βαλαωρίτης

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Η ΝΥΧΤΑ ΠΟΥ ΠΕΦΤΕΙ

Σκηνοθεσία : Λίνα Φούντογλου

ΣΚΗΝΗ ΩΜΕΓΑ

Έναρξη : Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

«Δεν επιτρέπεται να έχετε τρύπες σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου.

Βάζετε σε κίνδυνο ολόκληρη την πόλη.»

Ένας παράξενος ξενοδόχος υποδέχεται σ’ ένα δωμάτιο ξενοδοχείου που δεν έχει φως, ούτε παράθυρο, ούτε θέρμανση, ένα νεαρό ζευγάρι. Τους συμβουλεύει να μιλούν χαμηλόφωνα και φεύγοντας, κλειδώνει την πόρτα. Το κτίριο καταρρέει, σταδιακά γκρεμίζεται. Τους έχουν άραγε παγιδεύσει;

Μέσα σε αυτήν την αινιγματική και ασφυκτική κοσμική συνθήκη, η πραγματικότητα, το ασυνείδητο, η μνήμη μπλέκονται αξεδιάλυτα. Οι δύο νέοι προσπαθούν να κατανοήσουν τον κόσμο στον οποίο ρίχτηκαν και δημιουργούν εκ νέου το παρελθόν, πραγματικό ή φανταστικό στην προσπάθεια τους να ζήσουν το παρόν από τον παράδεισο ως την κόλαση. Ο έρωτάς τους ρηγματώνει τον χρόνο και τους επιτρέπει να συνεχίζουν το αλλόκοτο παιχνίδι τους. Έξω, όμως, ο Νόμος καραδοκεί και η κατεδάφιση πλησιάζει. Υπάρχει, άραγε, περιθώριο για ανυπακοή;

Η παράσταση αξιοποιεί τον σουρεαλιστικό κόσμο και τα γλωσσικά παιχνίδια του κειμένου δημιουργώντας μια εφιαλτική, απειλητική συνθήκη που επιχειρεί να αναδείξει τα αδιέξοδα του ανθρώπου εστιάζοντας στη νέα γενιά: την υπαρξιακή αγωνία, το αίσθημα της ματαιότητας, το ανέφικτο της επικοινωνίας και τον χαοτικό κόσμο στον οποίο προσπαθεί να επιβιώσει. Η σκοτεινή, υπαινικτική ατμόσφαιρα και το απόκοσμο προκαλούν τον θεατή να έρθει αντιμέτωπος με τον δικό του ανεξερεύνητο εαυτό, με τις δικές του ματαιώσεις, με το δικό του κατακερματισμένο είδωλο, αλλά και με το εκτυφλωτικό φως που διαχέεται στην απόλυτη νύχτα των κεραυνών.

“L’amour fou est la nuit des éclairs.” - André Breton

Συντελεστές:

Μετάφραση: Βασιλική Ράπτη, Αγγελική Ασπρούλη

Σκηνοθεσία: Λίνα Φούντογλου

Δραματουργία Παράστασης: Εύη Προύσαλη

Μουσική Σύνθεση: Ιωάννης Βουδούρης

Σκηνογραφική Επιμέλεια: Τάσος Κονταξής

Σχεδιασμός Φωτισμών: Ζωή Μολυβδά Φαμέλη

Επιμέλεια Κίνησης: Βρισηίδα Σολωμού

Φωτογραφίες Παράστασης-Trailer: Τζωρτζίνα Πιτιανούδη

Φωτογραφίες Προώθησης: Ελένη Σπαθή

Κοστούμια: ChrisP

3D Κατασκευή: Γιώργος Αρώνης

Σχεδιασμός Αφίσας: Creatures Creative Studio

Βοηθός Σκηνοθέτη: Στέφανος Συκιώτης

Παραγωγή: t-shOrt - Κυριάκος Χατζημιχαηλίδης

Με την υποστήριξη της οικογένειας Βαλαωρίτη – de Stoutz

Ερμηνεύουν:

Άγγελος Παππάς, Πέννυ Σακελλαριάδη

Στον ρόλο του Ξενοδόχου, ο Αλέξανδρος Χούντας

Στον ρόλο του Κατεδαφιστή, η Λίνα Φούντογλου







Παραστάσεις στην Σκηνή Ωμέγα του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά:

· Πέμπτη: 20.30

· Παρασκευή: 20.30

· Σάββατο: 20.30

· Κυριακή: 19.00