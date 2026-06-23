Ανδρέας Παπανδρέου – 23 Ιουνίου 1996

Συμπληρώνονται φέτος 30 χρόνια από τον θάνατο του πρώην πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου (23.06.1996), ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ, χαρισματικού και λαοφιλή πολιτικού ηγέτη που σφράγισε την περίοδο της Μεταπολίτευσης.

Δείτε από το Αρχείο της ΕΡΤ τη συνέντευξη του Ανδρέα Παπανδρέου που είχε παραχωρήσει στον δημοσιογράφο Γιώργο Δουατζή το 1989, μια αυτοβιογραφική καταγραφή της πολιτικής και προσωπικής ζωής του πρώην πρωθυπουργού, η οποία εμπλουτίζεται με μαρτυρίες πολιτικών προσώπων και ανθρώπων του οικογενειακού του περιβάλλοντος.

Η ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ ΕΝΟΣ ΗΓΕΤΗ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Αφιέρωμα στη ζωή και τη δράση του πρώην πρωθυπουργού της Ελλάδας Ανδρέα Παπανδρέου (γεν. 1919 – θαν. 1996).

Αναφέρεται στα νεανικά του χρόνια, στην αρχή της πολιτικής του στράτευσης από τις αρχές της δεκαετίας του ’30 και στη σύλληψή του από τη δικτατορία του Μεταξά. Κατόπιν αναχωρεί για τις ΗΠΑ. Μιλά για τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ και στην ακαδημαϊκή του σταδιοδρομία ως οικονομολόγου στην Αμερική. Παράλληλα γίνεται αναφορά στην επιστημονική και συγγραφική του δράση. Εκεί έζησε για περίπου είκοσι χρόνια αποκτώντας και την αμερικανική υπηκοότητα. Στην Ελλάδα επέστρεψε το 1959 και διορίζεται από την τότε Κυβέρνηση Καραμανλή πρόεδρος και επιστημονικός διευθυντής του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών.

Κατόπιν, ο Α. Παπανδρέου μιλάει για την είσοδό του στην πολιτική με την εκλογή του ως βουλευτή της Ένωσης Κέντρου το 1964, σχολιάζει τα γεγονότα του Ιουλίου του 1965, αφηγείται τη σύλληψή του από τη χούντα των συνταγματαρχών το 1967, και την αντιστασιακή του δράση στο εξωτερικό την περίοδο της Δικτατορίας με την ίδρυση του Πανελλήνιου Απελευθερωτικού Κινήματος (ΠΑΚ).

Θυμάται τη στιγμή της επιστροφής του στην Ελλάδα το 1974 και εν συνεχεία αναφέρεται στην ίδρυση του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος (ΠΑΣΟΚ) του οποίου ηγήθηκε, στην εκλογή του στο πρωθυπουργικό αξίωμα στις βουλευτικές εκλογές του 1981 και του 1985. Παράλληλα, μιλάει για την περιπέτεια της υγείας του και τη Δήμητρα Λιάνη, την τρίτη κατά σειρά σύζυγό του. Επιπλέον, σχολιάζει το αποτέλεσμα των εκλογών του Ιουνίου 1989, την κυβέρνηση Τζαννετάκη και την παραπομπή του στο Ειδικό Δικαστήριο.

Στο τελευταίο μέρος της συνέντευξής του ο Α. Παπανδρέου μεταξύ άλλων αναφέρεται στις σχέσεις Ελλάδας-Αμερικής το 1964, στη διαχείριση της ελληνοτουρκικής κρίσης του 1987, ενώ εκφράζει τη γνώμη του για άλλες πολιτικές προσωπικότητες του τόπου. Μιλούν ο Γιάννης Χαραλαμπόπουλος, η Μελίνα Μερκούρη, ο Κάρολος Παπούλιας και τα παιδιά του Α. Παπανδρέου, Νίκος, Γιώργος και Σοφία Παπανδρέου.

Η συνέντευξη γυρίστηκε τον Σεπτέμβριο του 1989 και προβλήθηκε από τον ΕΡΤ τον Οκτώβριο του ίδιου έτους, εν μέσω μιας άκρως ταραγμένης πολιτικής περιόδου που έμεινε στην ιστορία ως «βρώμικο ‘89».

Παρεμβάλλεται πλούσιο φωτογραφικό, οπτικοακουστικό και ηχητικό αρχειακό υλικό. Ενδεικτικά: ηχητικό ντοκουμέντο-απόσπασμα συνέντευξης του Α. Παπανδρέου στη Βαυαρική Ραδιοφωνία και τον Παύλο Μπακογιάννη, πλάνα από τα Ιουλιανά του 1965, από την περίοδο της Δικτατορίας στο εξωτερικό και από την επιστροφή του στην Ελλάδα μετά την πτώση του καθεστώτος, πλάνα από την περίοδο της πρωθυπουργίας του και την επαφή του με ξένους ηγέτες, στιγμιότυπα με σκηνές από την ιδιωτική και οικογενειακή ζωή.

Σκηνοθεσία: Σταύρος Στρατηγάκος

Δημοσιογραφική έρευνα-επιμέλεια: Γιώργος Δουατζής

Δείτε περισσότερα στο http://archive.ert.gr

Συντάκτης: Κωνσταντίνα Τασιοπουλου