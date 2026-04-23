100 χρόνια Γεννάδειος Βιβλιοθήκη

Η Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, μια από τις σημαντικότερες βιβλιοθήκες της χώρας, συμπληρώνει 100 χρόνια λειτουργίας σήμερα, 23 Απριλίου. Ονομάστηκε «Γεννάδειος» προς τιμήν του Γεωργίου Γενναδίου (1786-1854), μεγάλου Διδασκάλου του Γένους και πατέρα του ιδρυτή της Βιβλιοθήκης Ιωάννη Γενναδίου, διπλωμάτη, λογίου και λάτρη των βιβλίων. Η Βιβλιοθήκη στεγάζεται σε ένα συγκρότημα κτηρίων, ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής σημασίας, στους νοτιοανατολικούς πρόποδες του Λυκαβηττού.

Οι συλλογές της Βιβλιοθήκης καλύπτουν θέματα σχετικά με τη γλώσσα, τη λογοτεχνία, τις τέχνες, την ιστορία, την αρχαιολογία και τη φιλοσοφία. Επιπλέον, διαθέτει τα προσωπικά αρχεία γνωστών πολιτικών. Συνολικά, οι συλλογές της ξεπερνούν τους 100.000 τόμους και συνεχίζουν να αυξάνονται. Η Γεννάδειος Βιβλιοθήκη αποτελεί ένα διεθνώς αναγνωρισμένο κέντρο μελέτης της ελληνικής ιστορίας, λογοτεχνίας και τέχνης. Παράλληλα, λειτουργεί ως ερευνητικό κέντρο συμμετέχοντας σε ερευνητικά προγράμματα, καθώς και σε προγράμματα ψηφιοποίησης. Ο ρόλος της στην πολιτιστική ζωή της Αθήνας είναι κομβικός καθώς αποτελεί κοιτίδα πολιτισμού φιλοξενώντας διαλέξεις, σεμινάρια, συναυλίες, εκθέσεις και εκδόσεις.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων λειτουργίας της Γενναδείου Βιβλιοθήκης, το Αρχείο της ΕΡΤ παρουσιάζει ένα επεισόδιο της σειράς ''Επιλογή'' παραγωγής 1978.

ΕΠΙΛΟΓΗ

ΓΕΝΝΑΔΕΙΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Η ''Επιλογή'' είναι μια σειρά πολιτιστικών εκπομπών, που ξεκίνησε το 1977, η οποία παρουσιάζει πρόσωπα και θέματα από τον κόσμο του βιβλίου. Το συγκεκριμένο επεισόδιο φιλοξενεί ένα αφιέρωμα στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη.

Αρχικά, η διευθύντρια της βιβλιοθήκης, Σόφι Παπαγεωργίου, μιλά για την ιστορία της Γενναδείου, τον ιδρυτή της, Ιωάννη Γεννάδειο, καθώς και για την πλούσια συλλογή βιβλίων του, η οποία αποτέλεσε τον πυρήνα της βιβλιοθήκης με τη συνδρομή της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών, που ανέλαβε τη συντήρηση του κτιρίου. Παρουσιάζονται σπάνια βιβλία–κειμήλια που φυλάσσονται στη Γεννάδειο, όπως το βιβλίο ''Βασιλεύς Ρωδολίνος'' του Ανδρέα Ιωάννη Τρώγλου, που τυπώθηκε στη Βενετία το 1867 και του οποίου το μοναδικό αντίτυπο βρίσκεται στη συλλογή της Γενναδείου. Ακόμη, γίνεται λόγος για ένα αντίτυπο του ''Ερωτόκριτου'', μοναδικό τεκμήριο της πρώτης έκδοσης του 1713, καθώς και για το μικρό βιβλιαράκι ''Τα λυρικά και βακχικά'', το πρώτο βιβλίο που τυπώθηκε στην Αθήνα το 1825.

Παράλληλα, παρουσιάζονται στοιχεία για τη λειτουργία της βιβλιοθήκης και το κοινό που εξυπηρετεί. Η κάμερα της εκπομπής καταγράφει πλάνα από τη ''Γραμματική'' του Λάσκαρη, έκδοση του 1476, καθώς και από την πρώτη έκδοση των επών του Ομήρου, που τυπώθηκε στη Φλωρεντία το 1488 και φυλάσσεται στις συλλογές της Γενναδείου. Επιπλέον, γίνεται αναφορά στην πλούσια συλλογή χειρογράφων, στη συλλογή πινάκων του στρατηγού Μακρυγιάννη, στις υδατογραφίες του Άγγλου ζωγράφου Ληρ, στο λεύκωμα με κοστούμια από τα τέλη του 16ου αιώνα, καθώς και στα αρχεία της Γενναδείου Βιβλιοθήκης, όπως εκείνο του νομπελίστα ποιητή Γιώργου Σεφέρη. Τέλος, στην κάμερα της εκπομπής μιλά μία ερευνήτρια της ιστορίας της Σύμης και τακτική επισκέπτρια της βιβλιοθήκης.

Έτος παραγωγής: 1978

Ημερομηνία πρώτης προβολής: 24/01/1978

Σκηνοθεσία-παραγωγή: Γιώργος Εμιρζάς

Επιμέλεια-ρεπορτάζ: Π. Αθανασόπουλος, Γ. Γαλάντης

Σύνταξη άρθρου - τεκμηρίωση εκπομπής: Δαμιανός Αγραβαράς