Ο σημαντικός συνθέτης Βαγγέλης Παπαθανασίου έφυγε από την ζωή σαν σήμερα, 17 Μαΐου του 2022. Γεννημένος στην Μαγνησία το1943, ο Βαγγέλης Παπαθανασίου έμελλε να γίνει γνωστός διεθνώς ως Vangelis. Μουσικός και συνθέτης της ηλεκτρονικής, τζαζ και ορχηστρικής μουσικής, επηρέασε την ανάπτυξη διαφορετικών μουσικών ειδών, ενώ θεωρείται πρωτεργάτης του ηλεκτρονικού ήχου. Το 1982 βραβεύτηκε με Όσκαρ για την μουσική της ταινίας ”Οι δρόμοι της φωτιάς” και παράλληλα επένδυσε μουσικά πλήθος άλλων κινηματογραφικών ταινιών όπως: ”Blade Runner”, ”1492: Χριστόφορος Κολόμβος”, ”Αλέξανδρος”, ”Ελ Γκρέκο” κ.ά. Είχε συνεργαστεί με τον Ντέμη Ρούσσο, την Ειρήνη Παππά και τον Τζον Άντερσον. Το 1997 σκηνοθέτησε την τελετή έναρξης του 6ου Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ανοιχτού Στίβου της IAAF που πραγματοποιήθηκε στο Παναθηναϊκό Στάδιο της Αθήνας. Το έργο του ”Μυθωδία” επελέγη από τη ΝΑΣΑ ως η επίσημη μουσική για την αποστολή της, 2001 Οδύσσεια στον Άρη, ενώ το2002 συνέθεσε το μουσικό σήμα του Μουντιάλ.

Το Αρχείο της ΕΡΤ παρουσιάζει μια συνέντευξη του Βαγγέλη Παπαθανασίου στην εκπομπή ”Έκτακτη Έκδοση” παραγωγής 1989.

EΚΤΑΚΤΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η ”Έκτακτη Έκδοση” είναι μια σειρά ενημερωτικών εκπομπών για θέματα πολιτισμού σε επιμέλεια της δημοσιογράφου Δήμητρας Γκουντούνα. Στο παραπάνω ρεπορτάζ από επεισόδιο του 1989, γίνεται εκτενής αναφορά στην συναυλία του συνθέτη Βαγγέλη Παπαθανασίου στις θέρμες του Καρακάλα στην Ιταλία. Προβάλλονται πλάνα από τη συναυλία και στη συνέχεια ο σπουδαίος συνθέτης μιλά στην κάμερα της εκπομπής και στον δημοσιογράφο Δημήτρη Δεληολάνη για το πώς επέλεξε να δώσει συναυλία στον συγκεκριμένο χώρο, ενώ στη συνέχεια αναφέρεται και στον δίσκο που ετοιμάζει με τον Τζον Άντερσον.

Έτος παραγωγής: 1989

Δημοσιογραφική επιμέλεια: Δημήτρης Δεληολάνης

Σύνταξη άρθρου – τεκμηρίωση εκπομπής: Δαμιανός Αγραβαράς