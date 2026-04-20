100 χρόνια ΠΑΟΚ

Σήμερα, 20 Απριλίου 1926, συμπληρώνονται 100 χρόνια από την ίδρυση του Π.Α.Ο.Κ. Ο Πανθεσσαλονίκειος Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινουπολιτών, ιδρύθηκε από πρόσφυγες που βρέθηκαν στη Θεσσαλονίκη μετά την ανταλλαγή πληθυσμών που επέφερε η Μικρασιατική καταστροφή και η Συνθήκη της Λοζάνης. Το πρώτο έμβλημα του συλλόγου ήταν ένα πέταλο με ένα τετράφυλλο τριφύλλι πάνω από κάθε φύλλο του οποίου ήταν χαραγμένο ένα γράμμα από τα αρχικά της λέξης Π.Α.Ο.Κ. Το 1929 το έμβλημα του συλλόγου άλλαξε σε δικέφαλο αετό ώστε το νέο σήμα να παραπέμπει στη Βυζαντινή αυτοκρατορία με τα δυο κεφάλια να ατενίζουν το ένα την στην Ανατολή, και το άλλο στη δύση. Από το 1960 τα φτερά του αετού είναι πιο κλειστά εις ένδειξη πένθους για τις χαμένες πατρίδες παραπέμποντας στον δικέφαλο αετό της Δυναστείας των Παλαιολόγων. Με τη δημιουργία του συλλόγου ιδρύθηκαν τα τμήματα πάλης και ποδηλασίας, το 1928 τα τμήματα μπάσκετ και στίβου, το 1931 πόλο και κολύμβησης, το 1933 το βόλεϊ, και δυο χρόνια μετά η πάλη. Η πρώτη έδρα της ποδοσφαιρικής ομάδας ήταν το γήπεδο του Συντριβανίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ήταν η εποχή που η ποδοσφαιρική ομάδα στελεχώθηκε κυρίως από παίκτες του Α.Σ. Πέραν, όπως οι Ανδρεάδης, Καρυωτάκης, Παντερμαλής, Τσολακίδης και Σπανούδης οι οποίοι ήταν και εκ των ιδρυτών του Π.Α.Ο.Κ., ενώ λίγο αργότερα τους ακολούθησαν και οι Μαλαξόπουλος, Παζάρλογλου, Καβούνης, Βλασταρδής και Ετιέν. Το 1937 η ποδοσφαιρική ομάδα κατακτά για πρώτη φορά το πρωτάθλημα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας, ενώ από το 1954 έως και το 1957 με πρωταγωνιστές τους Λέανδρο Συμαιωνίδη, Λάμπη Κουιρουϊκίδη και Λάκη Πρόγιο, κατακτά τέσσερα συνεχόμενα πρωταθλήματα Μακεδονίας. Το 1959 η έδρα της ομάδας μεταφέρεται στην Τούμπα ενώ την ίδια χρονιά η ομάδα μπάσκετ του Π.Α.Ο.Κ. κατακτά για πρώτη φορά το πρωτάθλημα Ελλάδας. Το 1963 εντάχθηκε στην ανδρική ποδοσφαιρική ομάδα ο Γιώργος Κούδας που έμελλε να αναδειχθεί σε κορυφαία μορφή του συλλόγου. γράφοντας χρυσές σελίδες στην ιστορία του Π.Α.Ο.Κ. μέχρι το 1984. Με πρόεδρο τον Γιώργο Παντελάκη και με πλειάδα μεγάλων ποδοσφαιριστών όπως οι Σταύρος Σαράφης, Κούλης Αποστολίδης, Χρήστος Τερζανίδης, Αχιλλέας Ασλανίδης, Άγγελος Αναστασιάδης, Δημήτρης Παρίδης, Γιάννης Γούναρης, Νέτο Γκουερίνο, Μπλάντεν Φορτούλα κ.α. ο Π.Α.Ο.Κ. κατέκτησε τη δεκαετία του ’70 δύο κύπελλα και το πρώτο πρωτάθλημα Εθνικής κατηγορίας το 1976, πραγματοποιώντας μεγάλες εμφανίσεις και στα κύπελλα Ευρώπης. Μετά τη μεγάλη ομάδα εκείνης της δεκαετίας, μια καλή φουρνιά παικτών όπως ο Γιώργος Σκαρτάδος, ο Γιώργος Κωστίκος, ο Γιάννης Δαμανάκης, ο Χρήστος Δημόπουλος, ο Τάκης Παντέλης κ.α. οδηγούν τον Π.Α.Ο.Κ. στην κατάκτηση του δεύτερου πρωταθλήματος Ελλάδας το 1985 χρονιά κατά την οποία η Θεσσαλονίκη γιόρταζε 2300 χρόνια ιστορίας. Η δεκαετία του ’90 ξεκινάει για την ομάδα Μπάσκετ του Π.Α.Ο.Κ. με την κατάκτηση του κυπέλλου κυπελλούχων Ευρώπης το 1991 μετά την επικράτηση επι της Σαραγόσα στη Γενεύη. Τζών Κόρφας, Μπάνε Πρέλεβιτς, Παναγιώτης Φασούλας, Κένεθ Μπάρλοου είναι μερικοί εκ των παικτών εκείνης της φουρνιάς που έχρισε τον Π.Α.Ο.Κ. και πρωταθλητή Ελλάδας το 1992, ενώ δυο χρόνια μετά η ομάδα κατέκτησε και το κύπελλο Κόρατς επικρατώντας της Στεφανέλ Τριέστε. Η αγορά του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της ποδοσφαιρικής ομάδας από τον Ιβαν Σαββίδη το 2012, την εκτόξευσε στην κορυφή, καθώς ο Π.Α.Ο.Κ. τα τελευταία 10 χρόνια κατέκτησε 4 κύπελλα και δυο πρωταθλήματα Ελλάδας (το ένα μάλιστα ντάμπλ), διανύοντας την παραγωγικότερη περίοδο της εκατονταετούς ιστορίας του.

Το Αρχείο της ΕΡΤ παρουσιάζει ένα μοναδικό επεισόδιο-ντοκουμέντο από την εκπομπή ''Η ΕΡΤ στη Βόρειο Ελλάδα'' παραγωγής 1985, με τίτλο «ΠΑΟΚ».

Η εκπομπή ''Η ΕΡΤ στη Βόρειο Ελλάδα'' είναι μια σειρά ντοκιμαντέρ επιμορφωτικού χαρακτήρα που ερευνά και προβάλλει θέματα από τη ζωή στη Βόρεια Ελλάδα. Το συγκεκριμένο επεισόδιο είναι αφιερωμένο στην ποδοσφαιρική ομάδα του ΠΑΟΚ που αναδείχθηκε πρωταθλητής Ελλάδας 1985, και είναι ένα από τα 22 επεισόδια εκείνης της χρονιάς που ήταν αφιερωμένα στη συμπλήρωση 2300 ετών της Θεσσαλονίκης. Στο ντοκιμαντέρ βλέπουμε πλάνα από την περιοχή της Τούμπας, ενώ ακούμε τον Νότη Τσίντογλου που αγωνίστηκε στην ποδοσφαιρική ομάδα από το 1947 έως το 1960 να διηγείται το πώς δημιουργήθηκε ο Π.Α.Ο.Κ. Στη συνέχεια ένας από τους πρώτους αθλητές του συλλόγου, ο Ραϋμόν Ετιέν μιλάει για τα πρώτα χρόνια ξεφυλλίζοντας ένα άλμπουμ με φωτογραφίες από τη δεκαετία του ’30. Ακολουθούν παλιοί άσσοι της ποδοσφαιρικής ομάδας που μιλούν ο καθένας για την εποχή που δόξασε τη φανέλα με τον δικέφαλο. Βλέπουμε διαδοχικά τους Λάμπη Κουιρουκίδη, Τούλη Μουρατίδη, Γιώργο Κούδα, Κούλη Αποστολίδη, και Νότη Τσίντογλου να εξιστορούν γεγονότα από την ποδοσφαιρική τους καριέρα. Κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων βλέπουμε πλάνα από προπόνηση της ομάδας, αλλά και την ατμόσφαιρα που επικρατεί στο γήπεδο της Τούμπας με τον κόσμο να συρρέει στις εξέδρες για να παρακολουθήσει έναν αγώνα με τον Απόλλωνα Αθηνών στις 22 Σεπτεμβρίου του ’85. Προβάλλονται φάσεις του αγώνα μεταξύ των οποίων διακρίνεται και η Βάσω Μόραλη –πρώτη γυναίκα σπόρτκάστερ αγώνων- να μεταδίδει για το ραδιόφωνο. Βλέπουμε στιγμές κατά τη λήξη του αγώνα, όταν αρχίζει πλέον να σουρουπώνει, και το ντοκιμαντέρ κλείνει με τους αθλητές της εφηβικής ομάδας του ΠΑΟΚ στο πλαίσιο μιας προπόνησης να τρέχουν έξω από το γήπεδο της Τούμπας.

Έτος παραγωγής: 1985

Πρώτη προβολή επεισοδίου: 19/11/1985

Σκηνοθεσία: Περικλής Χούρσογλου.

Ρεπορτάζ: Κυριάκος Γεωργίου, Βάσω Μόραλη, Χρήστος Ζαφείρης.

Δείτε περισσότερα εδώ: archive.ert.gr

Σύνταξη άρθρου : Άκης Παπαδόπουλος