Εβδομήντα πέντε χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τον θάνατο του κορυφαίου λυρικού ποιητή, του Άγγελου Σικελιανού. Ο Άγγελος Σικελιανός γεννήθηκε στη Λευκάδα στις 15 Μαρτίου 1884. Η πρώτη του ποιητική συλλογή «Αλαφροΐσκιωτος» (1909) προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση στους φιλολογικούς κύκλους της εποχής. Ακολούθησαν πατριωτικά ποιήματα που έγραψε κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών Πολέμων, μια σειρά πέντε μεγάλων συνθέσεων («Συνειδήσεις») που θα αποτελέσουν το έργο «Πρόλογος στη ζωή»– ποιήματα που αποτυπώνουν την έντονη αναζήτηση του ποιητή. Σταθμός στη ζωή του Άγγελου Σικελιανού υπήρξε η Δελφική Ιδέα, το οικουμενικό όραμα του ποιητή για τη συγκρότηση μιας παγκόσμιας πνευματικής κοινότητας με στόχο την πνευματική ανύψωση και συναδέλφωση των λαών με τα ιδεώδη του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Μαζί με τη σύζυγό του Έυα Πάλμερ διοργάνωσαν το 1927 και το 1930 τις περίφημες Δελφικές Εορτές. Κατά τη διάρκεια της Κατοχής, ο Σικελιανός έπαιξε σημαντικό ρόλο στην πνευματική αντίσταση του ελληνικού λαού-με κορυφαία στιγμή την απαγγελία του ποιήματος «Ηχείστε οι σάλπιγγες» στην κηδεία του Κωστή Παλαμά τον Φεβρουάριο του 1943. Ο Σικελιανός υπήρξε μια από τις σημαντικότερες πνευματικές προσωπικότητες της Ελλάδας. Μεταπολεμικά εκλέχτηκε Πρόεδρος της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών, και προτάθηκε-συνολικά πέντε φορές- για το Βραβείο Νόμπελ, χωρίς ωστόσο να το αποκτήσει ποτέ. Έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα, στις 19 Ιουνίου 1951.

Το Αρχείο της ΕΡΤ προτείνει ένα σημαντικό τηλεοπτικό αφιέρωμα στη ζωή και το έργο του, παραγωγής 1981 και σκηνοθεσίας Μαρίας Κουτσούρη.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΑΓΓΕΛΟ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟ

Το αφιέρωμα στον ποιητή Άγγελο Σικελιανό ξεκινά από τον τόπο καταγωγής του, τη Λευκάδα. Παρατίθενται βιογραφικά στοιχεία που αφορούν το οικογενειακό του δέντρο και τη γνωριμία με την πρώτη του γυναίκα, την Αμερικανίδα Εύα Πάλμερ. Ακολουθεί εκτενής αναφορά στους δύο αυτούς οραματιστές της Δελφικής Ιδέας, στη διοργάνωση των Δελφικών Εορτών στους Δελφούς το 1927 και το 1930, αλλά και στη συνολική προσφορά τους στην πνευματική ζωή της χώρας. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στον επικήδειο παιάνα που απήγγειλε ο Σικελιανός το 1943 στην κηδεία του Κωστή Παλαμά, ενώ γίνεται επίσης αναφορά στα εμπόδια που τέθηκαν στη βράβευση του ποιητή με το Βραβείο Νόμπελ.

Για τον ποιητή μιλούν: ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος, η χορογράφος Κούλα Πράτσικα, η δεύτερη σύζυγος του Αγγέλου Σικελιανού, Άννα Καραμάνη-Σικελιανού και ο ζωγράφος Σπύρος Βασιλείου. Οι κάτοικοι της Λευκάδας Ερμιόνη Κουνιάκη, Ν.Κουνιάκης, Τάσος Κατσης (κάτοικος κοντινού νησιού), δίνουν τη δική τους μαρτυρία για τη ζωή του Άγγελου και της Εύας Σικελιανού στη Λευκάδα.

Κατά τη διάρκεια του ντοκιμαντέρ ακούγονται ηχογραφημένα αποσπάσματα από απαγγελίες του ποιητή, καθώς και ηχητικό ντοκουμέντο με την Εύα Πάλμερ, να μιλά για το κοινό οραμά τους για την Δελφική Ιδέα. Περιλαμβάνεται επίσης σπάνιο οπτικοακουστικό υλικό (πλάνα κινούμενης εικόνας και φωτογραφικό υλικό) από τις Δελφικές Εορτές καθώς και από τα σημαντικότερα ιστορικά γεγονότα της εποχής.

Κείμενα της Εύας Σικελιανού διαβάζει η Βέρα Ζαβιτσιάνου. Ακούγονται αποσπάσματα από τα ποιήματα του Α.Σικελιανού «Χώματα», «Αλαφροϊσκιωτος», «Μνημόσυνο 1912-1913», «Ηχείστε οι σάλπιγγες», «Αντίσταση» και «Μελέτη Θανάτου» σε απαγγελία του Αντώνη Αντωνίου. Περιλαμβάνεται τέλος, απόσπασμα από αφήγηση του Γ.Μπούρλου (στο ρόλο του Προμηθέα στην παράσταση των Δελφικών Εορτών).

Έτος παραγωγής: 1981

Σκηνοθεσία :

Μαρία Κουτσούρη

Αφήγηση :

Πέτρος Φυσσούν

Διεύθυνση Φωτογραφίας:

Συράκος Δάναλης