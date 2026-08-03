Ο αξέχαστος ερμηνευτής Αντώνης Καλογιάννης γεννήθηκε στην Καισαριανή, στις 3 Αυγούστου 1940 και έφυγε από τη ζωή στις 11 Φλεβάρη του 2021.

Για την επέτειο της γέννησης του Καλογιάννη δείτε από το Αρχείο της ΕΡΤ απόσπασμα από τη συναυλία του Σταύρου Ξαρχάκου, στις 24 Aυγούστου 1978, όπου συμμετείχε μεταξύ άλλων και ο Καλογιάννης, ερμηνεύοντας αλησμόνητα τραγούδια του σπουδαίου συνθέτη.

Το απόσπασμα προέρχεται από την πρωτότυπη εγγραφή της ζωντανής τηλεοπτικής μετάδοσης της συναυλίας, χωρίς τίτλους, μοντάζ ή άλλη μεταγενέστερη επεξεργασία. Πρόκειται για τεκμήριο ιστορικής σημασίας, καθώς καταγράφει την έναρξη του κύκλου συναυλιών για τα 15 χρόνια δημιουργίας του Σταύρου Ξαρχάκου, αναδεικνύοντας παράλληλα τον ρόλο της ΕΡΤ στην τηλεοπτική κάλυψη σημαντικών πολιτιστικών γεγονότων.

Ιδιαίτερη σημασία προσδίδει στο τεκμήριο και η συμμετοχή κορυφαίων τραγουδιστών της εποχής, των οποίων η διαχρονική καλλιτεχνική αξία και η συμβολή στο ελληνικό τραγούδι ενισχύουν την ιστορική και αισθητική σημασία της συγκεκριμένης καταγραφής.

Η συναυλία, η οποία εντασσόταν στον πρώτο κύκλο του αφιερώματος (την πρώτη ενότητα έργων), διοργανώθηκε από την Υπηρεσία Τουριστικών Εκδηλώσεων του ΕΟΤ. Την παρουσίαση της εκδήλωσης έκανε ο Αλέξης Κωστάλας, τον οποίο βλέπουμε να προλογίζει τον Αντώνη Καλογιάννη στο συγκεκριμένο απόσπασμα, ενώ την παρουσίαση της τηλεοπτικής μετάδοσης είχε ο Γιώργος Παπαστεφάνου.

Ο πρώτος κύκλος συναυλιών έφερε τον τίτλο «ΞΑΡΧΑΚΟΣ 1963–1978» και περιλάμβανε την παρουσίαση της πιο αντιπροσωπευτικής δημιουργίας του συνθέτη στο ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Μετά τον Μανώλη Μητσιά και τη Δήμητρα Γαλάνη, στη σκηνή ανεβαίνει ο Αντώνης Καλογιάννης, ο οποίος ερμηνεύει τα τραγούδια «Μάτια βουρκωμένα» (Σταύρος Ξαρχάκος / Νίκος Γκάτσος), «Σαββατόβραδο στην Καισαριανή» (Σταύρος Ξαρχάκος / Λευτέρης Παπαδόπουλος), «Άσπρη μέρα» και «Στου Όθωνα τα χρόνια» (Σταύρος Ξαρχάκος / Νίκος Γκάτσος).

Τεκμηρίωση υλικού και σύνταξη άρθρου: Νίκος Βογιατζής

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