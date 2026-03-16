“WOW – Women of the World” από 27 έως 30 Μαρτίου

Από τις 27 έως τις 30 Μαρτίου 2026 το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), σε συνεργασία με το WOW Foundation, παρουσιάζει για τέταρτη χρονιά το φεστιβάλ WOW– Women of the World Athens, τη μεγαλύτερη διοργάνωση στον κόσμο για γυναίκες, θηλυκότητες και μη δυαδικά άτομα. Για πρώτη φορά φέτος, το WOW Athens ανοίγει τις πόρτες του σε όλες και όλους, προσφέροντας ελεύθερη είσοδο στη συντριπτική πλειονότητα των εκδηλώσεων. Η επιλογή αυτή αντανακλά τη φιλοσοφία του φεστιβάλ ως ενός ανοιχτού, συμμετοχικού και συμπεριληπτικού θεσμού, που επιδιώκει να καταστήσει τον διάλογο για την έμφυλη ισότητα, προσβάσιμο στο ευρύτερο δυνατό κοινό.

Η Έλλη Ανδριοπούλου, Διευθύνουσα Σύμβουλος του ΚΠΙΣΝ, δηλώνει σχετικά: «Η ισότητα των φύλων δεν είναι μια αφηρημένη έννοια - αγγίζει κάθε πτυχή της καθημερινότητάς μας, των σχέσεών μας, των ευκαιριών μας, και του αισθήματος του ανήκειν. Το WOW Athens επιστρέφει και φέτος για να μας υπενθυμίσει ότι η πρόοδος επιτυγχάνεται όταν έχουμε το θάρρος, όλες και όλοι, να συνεχίζουμε να αμφισβητούμε όσα συχνά αποδεχόμαστε ως φυσιολογικά.»

Πολυσυλλεκτικό και διαθεματικό, το φετινό πρόγραμμα του WOW Athens έχει σχεδιαστεί τόσο για να προβληματίσει όσο και για να ψυχαγωγήσει και να γιορτάσει τα σημαντικά βήματα που γίνονται στην Ελλάδα, αλλά και σε όλο τον κόσμο, στο δύσκολο ταξίδι προς την ισότητα των φύλων.

Στις διεθνείς ομιλήτριες του φεστιβάλ συγκαταλέγονται για ακόμη μία χρονιά εμβληματικές προσωπικότητες και τολμηρές φωνές. ανάμεσα τους, η Αμερικανίδα ακτιβίστρια και συγγραφέας Tarana J. Burke που ξεκίνησε το κίνημα Μe Τοο στη Νέα Υόρκη,

η συγγραφέας RumenaBužarovska, στο βιβλίο της οποίας, με τίτλο O άντρας μου, βασίζεται η ομώνυμη παράσταση που θα παρουσιαστεί στον Φάρο του ΚΠΙΣΝ και η καθηγήτρια Σπουδών Φύλου και Ανάπτυξης και συγγραφέας με εξειδίκευση σε ζητήματα φύλου, φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού NailaKabeer.

Η μουσική είναι, για άλλη μια χρονιά, αναπόσπαστο κομμάτι του WOW Athens και στο φετινό πρόγραμμα ξεχωρίζει η Γαλλίδα τραγουδοποιός Imany με μια συναυλία που συνδυάζει τη μουσική με τον σύγχρονο κοινωνικό διάλογο, με αφετηρία το νέο της άλμπουμ Women Deserve Rage.

Παράλληλα, το κινηματογραφικό πρόγραμμα προτείνει τρία ντοκιμαντέρ που χαρτογραφούν την πορεία των φεμινιστικών κινημάτων σε τρεις διαφορετικές γεωγραφικές και πολιτικές συνθήκες: την Ελλάδα, τις ΗΠΑ και τον αραβικό κόσμο.

Από την Υποδοχή του ΚΠΙΣΝ έως την περίμετρο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος και του Εθνικού Κήπου, οι εκθέσεις του WOW Athens καλούν το κοινό να συμμετέχει σε έναν διάλογο που ξεπερνά τα όρια του συμβατικού εκθεσιακού χώρου. H διαδραστική γλυπτική εγκατάσταση «Temple of Transmission», μία συνεργασία της οργάνωσης «Κάθε Μία Ιστορία» και της εικαστικού Μαρίνας Βελησιώτη αφηγείται ιστορίες γυναικών που σπάνια ακούγονται, η έκθεση φωτογραφίας «Μαζί, Ορατές», σε συνεργασία με το MOMUS-Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, αναδεικνύει πολλαπλές όψεις της γυναικείας εμπειρίας, ενώ η έκθεση «The Hope Brigade» παρουσιάζει πορτρέτα γυναικών που αποτελούν πηγή έμπνευσης και ελπίδας.

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει και δύο περφόρμανς, της Γεωργίας Λαλέ με τίτλο Δάκρυα για Σένα και για Μένα, που αξιοποιεί την οικιακή εργασία ως μεταφορά για τις θυσίες που συχνά αναμένονται από τις γυναίκες στο όνομα της αγάπης και της οικογένειας, και της Εύας Λαμπάρα, μια ποιητική περφόρμανς ζωντανού λόγου και βίντεο όπου η αναπνοή γίνεται ρυθμός και η σιωπή αποκτά χώρο.

Πολυάριθμα πάνελ συζητήσεων για κρίσιμα κοινωνικά ζητήματα, εργαστήρια, WOW Speed Mentoring sessions, DJ sets, συναυλίες και το WOW Marketplace, ένας ζωντανός χώρος γυναικείας επιχειρηματικότητας και ακτιβισμού, συμπληρώνουν το πρόγραμμα του φετινού φεστιβάλ.

Το πρόγραμμα του WOW Athens 2026 είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΚΠΙΣΝ snfcc.org

Είσοδος ελεύθερη σε όλες τις δράσεις του WOW Athens, απαραίτητη η προεγγραφή εδώ.

Εξαιρούνται οι παρακάτω εκδηλώσεις για τις οποίες απαιτείται η προαγορά εισιτηρίου:

Συναυλία Imany: €25, €20, €15 και €10 (μειωμένο)

Παράσταση Ο άντρας μου της Rumena Bužarovska: €15, €10 (μειωμένο)

Προπώληση:

• Ηλεκτρονικά στον ιστότοπο ticketservices.gr

• Τηλεφωνικά στο τηλέφωνο της Ticket Services 210 7234567

• Στο εκδοτήριο της Ticket Services (Πανεπιστημίου 39, Αθήνα)