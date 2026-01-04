Φέτος συμπληρώνονται 66 χρόνια από το θάνατο του Αλμπέρ Καμύ (4 Ιανουαρίου 1960), ο οποίος υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Γάλλους συγγραφείς και διανοητές. Γεννήθηκε το 1913 στην Αλγερία και σπούδασε Φιλοσοφία. Το 1937 δημοσιεύτηκε το πρώτο του βιβλίο «Απ’ την καλή κι απ’ την ανάποδη». Ένα χρόνο αργότερα ξεκίνησε να ασχολείται και με τη δημοσιογραφία, ενώ το 1942 πήγε στη Γαλλία κι έγινε διευθυντής εφημερίδας, συνεχίζοντας παράλληλα το συγγραφικό του έργο, που είχε τεράστια απήχηση σε όλο τον κόσμο. Ανάμεσα στα σημαντικά έργα που έγραψε είναι τα μυθιστορήματα «Ο ξένος», «Η πανούκλα», «Η πτώση», τα θεατρικά «Καλιγούλας», «Οι δίκαιοι», «Η παρεξήγηση», τα δοκίμια «Ο επαναστατημένος άνθρωπος» και «Ο μύθος του Σισύφου» κ.ά. Ο Αλμπέρ Καμί, που ήταν και ιδρυτής του «Theatre du Travail» (1935), αναδείχθηκε ως ο κατεξοχήν εκφραστής του «παραλόγου». Το 1957 τιμήθηκε με το Νόμπελ Λογοτεχνίας και τρία χρόνια αργότερα έχασε τη ζωή του σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Το Αρχείο της ΕΡΤ, τιμώντας τη μνήμη του, ψηφιοποίησε και παρουσιάζει την παράσταση «Η παρεξήγηση», που προβλήθηκε στο πλαίσιο του Θεάτρου της Δευτέρας.

ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ

Η ΠΑΡΕΞΗΓΗΣΗ

Το υπαρξιστικό δράμα του Αλμπέρ Καμύ έχει να κάνει με την εξορία του ανθρώπου στον άφιλο κόσμο. Ο ήρωας επιστρέφει στη γενέθλια γη, με την προσμονή να ξανασυναντηθεί με την οικογένεια του, αλλά δολοφονείται τελικά από την μητέρα του και την αδελφή του, οι οποίες δεν τον αναγνωρίζουν.

Ο Γιαν επιστρέφει στην πατρίδα του μαζί με τη γυναίκα του, Μαρία, μετά από χρόνια κι αποφασίζει να παρουσιαστεί ως πελάτης στο μικρό ξενοδοχείο που διατηρούν η μητέρα του και η αδελφή του, χωρίς να αποκαλύψει την ταυτότητά του. Αυτό που δεν γνωρίζει είναι ότι οι δύο γυναίκες σκοτώνουν τους πελάτες του ξενοδοχείου προκειμένου να τους ληστέψουν για να μπορέσουν να φύγουν κάποια στιγμή από τον τόπο τους. Την ίδια τύχη έχει και ο Γιαν, ο οποίος πεθαίνει σαν ξένος στο ίδιο του το σπίτι εξαιτίας μιας παρεξήγησης. Η ταυτότητά του αποκαλύπτεται μετά το θάνατό του και τότε η μητέρα συντρίβεται οριστικά, ενώ η Μάρθα νιώθει προδομένη από εκείνην. Όταν η Μαρία πηγαίνει να συναντήσει τον άντρα της και μαθαίνει τί έχει συμβεί δεν μπορεί να το πιστέψει, ενώ επιβεβαιώνονται οι ανησυχίες της.

Ο Αλμπέρ Καμύ έχει πει για το συγκεκριμένο έργο του: «“Η παρεξήγηση” (Το λάθος) γράφτηκε το 1941 στην κατοχική Γαλλία. Ζούσα τότε κάτω από την πίεση των συνθηκών, στα βουνά. Μόνο και μόνο αυτή η πολιτική και γεωγραφική κατάσταση είναι αρκετή για να εξηγήσει αυτό το είδος της κλειστοφοβίας στην οποία ζούσα και η οποία καθρεφτίζεται στο έργο. Η ατμόσφαιρα του έργου είναι αποπνικτική, αυτό είναι σωστό, αλλά εκείνους τους καιρούς το να ανασαίνει κανείς ήταν για όλους δύσκολο. Αυτή η σκοτεινιά του έργου ενοχλεί κι εμένα, όπως ίσως και το θεατή. Γι’ αυτό θέλω να προτείνω να θεωρηθεί “Η παρεξήγηση” ένα είδος μοντέρνας τραγωδίας, και πέρα απ’ αυτό να δεχθεί ότι η ηθική του δράματος δεν είναι πέρα για πέρα αρνητική».

Μετάφραση: Κατερίνα Χέλμη

Τηλεοπτική διασκευή-σκηνοθεσία: Ανδρέας Θωμόπουλος

Παίζουν: Μαρία Αλκαίου, Νόνη Ιωαννίδου, Άννα Γεραλή, Χρήστος Τσάγκας, Γιώργος Μπάρτης.

Έτος παραγωγής: 1987

Ημερομηνία πρώτης προβολής: 14 Νοεμβρίου 1988

