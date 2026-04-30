Η σειρά ”Αστροφεγγιά” κάνει πρεμιέρα

Το ημερολόγιο έγραφε ''30 Απριλίου 1980'' και οι τηλεθεατές της ΕΡΤ παρακολουθούσαν την πρεμιέρα μιας σειράς που έμελλε να χαράξει τη δική της θρυλική πορεία στην ελληνική δημόσια τηλεόραση, την ''Αστροφεγγιά''. Βασισμένη στο ομότιτλο ομότιτλο μυθιστόρημα του Ι. Μ. Παναγιωτόπουλου, σε σενάριο Βαγγέλη Γκούφα και σκηνοθεσία Διαγόρα Χρονόπουλου, η σειρά καταγράφει την κοινωνική τοιχογραφία της Αθήνας του Μεσοπολέμου, μέσα από την ιστορία δύο φίλων, περιγράφοντας την ενηλικίωση μιας γενιάς ανθρώπων με κοινά όνειρα και διαφορετική καταγωγή, που ανδρώθηκε μεταξύ του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου και της Μικρασιατικής Καταστροφής. Παράλληλα, η ''Αστροφεγγιά'' ανέδειξε μια νέα γενιά σημαντικών ηθοποιών και πρωταγωνιστών του θεάτρου, του κινηματογράφου και της τηλεόρασης όπως τον Αντώνη Καφετζόπουλο, τον Γιώργο Κιμούλη, τον Άρη Ρέτσο, την Αριέτα Μουτούση, κ.ά.

Το Αρχείο της ΕΡΤ παρουσιάζει το πέμπτο επεισόδιο της σειράς ''Αστροφεγγιά'' παραγωγής 1980.

Στο πέμπτο επεισόδιο της σειράς, οι πολιτικές εξελίξεις, η αγωνία για το μέλλον και η διάχυτη αβεβαιότητα δεν έχουν ακόμα αγγίξει την ανέμελη ζωή της νεανικής παρέας, που συζητά για τις σχολικές εξετάσεις, προγραμματίζοντας εκδρομές και πάρτι. Ο Άγγελος ενημερώνεται από τη μητέρα του, για την απελπιστική οικονομική τους κατάσταση και πείθεται να ζητήσει δανεικά, από τον Νίκο, ενώ ταυτόχρονα ζητά από τον Πασπάτη να του βρει μια συμπληρωματική δουλειά. Ιούλιος 1919, υπογράφεται η Συνθήκη των Βερσαλλιών. Ο ελληνικός στρατός προσπαθεί να κρατήσει μακριά από τη Σμύρνη, τους Τσέτες του Κεμάλ. Η φυματίωση κάνει την εμφάνισή της στην Αθηναϊκή πρωτεύουσα, στη φτωχογειτονιά ο Πασπάτης αποχαιρετά τη φθισική γειτόνισσά του, που φεύγει για το χωριό.

Έτος παραγωγής: 1980

Ημερομηνία πρώτης προβολής: 30/4/1980

Σκηνοθεσία: Διαγόρας Χρονόπουλος

Πρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί: Αντώνης Καφετζόπουλος (Άγγελος Γιαννούσης), Νόρα Βαλσάμη (Δάφνη), Γιώργος Κιμούλης (Νίκος Στεργίου), Νέλλη Αγγελίδου (Μάρθα), Σταύρος Ξενίδης (Θάνος), Μιμή Ντενίση (Τζένη) , Μίνα Αδαμάκη (Λένα), Γρηγόρης Βαλτινός (Αργύρης), Δάνης Κατρανίδης (Αλέξης), Παύλος Κοντογιαννίδης (γέρος),κ.ά.

Σύνταξη άρθρου - τεκμηρίωση εκπομπής: Δαμιανός Αγραβαράς