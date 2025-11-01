Η 1η Νοεμβρίου έχει θεσπιστεί από τον Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.), ήδη από το 2007, ως «Πανελλήνια Ημέρα Δωρεάς Οργάνων & Μεταμοσχεύσεων», με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από το σημαντικό ζήτημα της δωρεάς οργάνων.

Το Αρχείο της ΕΡΤ προτείνει για την ημέρα αυτή την εκπομπή της σειράς «Κεραία» με τη Ρέα Βιτάλη, παραγωγής 2023, η οποία φωτίζει το ζήτημα της δωρεάς οργάνων μέσα από τις πολύτιμες μαρτυρίες ανθρώπων που έχουν βιώσει την αξία της μέγιστης αυτής πράξης αλληλεγγύης.

ΚΕΡΑΙΑ

ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ

Το συγκεκριμένο επεισόδιο της σειράς εκπομπών της Ρέας Βιτάλη είναι αφιερωμένο στη δωρεά οργάνων.Η εκπομπή ταξιδεύει στο Αγρίνιο και το Μεσολόγγι για να συναντήσει τους γονείς δυο παιδιών, πολυδοτών δωρητών οργάνων. Η Βούλα Κολλιοπούλου, μητέρα του 16χρονου Ντίνου και η Μαρίνα Καλασούντα μητέρα του 13χρονου Γιάννη μοιράζονται τις προσωπικές τους ιστορίες απώλειας των παιδιών τους και περιγράφουν τις συγκλονιστικές στιγμές της απόφασής τους για τη δωρεά οργάνων.

Οι μαρτυρίες των γονέων συμπληρώνονται από εκείνη του διπλά μεταμοσχευμένου λήπτη νεφρού Φώτη Σακελλαρίδη, χημικού-Προέδρου της εταιρίας Theracell Advanced Biotechnology. Μιλά για τη δική του περιπέτεια της μεταμόσχευσης, και σχολιάζει τη διεθνή εμπειρία της δωρεάς οργάνων.

Η Ρέα Βιτάλη συναντάει ακόμη, τον Πρόεδρο του ΔΣ του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου, Καθηγητή Παθολογίας-Νεφρολογίας στην Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ Ιωάννη Μπολέτη, ο οποίος μιλά για τη δωρεά οργάνων και αναφέρεται στη δημιουργία του Ωνάσειου Μεταμοσχευτικού Κέντρου στη χώρα μας και τον νέο θεσμό του τοπικού συντονιστή.

Έτος παραγωγής: 2023

Σενάριο-έρευνα-παρουσίαση: Ρέα Βιτάλη

Σκηνοθεσία: Άρης Λυχναράς

Σύνταξη άρθρου: Διδώ Γεωργούλα

Δείτε περισσότερα στο http://archive.ert.gr