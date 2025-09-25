20 χρόνια από τη νίκη της Εθνικής Ελλάδος στο Ευρωμπάσκετ

Πριν από λίγες μέρες, την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025, η εθνική ομάδα μπάσκετ της Ελλάδας κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ 2025, νικώντας την Φινλανδία στον μικρό τελικό με σκορ 90-87. Σαν σήμερα πριν από 20 χρόνια, στις 25 Σεπτεμβρίου 2005, η επίσημη αγαπημένη των Ελλήνων φιλάθλων, κατακτάει στο Βελιγράδι το Ευρωμπάσκετ 2005 και το δεύτερο χρυσό μετάλλιο στην ιστορία της απέναντι στη Γερμανία του Ντιρκ Νοβίτσκι με τελικό σκορ 78-62, μετά το χρυσό του Ευρωμπάσκετ 1987 στην Αθήνα. Η Εθνική ομάδα με προπονητή τον Παναγιώτη Γιαννάκη και παίκτες τους Θοδωρή Παπαλουκά, Δημήτρη Διαμαντίδη, Βασίλη Σπανούλη, Νίκο Ζήση, Κώστα Τσαρτσαρή, Λάζαρο Παπαδόπουλο, Μιχάλη Κακιούζη, Αντώνη Φώτση, Γιάννη Μπουρούση, Δήμο Ντικούδη, Νίκο Χατζηβρέττα και Παναγιώτη Βασιλόπουλο, κατακτάει ξανά την κορυφή της Ευρώπης, αποδεικνύοντας τη συνέχεια που υπάρχει στο Ελληνικό μπάσκετ. Το Αρχείο ΕΡΤ για την επέτειο 20 ετών από τη χρυσή διάκριση της εθνικής ομάδας μπάσκετ στο Ευρωμπάσκετ 2005 προτείνει:

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ 2005

Η εκπομπή περιλαμβάνει μια δίωρη ανασκόπηση της πορείας της εθνικής ομάδας η οποία ξεκινάει από την προετοιμασία της στο Καρπενήσι τον Αύγουστο του 2005 μέχρι τους φιλικούς αγώνες, τις συνεντεύξεις των παικτών και τα σχετικά τρέιλερ για το Ευρωμπάσκετ. Ακολουθούν οι αγώνες απέναντι στη Γαλλία, Σλοβενία, Βοσνία, Ισραήλ, Ρωσία και οι ημιτελικοί με τη νίκη επί της Γαλλίας με 67-66 με τρίποντο του Διαμαντίδη λίγα δευτερόλεπτα πριν το φινάλε. Παρουσιάζεται ο τελικός με τη Γερμανία και η μεγάλη νίκη απέναντι στην ομάδα του Νοβίτσκι. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής προβάλλονται αποσπάσματα από τους αγώνες και δηλώσεις των παικτών και του προπονητή, πλάνα από τους πανηγυρισμούς στο Βελιγράδι καθώς και σε όλη την Ελλάδα, ενώ παρουσιάζεται και η κάλυψη της είδησης στο εξωτερικό.

Στο συγκεκριμένο αφιέρωμα από το Αρχείο ΕΡΤ παρακολουθούμε επιλεγμένα αποσπάσματα από τη δίωρη εκπομπή με στιγμιότυπα από τον τελικό του Ευρωμπάσκετ 2005 που διεξήχθη στο Βελιγράδι στο στάδιο Belgrade Arena (Μπεογκράτσκα αρένα) στις 25 Σεπτεμβρίου όπου Η Ελλάδα νίκησε τη Γερμανία του Ντιρκ Νοβίτσκι με τελικό σκορ 78-62. Στα στιγμιότυπα προβάλλονται πλάνα από τις κατάμεστες εξέδρες του σταδίου, την είσοδο της Εθνικής Ομάδας μπάσκετ της Ελλάδας στον αγωνιστικό χώρο, αλλά και πλήθος χαρακτηριστικών στιγμών του αγώνα όπως αυτός εξελίχθηκε ανά δεκάλεπτο. Ακούγεται παράλληλα η περιγραφή του αγώνα από τους Δημήτρη Χατζηγεωργίου και Βασίλη Σκουντή. Τα στιγμιότυπα διακόπτονται από συνεντεύξεις-δηλώσεις των παικτών της εθνικής Ελλάδος αμέσως μετά την απονομή του κυπέλλου και των χρυσών μεταλλίων. Πρώτος εμφανίζεται ο Νίκος Ζήσης ο οποίος συγκινημένος για την επιτυχία της ομάδας αφιερώνει τη νίκη στη μνήμη του αδερφού του, ακολουθεί ο Κώστας Τσαρτσαρής ο οποίος εξηγεί ότι πίστευαν πραγματικά στην επιτυχία, αλλά ήθελαν να παραμείνουν συγκεντρωμένοι και συγκρατημένοι, ο Βασίλης Σπανούλης υπογραμμίζει την ομαδική επιτυχία και τις δυνατότητες που έχει η ομάδα αυτή για διακρίσεις και επιτυχίες, σε αντίστοιχο πνεύμα ο Νίκος Χατζηβρέττας εξάρει την δεμένη και πλήρη ομάδα που κέρδισε το χρυσό μετάλλιο, ενώ ο Λάζαρος Παπαδόπουλος στέκεται στη μεγάλη χαρά της επιτυχίας που οφείλεται στην αφοσίωση της ομάδας στη νίκη. Ο πρόεδρος της FIBA Europe Γιώργος Βασιλακόπουλος εξηγεί ότι η απονομή του ευρωπαϊκού κυπέλλου στους διεθνείς παίκτες είναι η μεγαλύτερη στιγμή της πολυετούς καριέρας του στο μπάσκετ. Ακολουθούν πλάνα από την απονομή του τροπαίου με τον αρχηγό της Εθνικής ομάδας, Μιχάλη Κακιούζη, να σηκώνει το κύπελλο και πλάνα των πανηγυρισμών των παικτών μέσα στα αποδυτήρια. Οι Αντώνης Φώτσης, Δήμος Ντικούδης και Δημήτρης Διαμαντίδης μιλούν με τη σειρά τους για τη σιγουριά που ένιωθαν για τη νίκη, την πίστη στην ομάδα και την βαρύτητα του χρυσού και του κυπέλλου. Ακολουθούν ο Λευτέρης Κακιούσης, ομοσπονδιακός προπονητής, ο οποίος μιλάει για ένα όνειρο που άξιζε να το ζήσει αυτή η ομάδα και ο Νίκος Φιλίππου, μάνατζερ της Εθνικής ομάδας μπάσκετ, ο οποίος εξηγεί ότι μετά από πολλή προσπάθεια δίκαια έφτασε στην κορυφή αυτή η ομάδα. Η εκπομπή περιλαμβάνει πλάνα από πανηγυρισμούς Ελλήνων φιλάθλων στο Βελιγράδι αλλά και σε μεγάλες πόλεις της Ελλάδας όπως η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη και αλλού. Οι αθλητικογράφοι Βασίλης Σκουντής και Βαγγέλης Ιωάννου μιλούν έξω από το ξενοδοχείο στο οποίο έμεναν οι διεθνείς με το Μιχάλη Κακιούζη, τον Νίκο Φιλίππου, τον Θοδωρή Παπαλουκά, τον Δήμο Ντικούδη και τον Δημήτρη Διαμαντίδη, θυμούνται την επιτυχία του 1987 και αστειεύονται «μεθυσμένοι» από τη μεγάλη αθλητική επιτυχία της εθνικής ομάδας. Η εκπομπή συνεχίζεται με συνέντευξη του Παναγιώτη Γιαννάκη, ο οποίος οδηγώντας την ομάδα στην κορυφή από τη θέση του ομοσπονδιακού προπονητή έγινε ο πρώτος που κατέκτησε το πανευρωπαϊκό κύπελλο ως παίκτης και ως προπονητής της εθνικής του ομάδας. Ο «δράκος» του ελληνικού μπάσκετ μιλάει με συγκίνηση για την υπερηφάνεια και την ικανοποίηση που νιώθει για όσα έχει ζήσει με την ομάδα αυτή και τους αθλητές της, κοιτάει στο μέλλον και εκφράζει την πίστη και την ευχή ότι θα επαναληφθούν οι επιτυχίες και ότι θα συνεχίσουν να προσπαθούν να γίνουν καλύτεροι αθλητές και καλύτεροι άνθρωποι.

Παρουσίαση : ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ , ΤΑΣΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ

Δημοσιογραφική επιμέλεια : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΟΤΣΑΣ

Σκηνοθεσία : Ν. ΣΒΩΜΠΟΣ

Πρώτη τηλεοπτική προβολή: 30 Δεκεμβρίου 2005

Σύνταξη άρθρου: Βλάσης Κομνηνός

Τεκμηρίωση εκπομπής: Βλάσης Κομνηνός – Άκης Παπαδόπουλος

Δείτε περισσότερα στο archive.ert.gr