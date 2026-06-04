Ο Ντίνος Ηλιόπουλος γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια στις 12 Ιουνίου 1915. Ως παιδί και έφηβος έζησε στην Αίγυπτο και αργότερα στη Μασσαλία. Στην Αθήνα εγκαταστάθηκε το 1935 για να σπουδάσει. Το 1940 ολοκληρώνει τη στρατιωτική του θητεία αλλά η έναρξη του πολέμου θα παρατείνει την παραμονή του στο στρατό. Τα πρώτα του βήματα στο θέατρο θα τα κάνει το 1944 με το θίασο της «κυρίας Κατερίνας» και το έργο του Λέο Λεντς «Κυρία, σας αγαπώ». Στη μεγάλη του θεατρική καριέρα συνεργάστηκε με τους θιάσους της Μαρίκας Κοτοπούλη, της Μαίρης Αρώνη, του Δημήτρη Χορν και άλλους πολλούς. Το 1954 μαζί με τον Μίμη Φωτόπουλο συγκροτούν δικό τους θίασο με μεγάλη επιτυχία. Από το 1963 το θέατρο Γκλόρια γίνεται η καλλιτεχνική στέγη του Ηλιόπουλου όπου ως θιασάρχης θα ανεβάσει και συχνά θα σκηνοθετήσει φάρσες και κωμωδίες που θα μεταφερθούν και στον κινηματογράφο («Ξύπνα Βασίλη», «Θανασάκης ο πολιτευόμενος», «Το κοροϊδάκι της δεσποινίδος», «Εξοχικόν κέντρον “Ο Έρως”», «Ζητείται ψεύτης», «Έκτο πάτωμα»). Ασχολήθηκε επίσης με την επιθεώρηση, πρωταγωνίστησε σε μιούζικαλ, περιόδευσε σε ΗΠΑ και Καναδά, ενώ το 1978 εμφανίστηκε στην Επίδαυρο και στο Ηρώδειο με τις «Θεσμοφοριάζουσες» του Αριστοφάνη σε σκηνοθεσία Αλέξη Σολωμού.

Το 1948 έκανε το ντεμπούτο του στη μεγάλη οθόνη με την κωμωδία «Εκατό χιλιάδες λίρες» του Αλέκου Λειβαδίτη σε σενάριο του Νίκου Τσιφόρου. Έπαιξε σε πάνω από 90 ταινίες, εκ των οποίων οι περισσότερες έμειναν κλασικές όπως ο «Θανασάκης ο πολιτευόμενος» (1954), «Μακρυκωσταίοι και Κοντογιώργηδες» (1960), «Το κοροϊδάκι της δεσποινίδος» (1960), «Μερικοί το προτιμούν κρύο» (1963), «Ο φίλος μου ο Λευτεράκης» (1963), «Το Δόλωμα» (1964), «Η Κοροϊδάρα» (1967) και άλλες. Όμως ήταν ο ρόλος του στην ταινία του Νίκου Κούνδουρου «Ο Δράκος» σε σενάριο του Ιάκωβου Καμπανέλλη (1956) που αναδεικνύει το υποκριτικό μεγαλείο του Ντίνου Ηλιόπουλου ο οποίος υποδύεται το ρόλο του Θωμά, ενός υπαλλήλου τραπέζης που τον παρεξηγούν για άνθρωπο του υποκόσμου. Ο Ντίνος Ηλιόπουλος θεωρείται δικαίως ένας από τους κορυφαίους Έλληνες ηθοποιούς με μία μοναδική υποκριτική ικανότητα χαρακτηριστική ως προς την ευαισθησία και το ιδιαίτερο γλυκόπικρο χιούμορ που ενέπνεε στους χαρακτήρες τους. Το Αρχείο της ΕΡΤ για την επέτειο 25 ετών από το θάνατο του σπουδαίου Έλληνα ηθοποιού στις 4 Ιουνίου 2001, παρουσιάζει την εκπομπή:

ΤΟ ΠΑΛΤΟ

Πρόκειται για την τελευταία ταινία της καριέρας του Ντίνου Ηλιόπουλου, η οποία μάλιστα γεννήθηκε μέσα από την έντονη επιθυμία του να ερμηνεύσει αυτό τον ρόλο από το ομότιτλο διήγημα του Νικολάι Γκόγκολ.

Στην ταινία «Το παλτό», ο Ντίνος Ηλίοπουλος υποδύεται έναν ηλικιωμένο αποθηκάριο, ο οποίος εργάζεται σε μια εταιρεία παιχνιδιών κι αποφασίζει την πρωτοχρονιά να κάνει δώρο στον εαυτό του ένα καινούργιο παλτό ραμμένο στα μέτρα του. Ένας βετεράνος απόμαχος ράφτης, τον οποίο υποδύεται ο Βασίλης Διαμαντόπουλος, επιστρέφει στην ενεργό δράση για να κάνει πραγματικότητα το όνειρο του. Ράφτης και πελάτης βρίσκονται άθελα τους μακρά από το παλιό, ξεχασμένο ραφείο και περιπλανώνται σε μια παράλληλη διαδικτυακή πραγματικότητα. Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι “Το παλτό” υπήρξε και το κύκνειο άσμα του Βασίλη Διαμαντόπουλου. Η ταινία προβλήθηκε για πρώτη φορά στις 31 Δεκεμβρίου 1996

Σενάριο: Νίκος Τριανταφυλλίδης, Ευγενία Λυρούδια

Σκηνοθεσία: Νίκος Τριανταφυλλίδης

Πρωταγωνιστούν: Ντίνος Ηλιόπουλος, Βασίλης Διαμαντόπουλος, Παναγιώτης Θανασούλης, Δέσποινα Κούρτη, Βαγγέλης Πλοιός, Michele Valley, Κώστας Γκουσγκούνης, Μενέλαος Καραμαγγιώλης, Σωτήρης Κωτσόπουλος, Γιάννης Αγγελάκας και ο Blaine L. Reininger στο ρόλο του Άη Βασίλη.

Συμπαραγωγή: Νίκος Τριανταφυλλίδης, Νίκος Βεργέτης, ΕΡΤ2, 1996

Έτος παραγωγής:1996

Σύνταξη άρθρου – τεκμηρίωση εκπομπής: Βλάσης Κομνηνός

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