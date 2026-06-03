Έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος, ο οποίος άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στο θέατρο, στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση. Γεννήθηκε το 1932 στον Πειραιά και σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Θεάτρου Τέχνης, από την οποία αποφοίτησε το 1963. Η πρώτη του εμφάνιση στο θέατρο ήταν στην παράσταση «Η άνοδος του Αρθούρου Ούι» του Μπρεχτ (1961). Στη μακρά καλλιτεχνική του διαδρομή υπηρέτησε όλα τα είδη του θεάτρου, πρωταγωνιστώντας σε σημαντικές παραστάσεις, όπως: «Ο έρωτας των τεσσάρων συνταγματαρχών», «Ο Γλάρος», «Τοβάριτς», «Ιούλιος Καίσαρ», οι μονόλογοι «Γαλιλαίος» και «Ο Μαρξ στο Σόχο» κ.ά. Παράλληλα έκανε το ντεμπούτο του στον κινηματογράφο με τις ταινίες του Τάκη Κανελλόπουλου «Εκδρομή» και «Παρένθεση» κι ακολούθησαν συνεργασίες με σημαντικούς σκηνοθέτες, όπως οι: Βασίλης Γεωργιάδης, Ντίνος Δημόπουλος, Γιάννης Δαλιανίδης, Γιώργος Τζαβέλλας, Φιλοποίμην Φίνος κ.ά. Η τηλεοπτική του καριέρα ξεκίνησε το 1971 με το σίριαλ «Άγνωστος πόλεμος» (ΥΕΝΕΔ) και συνεχίστηκε με πρωταγωνιστικούς ρόλους σε σειρές όπως: «Οι Πανθέοι», «Το φως του Αυγερινού», «Μαντάμ Σουσού», «Συμφωνία Σιωπής», «Πρόβα νυφικού», «Τα παιδιά της Νιόβης» κ.ά. Παράλληλα υπήρξε καθηγητής υποκριτικής, αλλά και συγγραφέας του μυθιστορήματος «Οι επιβάτες του φεγγαριού» και της ποιητικής συλλογής «Αφύλακτη διάβαση». Το Αρχείο της ΕΡΤ παρουσιάζει την τηλεοπτική εμφάνιση του αγαπημένου ηθοποιού, 20 χρόνια πριν, στην εκπομπή:

Η ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΟΥ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Η Εύη Κυριακοπούλου φιλοξενεί στην εκπομπή τον Άγγελο Αντωνόπουλο, ο οποίος, με αφορμή τη συμπλήρωση 43 χρόνων στο θέατρο, επιχειρεί μια αναδρομή στην καλλιτεχνική και προσωπική του πορεία.

Ο σπουδαίος ηθοποιός αναφέρεται στα πρώτα χρόνια της ζωής του, που ήταν ιδιαίτερα δύσκολα, αλλά και στην απόφαση του να κυνηγήσει το όνειρο του και να γίνει ηθοποιός σε ηλικία 30 ετών. Όπως εξηγεί, όμως, από τη στιγμή που μπήκε στο θέατρο, όλα πήγαν καλύτερα στη ζωή του. Πρώτος σταθμός της καλλιτεχνικής του διαδρομής ήταν η Δραματική Σχολή του Θεάτρου Τέχνης και πρώτος δάσκαλος του ο Κάρολος Κουν. Μιλά ακόμη για τη συνεργασία του με άλλους σημαντικούς ανθρώπους του θεάτρου, που ακολούθησαν, αλλά και για την απόφαση του να γίνει κάποια στιγμή ο ίδιος θιασάρχης, την οποία παραδέχεται ότι μετάνιωσε. «Όταν έπαψα να έχω την ευθύνη του θεάτρου ξανάγινα καλλιτέχνης. Δηλαδή ήμουν πάνω στη σκηνή και σκεφτόμουν το ρόλο μου, δεν σκεφτόμουν τι χρωστάμε και πόσα πιάσαμε. Πολύ σημαντικό αυτό», λέει χαρακτηριστικά.

Ο Άγγελος Αντωνόπουλος αναφέρεται επίσης στις απορρίψεις και στις αποτυχίες που είχε, στους ρόλους πρόκληση που κλήθηκε να ενσαρκώσει, αλλά και στο ρόλο του δασκάλου, που υπηρέτησε με πολύ μεγάλη αγάπη για 30 χρόνια. Αποκαλύπτει μάλιστα τη συμβουλή που έδινε στους μαθητές του όταν αποφοιτούσαν. «Να είστε μέχρι τα βαθιά γεράματα σας μαθητές της δραματικής σχολής», τους προέτρεπε. Τέλος, κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην παράσταση «Ο Μαρξ στο Σόχο», στην οποία πρωταγωνιστούσε εκείνο το διάστημα, μιλά για τους ρόλους που ονειρεύεται, τις αγωνίες και τις διαφυγές του, αλλά και για τα βιβλία που γράφει και την ανάγκη του να επικοινωνεί όχι μόνο με τους θεατές αλλά και με τους αναγνώστες.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής προβάλλεται φωτογραφικό υλικό από την καλλιτεχνική του πορεία, αποσπάσματα από την παράσταση «Παίζοντας Στρίνμπεργκ», σε σκηνοθεσία της Αθανασίας Καραγιαννοπούλου, καθώς και από τις τηλεοπτικές σειρές της ΕΡΤ «Μαντάμ Σουσού» (1987) και «Τα παιδιά της Νιόβης» (2004).

Αρχισυνταξία-παρουσίαση: Εύη Κυριακοπούλου

Σκηνοθεσία: Γιώργος Παναγιωτόπουλος

Έτος παραγωγής: 2026

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