“Το μαύρο ψαράκι” στο θέατρο Μικρός Κεραμεικός

Από την Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025 και κάθε Κυριακή στις 11:30 π.μ. στο Θέατρο "Μικρός Κεραμεικός" παρουσιάζεται η παιδική παράσταση "Το μαύρο ψαράκι" με τους: Ντίνο Ποντικόπουλο και Φρόσω Ζαγοραίου.

Το μαύρο ψαράκι:

Πρόκειται για το παραμύθι του μεγάλου Ιρανού παιδαγωγού και συγγραφέα Σαμάντ Μπεχραγκί αφηγείται τις περιπέτειες που περνάει ένα ψάρι «του γλυκού νερού» μέχρι να φτάσει στον ωκεανό.

Ποιους κινδύνους συναντάει; Πως αντιμετωπίζει τους φόβους του; Πως βρίσκει τον τρόπο να ακολουθήσει το όνειρό του;

Το Μαύρο ψαράκι επεξεργάζεται τις ιδέες της ελευθερίας, του ηρωισμού και της ανεξαρτησίας με στόχο να φωτιστούν οι απαραίτητες αξίες της ζωής χωρίς δογματισμούς ή υπερβολές.



Η Παράσταση:

Η παράσταση συνδυάζει πρωτότυπα τον θεατρικό διάλογο με το θέατρο σκιών τις κούκλες , το animation και τον σύγχρονο χορό. Η εναλλαγή θεατρικών μέσων έχει αισθητικό αλλά και παιδαγωγικό αποτέλεσμα, καθώς εισάγει τα παιδιά σε ποικίλους τρόπους της αφήγησης μέσα από τη θεατρική εμπειρία.

Με φαντασία, χιούμορ και γρήγορες σκηνικές εναλλαγές αναπαρίσταται ένα αλληγορικό απολαυστικό ταξίδι.

Οι Αστροναύτες:

Η ομάδα ξεκίνησε τις «πτήσεις» της το 2006, κάνοντας το παιδικό όνειρο πραγματικότητα. Να γίνουν «Αστροναύτες». Οι παραστάσεις τους έχουν αγαπηθεί από τους μικρούς, αλλά και τους «μεγάλους» θεατές σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο σε πόλεις αλλά και στα πιο απομακρυσμένα χωριουδάκια της Χώρας μας όπου ταξιδεύουν ανελλιπώς.

Τα αυστηρά επιλεγμένα έργα, η αφοσίωση στο παιδικό θέατρο, η θεματική των παραστάσεων, η πρωτότυπη μουσική, η πολύχρονη εμπειρία, το χιούμορ και το παιχνίδι, ψυχαγωγούν τους μικρούς θεατές ενώ παράλληλα καλλιεργούν ένα γόνιμο πεδίο σκέψης και διαλόγου πάνω στα σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα και τις ανθρώπινες αξίες. Το ύφος των παραστάσεων χαρακτηρίζεται από τη συνύπαρξη διαφορετικών θεατρικών μορφών (πρόζα, θέατρο κούκλας, σκιές, χορός), με έντονες τις επιρροές του λαϊκού θεάτρου και του θεάτρου δρόμου

Ηλικίες που απευθύνεται3+

Ημέρες: Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025 και κάθε Κυριακή έως 4 Ιανουαρίου 2026

Διάρκεια:55 λεπτά

Εισιτήρια: https://www.ticketservices.gr/event/mikros-kerameikos-to-mavro-psaraki/

Τηλ. Κρατήσεων:2103454831 & 6944654489

Ο χώρος είναι προσβάσιμος σε ΑΜΕΑ

Συντελεστές:

Θεατρική διασκευή/Σκηνοθεσία: Ντίνος Ποντικόπουλος



Σκηνική επιμέλεια, κούκλες: Ολυμπία Σιδερίδου

Animation: Σπύρος Κουρτέσης



Ηθοποιοί: Ντίνος Ποντικόπουλος, Φρόσω Ζαγοραίου



Μουσική επιμέλεια: Βασίλης Εφραιμίδης

Τραγούδι παράστασης: Μάριος Κωστάκης



Φωτογραφίες: Ρου Ζάννου