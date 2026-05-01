Η εκτέλεση των 200 στην Καισαριανή

Την Πρωτομαγιά του 1944, οι ναζιστικές δυνάμεις κατοχής στην Ελλάδα εκτελούν στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής 200 φυλακισμένους κομουνιστές, ως αντίποινα για το θάνατο του Γερμανού υποστρατήγου Φραντς Κρεχ, διοικητή της 41ης Μεραρχίας Οχυρών και τριών ανδρών της συνοδείας του, αλλά και τον τραυματισμό πέντε Γερμανών αξιωματικών σε δρόμο της Λακωνίας μεταξύ Σπάρτης και Μολάων σε ενέδρα γερμανικής αυτοκινητοπομπής που οργάνωσαν άνδρες του ΕΛΑΣ με διοικητή τον ανθυπολοχαγό Σταθάκη στις 27 Απριλίου 1944.

Το Αρχείο της ΕΡΤ για την επέτειο από τα γεγονότα της Πρωτομαγιάς του 1944 και της εκτέλεσης των 200 στην Καισαριανή, παρουσιάζει την εκπομπή:

ΧΑΪΔΑΡΙ-ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ 200 ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 1944

Ιστορικό ντοκιμαντέρ του Γιώργου Τσιώκου, παραγωγής 1998, το οποίο παρουσιάζει το χρονικό της εκτέλεσης διακοσίων κρατουμένων του στρατοπέδου-φυλακών Χαϊδαρίου από τις γερμανικές κατοχικές δυνάμεις την Πρωτομαγιά του ‘44 στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής. Η εκτέλεσή τους έγινε ως αντίποινα για το φόνο υψηλόβαθμου γερμανού αξιωματικού και τριών συνοδών του από το ΕΑΜ. Οι 200 της Καισαριανής στη μεγάλη τους πλειοψηφία ήταν πρώην Ακροναυπλιώτες, κομμουνιστές που κρατούνταν στις φυλακές της Ακροναυπλίας ήδη από το δικτατορικό καθεστώς της 4ης Αυγούστου.

Μέσα από τις συγκλονιστικές μαρτυρίες των συγκρατουμένων και των συγγενών των θυμάτων ξεδιπλώνονται το χρονικό του τραγικού αυτού συμβάντος, οι τελευταίες στιγμές των εκτελεσθέντων μέσα από γράμματα και σημειώματά τους, οι μνήμες και η απήχηση της θυσίας τους στις ζωές των ανθρώπων που επέζησαν και τιμούν αυτούς τους ήρωες μέχρι σήμερα. Μιλούν: ο συγγραφέας Ζήσης Σκάρος, ο βουλευτής του ΚΚΕ Κώστας Λουλές, ο Στέλιος Μαυρομάτης, ο Μανώλης Μαντόπουλος, ο γιατρός Αντώνης Φλούντζης, η Χαρά Λιουδάκη-Κυπραίου (αρραβωνιαστικιά του Ναπολέοντα Σουκατζίδη), ο Θανάσης Μερεμέτης, η σύζυγος του Κώστα Τσίρκα, Κατίνα Τσίρκα-Φλούντζη, κ.ά.

Το ντοκιμαντέρ συνδυάζει στην αφήγησή του πλούσιο αρχειακό υλικό, πλάνα αρχείου από την Κατοχή και πλούσιο φωτογραφικό και έντυπο υλικό που αφορά κυρίως στα πρόσωπα των εκτελεσθέντων. Προβάλλονται επίσης πλάνα από την επίσκεψη του προέδρου της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Ρίχαρντ φον Βάϊτσεκερ στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής, την 25η Ιουνίου 1987. Ήταν η πρώτη φορά που Γερμανός ηγέτης επισκέπτονταν τον τόπο του μαρτυρίου και τόπο-σύμβολο της Εθνικής Αντίστασης.

Έτος παραγωγής: 1998

Σκηνοθεσία: Γιώργος Τσιώκος

Έρευνα: Θοδωρής Πανάγος

Σύνταξη άρθρου – τεκμηρίωση εκπομπής: Βλάσης Κομνηνός

