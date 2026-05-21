Ο σημαντικός δημοσιογράφος Φρέντυ Γερμανός έφυγε από την ζωή σαν σήμερα, στις 21 Μαΐου 1999. Γεννημένος το 1934 στην Αθήνα, σπούδασε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και σε σχολή δημοσιογραφίας. Το 1954 ξεκίνησε τη δημοσιογραφική του καριέρα στην εφημερίδα «Ελευθερία» και στη διάρκεια της μακράς πορείας του συνεργάστηκε με τις εφημερίδες «Μεσημβρινή», «Απογευματινή» και «Ελευθεροτυπία».

Ο Φρέντυ Γερμανός υπήρξε από τους πιονέρους της ελληνικής τηλεόρασης, όπου αρχικά εργάστηκε ως παρουσιαστής ειδήσεων του ΕΙΡ το 1966, χρονιά έναρξης της δημόσιας τηλεόρασης. Στη συνέχεια παρουσίασε διάφορες δημοφιλείς εκπομπές, όπως τις: «Καλειδοσκόπιο» (Ε.Ι.Ρ., 1969), «Αλάτι και πιπέρι» (Υ.ΕΝ.Ε.Δ., 1969), «Πορτρέτο της Πέμπτης» (ΕΡΤ, 1976), «Φλας μπακ» (ΕΡΤ, 1977), «Πρώτη σελίδα» (ΕΡΤ, 1980), «Οι εκπομπές που αγάπησα» (ΕΤ-1, 1993) κ.ά. Παράλληλα έγραψε και πολλά βιβλία, ανάμεσα τους τα: «Με συγχωρείτε λάθος», «Εχθρικός πλανήτης», «Τρελαθήκαμε εντελώς», «Ακριβή μου Σοφία», «Η εκτέλεση», «Γυναίκα από βελούδο», «Υγρές νύχτες», «Έλλη Λαμπέτη», ενώ το τελευταίο του βιβλίο «Το αντικείμενο», που αναφέρεται στη ζωή του Νίκου Ζαχαριάδη κυκλοφόρησε ένα χρόνο μετά το θάνατο του. Τέλος, έχει γράψει και τα θεατρικά έργα: «Για μια χούντα δολάρια», «Σορπράιζ πάρτι» και «Ένα γελαστό απόγευμα», το οποίο τιμήθηκε με το δεύτερο Κρατικό Βραβείο και μεταφέρθηκε και στον κινηματογράφο το 1979.

Το Αρχείο της ΕΡΤ παρουσιάζει μια συνέντευξη που έδωσε ο Φρέντυ Γερμανός στην εκπομπή ”Συν και Πλην” το 1998.

ΣΥΝ ΚΑΙ ΠΛΗΝ

ΦΡΕΝΤΥ ΓΕΡΜΑΝΟΣ

Οι παρουσιαστές της εκπομπής υποδέχονται τον δημοσιογράφο Φρέντυ Γερμανό με αφορμή την κυκλοφορία του νέου του βιβλίου ”Υγρές νύχτες” από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Αρχικά, ο Φρέντυ Γερμανός σχολιάζει τη νίκη της Ντάνα Ιντερνάσιοναλ στη Eurovision του 1998, τον αποκλεισμό της Ελλάδας από τον επόμενο διαγωνισμό και υπογραμμίζει πως πρέπει να βελτιωθεί η παρουσία της ελληνικής μουσικής στον συγκεκριμένο θεσμό. Έπειτα, μιλά για το νέο του βιβλίο, τονίζει πως ξεκίνησε να το γράφει σε νεαρή ηλικία και πως έμεινε για πολλά χρόνια στο συρτάρι του.

Θυμάται το καμπαρέ ”Ριτζ’‘, τα μαθητικά του χρόνια και το διαζύγιο των γονιών του. Προβάλλονται πλάνα από τους δρόμους της Κυψέλης, όπου μεγάλωσε, το παλιό του σχολείο, την πλατεία Ομονοίας και τους πέριξ δρόμους. Με αφορμή την περιγραφή της υπόθεσης και των ηρώων του βιβλίου του, ξετυλίγει πτυχές των νεανικών του χρόνων και τον έρωτά του για μια νεαρή κοπέλα που εργαζόταν στο καμπαρέ ”Ριτζ”, εμπειρία που αποτέλεσε την αφορμή για τη συγγραφή των ”Υγρών νυχτών” και την ανασύνθεση, μέσα στις σελίδες του βιβλίου, όσων έζησε εκείνη την περίοδο, αμέσως μετά την Κατοχή και τον Εμφύλιο Πόλεμο. Προβάλλονται πλάνα από την ταινία ”Καζαμπλάνκα” και ο Φρέντυ Γερμανός αναφέρει πως είναι η αγαπημένη του ταινία. Σχολιάζει επίσης την επιλογή του να γράφει στο πολυτονικό σύστημα, καθώς πιστεύει ότι μέσω αυτού γίνεται ορθότερη χρήση της ελληνικής γλώσσας.

Επιπροσθέτως, ο Φρέντυ Γερμανός μιλά για τον έρωτα, τη ζήλια, τη συνύπαρξη δύο ανθρώπων και τις αυτοβιογραφικές αναφορές στο συγγραφικό έργο του. Στη συνέχεια παρουσιάζονται πλάνα από τα Εξάρχεια, το θερινό σινεμά ”Βοξ” και την Μπλε Πολυκατοικία, όπου έμενε ο Φρέντυ Γερμανός. Παράλληλα, θυμάται τον έρωτά του για την Τζίντζερ Ρότζερς και μοιράζεται μια ιστορία από τη συνάντησή του μαζί της στο ιστορικό Στούντιο 4 της ΕΡΤ. Αναφέρονται ονομαστικά και άλλοι διάσημοι σταρ που έχουν περάσει από το Στούντιο 4 και τις εκπομπές του Φρέντυ Γερμανού. Έπειτα, η συζήτηση περιστρέφεται ξανά γύρω από το βιβλίο ”Υγρές νύχτες” και ο συγγραφέας συγκρίνει την ιστορικότητά του με εκείνη του μυθιστορήματός του ”Τερέζα”, το οποίο είναι επίσης ιστορικό. Γίνεται λόγος για το επόμενο βιβλίο του, το οποίο έχει ήδη στο μυαλό του και έχει ως ήρωα τον Νίκο Ζαχαριάδη. Ακόμη, αναφέρεται στην περιπέτεια της συγγραφής ενός βιβλίου, στην τηλεόραση, την οποία χαρακτηρίζει σπίτι του, στις επιρροές του από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και στη μουσική που αγαπά.

Έτος παραγωγής: 1998

Ημερομηνία πρώτης προβολής: 11/5/1998

Σκηνοθεσία: Νίκος Καλοκαιρινός

Παρουσίαση: Λένα Αρώνη, Ανδρεάς Ροδίτης, Μπήλιω Τσουκαλά

Σύνταξη άρθρου – τεκμηρίωση εκπομπής: Δαμιανός Αγραβαράς