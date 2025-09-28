16ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Το 1975 είναι μια χρονιά σταθμό για το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης αλλά και για τα ελληνικά κινηματογραφικά πράγματα, μιας και μόνο από τις συμμετοχές των ταινιών διαφαίνεται η νέα πνοή που διατρέχει τον ελληνικό κινηματογράφο. Σίγουρα ξεχώρισε η ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλο, «Ο Θίασος», ένα από τα σημαντικότερα ευρωπαϊκά κινηματογραφικά έργα του 20ου αιώνα, αλλά δίπλα του βραβεύτηκαν και άλλες σημαντικές ταινίες και σκηνοθέτες όπως ο Γιώργος Καρυπίδης ("Τελευταίος σταθμός Κρόιτσμπεργκ"), ο πρωτοεμφανιζόμενος Νίκος Νικολαΐδης ("Ευρυδίκη ΒΑ 2.037"), ο Θανάσης Ρεντζής («Βιο-γραφία»), ο Ανδρέας Θωμόπουλος («Αλδεβαράν»), ο Τάκης Δαυλόπουλος για τις "Συμπτώσεις μιας διαδρομής", αλλά και ο κινηματογραφιστής Δημήτρης Μαυρίκιος με το εξαιρετικό ντοκιμαντέρ «Πολεμόντα», ενώ δεν πρέπει να αγνοήσουμε τις ταινίες "Προμηθέας σε δεύτερο πρόσωπο" του Κώστα Φέρη, «το κελί μηδέν» του Γιάννη Σμαραγδή, «Μητροπόλεις» του Κώστα Σφήκα, «Ο Αγώνας» της Ομάδας των 6, τα ντοκιμαντέρ «Καβάλα Νοέμβρης 1974» της Μαρίας Κομνηνού και του Θόδωρου Αδαμόπουλου και «Η άλλη σκηνή» του Μιχάλη Δημόπουλου.

Για την επέτειο πενήντα ετών από την τελετή απονομής των βραβείων του 16ου Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, στις 28 Σεπτεμβρίου 1975, ένα κομβικό σημείο για τον ελληνικό κινηματογράφο, το Αρχείο ΕΡΤ παρουσιάζει την εκπομπή:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΤΟΥ ΙΩΝΑ ΝΤΑΪΦΑ

[iframe src="https://archive.ert.gr/webtv/live-uni/vod/dt-uni-vod-arxeio-mp4.php?f=0000064423/0000/media064423.mp4&bgimg=http://www.ert.gr/wp-content/uploads/2025/09/14812.jpg"]

O Ίων Νταϊφάς παίρνει συνέντευξη από τον ηθοποιό Κώστα Καζάκο πριν από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του 16ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Ο Κώστας Καζάκος μιλά για τη συμμετοχή του στην ταινία «Κελί μηδέν» του σκηνοθέτη Γιάννη Σμαραγδή, το ρόλο που ερμηνεύει και τη θεματική της ταινίας σε σχέση με το καθεστώς της δικτατορίας των συνταγματαρχών, τους ανθρώπους που φυλακίστηκαν και βασανίστηκαν από τη χούντα της 21ης Απριλίου αλλά κυρίως το θέμα της βίας απέναντι στην ανθρώπινη φύση, ενώ δεν παραλείπει να μιλήσει και για τις ταινίες του Φεστιβάλ συνολικά υπογραμμίζοντας το υψηλό καλλιτεχνικό τους επίπεδο.

Στο δεύτερο μέρος ακολουθούν πλάνα της τελετής απονομής των βραβείων του 16ου Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, όπου ο Μανώλης Ανδρόνικος απονέμει το βραβείο καλύτερης ταινίας στον Κώστα Παπαλιό για την παραγωγή της ταινίας «Ο Θίασος» του Θόδωρου Αγγελόπουλου, ακολουθεί το βραβείο δεύτερης καλύτερης ταινίας για την ταινία «Ο Αγώνας» από την Ομάδα των 6 (Γιαννακόπουλος Δημήτρης, Ζαφειρόπουλος Ηλίας, Θανάσουλας Γιώργος, Μαραγκός Θεόδωρος, Παπανικολάου Κώστας και Οικονομίδης Φοίβος) και το βραβείο τρίτης καλύτερης ταινία για την «Βιο-γραφία», σε παραγωγή Θανάση Ρεντζή και Χρήστου Μάγκου. Ο Θόδωρος Αγγελόπουλος παίρνει το βραβείο σκηνοθεσίας για την ταινία «Ο Θίασος», ο Νίκος Νικολαΐδης το βραβείο πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη για την ταινία "Ευρυδίκη ΒΑ 2.037", ο Βαγγέλης Καζάν και η Εύα Κοταμανίδου παραλαμβάνουν τα βραβεία τους για τις ερμηνείες τους στην ταινία «Ο Θίασος» ενώ ο Ανδρόνικος κάνει μνεία και για την ερμηνεία του Καζάν στην ταινία του Γιάννη Σμαραγδή «Το κελί μηδέν». Ακολουθεί το βραβείο φωτογραφίας στον Γιώργο Αρβανίτη για την ταινία «Ο Θίασος» το οποίο παραλαμβάνει ο Αγγελόπουλος και αμέσως μετά ο Σταμάτης Σπανουδάκης παραλαμβάνει το βραβείο μουσικής για την ταινία "Προμηθέας σε δεύτερο πρόσωπο" του Κώστα Φέρη, ενώ η Μαρί-Λουϊζ Βαρθολομαίου παραλαμβάνει το βραβείο σκηνογραφίας για την ταινία "Ευρυδίκη ΒΑ 2.037". Ο Κώστας Δαυλόπουλος παραλαμβάνει το πρώτο βραβείο για την ταινία μικρού μήκους "Συμπτώσεις μιας διαδρομής", ακολούθως απονέμεται στον Γιώργο Καριπίδη το δεύτερο βραβείο για ταινία μικρού μήκους για το "Τελευταίος σταθμός Κρόιτσμπεργκ".

Στο τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής ο Ίων Νταϊφάς παίρνει δηλώσεις από τους βραβευμένους σκηνοθέτες, τον Τάκη Δαυλόπουλο, τον παραγωγό Κώστα Παπαλιό, τον Νίκο Νικολαΐδη, τον Θόδωρο Αγγελόπουλο ο οποίος εκφράζει την ικανοποίησή του για τα βραβεία της ταινίας του ο «Ο Θίασος» ενώ υπογραμμίζει το ρόλο του Μικέ Καραπιπέρη για τα κοστούμια και τα σκηνικά της ταινίας «Ο Θίασος», ενώ οι ηθοποιοί Εύα Κοταμανίδου και Βαγγέλης Καζάν εκφράζουν τη χαρά τους για τη βράβευσή τους από το φεστιβάλ και η Μαρί-Λουϊζ Βαρθολομαίου μιλάει για τη βράβευσή της για τη σκηνογραφία και την ενδυματολογία για την ταινία "Ευρυδίκη ΒΑ 2.037"

Έτος παραγωγής: 1975

Σύνταξη άρθρου - τεκμηρίωση εκπομπής: Βλάσης Κομνηνός

