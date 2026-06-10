Η σφαγή στο Δίστομο

Σαν σήμερα, στις 10 Ιουνίου 1944, λαμβάνει χώρα μια από τις αγριότερες σφαγές των ναζιστικών στρατευμάτων Κατοχής στην Ελλάδα, στο μαρτυρικό Δίστομο Βοιωτίας. 218 άνθρωποι, άνδρες, γυναίκες, παιδιά, κάτοικοι της κωμόπολης σφαγιάστηκαν αδιακρίτως από τους στρατιώτες των Ες-Ες.

Με αφορμή την σημερινή επέτειο μνήμης , δείτε από το Αρχείο της ΕΡΤ το αφιέρωμα της εκπομπής της ΕΤ3 «Αληθινά Σενάρια» στο Δίστομο.

ΑΛΗΘΙΝΑ ΣΕΝΑΡΙΑ

ΜΑΡΤΥΡΙΚΑ ΧΩΡΙΑ- ΔΙΣΤΟΜΟ

Αφιέρωμα της εκπομπής «Αληθινά Σενάρια» στη σφαγή του Διστόμου. Μια τηλεοπτική περιήγηση στο χωριό του Διστόμου, στον χώρο του Μουσείου Θυμάτων Ναζισμού, καθώς και άλλα τοπόσημα που συνδέονται με τα γεγονότα της σφαγής. Κάτοικοι του χωριού, επιζώντες της σφαγής δίνουν τη δική τους μαρτυρία για τις συγκλονιστικές εκείνες στιγμές. Μιλούν οι κάτοικοι: Διομήδης Σφουντούρης, Θωμάς Μπούρας, Λουκάς Φιλίππου, Ευφροσύνη Περγαντά, Ευσταθία Κίνια, Ηλίας Σταθάς, Λουκάς Ζήσης, η αντιπρόεδρος της δημοτικής κοινότητας Διστόμου Χρυσούλα Σφουντούρη, και ο δήμαρχος Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας Γιάννης Πατσαντάρας.

Προβάλλεται αρχειακό οπτικοακουστικό-φωτογραφικό υλικό καθώς και πλάνα από το ντοκιμαντέρ «Ένα τραγούδι για τον Αργύρη» του Στέφαν Χάουπτ (2006), στα οποία περιλαμβάνεται και η μαρτυρία του Αργύρη Σφουντούρη, ο οποίος επέζησε της σφαγής και έζησε στη συνέχεια στην Ελβετία. Αναφορά γίνεται και στις περιπτώσεις Γερμανών που βοήθησαν τους κατοίκους και σε άλλα μαρτυρικά χωριά (Πύργοι Εορδαίας, Κομμένο Άρτας). Περιλαμβάνονται οι μαρτυρίες των Μανώλη Νικόλτσιου και Ανέστη Μιχαηλίδη, κατοίκων Πύργων Εορδαίας, καθώς και των κατοίκων Κομμένου Άρτας Ηλία Λάμπρη, Χρήστου Δήμου, Χριστίνας Δήμου, Μαρίας Λάμπρη, Κωνσταντίνου Αντωνίου, Γιώργου Παππά και Δημήτρη Βλαχοπάνου, φιλολόγου. Τέλος, ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο ζήτημα του δικαστικού αγώνα των κατοίκων του Διστόμου στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για αποζημίωση-ηθική ικανοποίηση- για τη σφαγή.

Έτος παραγωγής: 2011

Δημοσιογραφική έρευνα-παρουσίαση: Νίκος Ασλανίδης

Σκηνοθεσία: Γιώργος Μπότσος

Εσωτερική παραγωγή: ΕΤ3