Σαράντα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τον θάνατο της Αμαλίας Φλέμινγκ, μιας σπουδαίας προσωπικότητας τόσο των επιστημών όσο και της πολιτικής. Γεννημένη στην Κωνσταντινούπολη το 1912, σπούδασε ιατρική στην Αθήνα, το Παρίσι και το Λονδίνο, όπου και γνώρισε τον Νομπελίστα μικροβιολόγο-εφευρέτη της πενικιλίνης-Αλεξάντερ Φλέμινγκ, μετέπειτα σύζυγό της. Στην Κατοχή συμμετείχε ενεργά στην Εθνική Αντίσταση, ενώ κατά τη διάρκεια της Δικτατορίας ανέπτυξε έντονη αντιδικτατορική δράση, συνελήφθη, φυλακίσθηκε και καταδικάστηκε από το στρατοδικείο Αθηνών. Από το 1977 έως το 1985 διετέλεσε βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ, αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης, ενώ υπήρξε και πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνίδων Επιστημόνων.

Το Αρχείο της ΕΡΤ, με αφορμή την επέτειο μνήμης της Αμαλίας Φλέμινγκ παρουσιάζει την εκπομπή με τίτλο "Μνήμη Αμαλίας Φλέμιγκ" που δημιουργήθηκε ένα χρόνο μετά τον θάνατό της.

ΜΝΗΜΗ ΑΜΑΛΙΑΣ ΦΛΕΜΙΝΓΚ

Εκπομπή αφιερωμένη στην Αμαλία Φλέμινγκ, για την επέτειο ενός χρόνου από το θάνατο της. Προσωπικότητες από την Ελλάδα και το εξωτερικό μιλούν για τους αγώνες της Αμαλίας Φλέμινγκ κατά τη διάρκεια της κατοχής, για την αντιδικτατορική της δράση, τη φυλάκιση της τον Αύγουστο του 1971 και στη συνέχεια την απέλαση της και την αφαίρεση της ελληνικής ιθαγένειας, κάτι που της κόστισε πολύ. Αναφέρονται επίσης στους αγώνες που έδωσε εντός κι εκτός συνόρων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, στη δραστηριότητα της ως βουλευτής και αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης και στο μεγάλο όραμα της για μια καινούργια Ελλάδα.

Στην εκπομπή μιλούν ο συγγραφέας και ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σπύρος Πλασκοβίτης, ο πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου, ο ευρωβουλευτής του Κ.Κ.Ες. Κώστας Φιλίνης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Γιάννης Χαραλαμπόπουλος, ο Πέτρος Βλάσσης, μάρτυρας κατηγορίας κατά της δικτατορίας στο Συμβούλιο της Ευρώπης, ο δικηγόρος Κώστας Ανδρουτσόπουλος, ο δικηγόρος Γεώργιος Μαγκάκης, ο ευρωβουλευτής της ΝΔ Παναγιώτης Λαμπρίας, ο πρέσβης Β, μόνιμος αντιπρόσωπος της Κύπρου στο Συμβούλιο της Ευρώπης Ανδρέας Πούγιουρος, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σέφης Αναστασάκος, ο πρέσβης της Ελλάδας στο Παρίσι Χρήστος Ροκόφυλλος και ο γενικός γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης Marcellino Oreja. Επίσης, η Κίττυ Αρσένη, μάρτυρας κατηγορίας κατά της δικτατορίας στο Συμβούλιο της Ευρώπης, συνομιλεί τηλεφωνικά με τον Jans Evensen, μέλος του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης, ο οποίος αναφέρεται στον σημαντικό αγώνα της Αμαλίας Φλέμινγκ για την ελευθερία στην Ελλάδα.

Παρουσιάζεται επίσης πλούσιο φωτογραφικό υλικό και προβάλλονται αποσπάσματα από τις εκπομπές «Μονόλογοι», του Νίκου Παπαθανασίου (1975) και «Μονόγραμμα» του Γιώργου Σγουράκη (1985), στις οποίες αφηγείται η ίδια σημαντικές στιγμές της ζωής της, αλλά και απόσπασμα από μια συνέντευξη της στο BBC, το 1973, στην οποία μιλά για τα βασανιστήρια κατά τη διάρκεια της χούντας.

Σκηνοθεσία: Μαίρη Κουτσούρη

Σύμβουλος εκπομπής: Γιώργος Σγουράκης

Τμήμα Ειδικών Εκπομπών ΕΡΤ-1, 1987