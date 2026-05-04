Σαν σήμερα, πριν από δύο χρόνια (4 Μαΐου 2024), έφυγε από τη ζωή η Άννα Παναγιωτοπούλου. Η ηθοποιός, που αγαπήσαμε μέσα από τους ρόλους της στο θέατρο, στην τηλεόραση και στον κινηματογράφο, γεννήθηκε στις 30 Ιουλίου 1947. Αμέσως μετά τις σπουδές της στην Ελβετία επέστρεψε στην Ελλάδα και έδωσε εξετάσεις στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Εκεί γνωρίστηκε με τον Σταμάτη Φασούλη, με τον οποίο, στις αρχές του ‘70, ίδρυσαν το Ελεύθερο Θέατρο, το οποίο το 1980 μετονομάστηκε σε Ελεύθερη Σκηνή κι ανέβασαν παραστάσεις που γνώρισαν τεράστια επιτυχία, ανάμεσα τους οι: «Και συ χτενίζεσαι», «Αναντάμ Παπαντάμ», «Της Ελλάδας το κάγκελο», «Αλλαγή και απάνω τούρλα», «Ψεκάστε, Ψηφίστε, Τελειώσατε» κ.ά. Ο κύκλος αυτός έκλεισε το 1985, αλλά η πορεία της στο θέατρο συνεχίστηκε σε σημαντικές παραστάσεις όπως «Το έκτο πάτωμα», «Το γλυκό πουλί της νιότης», «Τι είδε ο Γιαπωνέζος», «Η θεία από το Σικάγο», «Χάρολντ και Μωντ», «Ελλάς στο φούρνο με πατάτες», «Annie», «Chicago» κ.ά.. Παράλληλα την περίοδο 1986-1987 γνώρισε τεράστια επιτυχία ως Σουσού Παναγιώτου στην τηλεοπτική σειρά της ΕΡΤ «Μαντάμ Σουσού». Ακολούθησαν πολλοί ακόμη πρωταγωνιστικοί ρόλοι σε πετυχημένες σειρές, όπως «Οι τρεις χάριτες» και το «Ντόλτσε βίτα», αλλά και στις κινηματογραφικές ταινίες «Safe sex», «Το κλάμα βγήκε από τον παράδεισο», «Οξυγόνο», «Φτάσαμε» και «Αυστηρώς Κατάλληλο». Η Άννα Παναγιωτοπούλου ασχολήθηκε επίσης με τη διασκευή και μετάφραση θεατρικών έργων, έγραφε κείμενα για τη ραδιοφωνική εκπομπή «Εδώ Λιλιπούπολη», όπου έδωσε και τη φωνή της στο χαρακτήρα της Χιονάτης, αλλά και με το ραδιόφωνο. Το Αρχείο της ΕΡΤ, τιμώντας τη μνήμη της, ψηφιοποίησε και παρουσιάζει την εκπομπή:

ΟΙ ΕΝΤΙΜΟΤΑΤΟΙ ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ

ΑΝΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Η Σεμίνα Διγενή φιλοξενεί στην εκπομπή την Άννα Παναγιωτοπούλου και τους εντιμότατους φίλους της Μίρκα Παπακωνσταντίνου, Κατιάνα Μπαλανίκα, Μαριανίνα Κριεζή, Γιώργο Ασημακόπουλο, Διονύση Τσακνή και Μαρία Καβογιάννη. Από το διαφορετικό αυτό γεύμα δεν λείπουν το κέφι, η συγκίνηση, οι εκπλήξεις αλλά και η ζωντανή μουσική.

Οι αγαπημένοι φίλοι της Άννας Παναγιωτοπούλου μιλούν γι’ αυτήν και μοιράζονται στιγμές που πέρασαν μαζί της τόσο στη ζωή όσο και στο θεατρικό σανίδι και στην τηλεόραση. «Εμείς είμαστε και λίγο σαν συγγενείς. Δουλεύοντας μαζί τόσα χρόνια δεν είναι μόνο μια σχέση φιλίας γενικώς, είναι σχέση ζωής πια», εξηγεί η Άννα Παναγιωτοπούλου, αναφερόμενη στους φίλους της που την τίμησαν με την παρουσία τους στην εκπομπή. Εκείνοι με τη σειρά τους παίρνουν το λόγο κι αποκαλύπτουν την πρώτη γνωριμία τους μαζί της, άγνωστες πτυχές του χαρακτήρα της, αστεία περιστατικά από τη συνεργασία τους, αλλά και πλάκες από τα θεατρικά παρασκήνια. «Η Άννα είναι απίστευτα παιδική, τρυφερή και συναισθηματική», τονίζει η Μίρκα Παπακωνσταντίνου. «Είναι ο μοναδικός άνθρωπος, εκτός συγγένειας, που όχι μόνο αγαπάω πολύ αλλά και τον πονάω. Έχω κι άλλους φίλους που τους αγαπώ πολύ, αλλά την Άννα την πονάω», συμπληρώνει, από την πλευρά της, η Κατιάνα Μπαλανίκα. «Για μένα στη ζωή μου είναι το ξόρκι. Με την Άννα ξορκίζω. Μαζί γελάσαμε για πράγματα που μπορούσαμε να κλαίμε πάρα πολύ», αναφέρει η Μαριανίνα Κριεζή, ενώ παράλληλα μιλά και για τη συνεργασία τους στη ραδιοφωνική εκπομπή «Εδώ Λιλιπούπολη». Η Μαρία Καβογιάννη θυμάται τις όμορφες στιγμές που πέρασαν μαζί στη σειρά «DolceVita», ενώ ο σκηνογράφος Γιώργος Ασημακόπουλος παραδέχεται ότι η αγαπημένη ηθοποιός αποτελεί έμπνευση γι’ αυτόν κάθε φορά που συνεργάζονται στο θέατρο. «Η Άννα έχει κάτι που το βλέπεις δύσκολα σε γυναίκα. Είναι leader, εμπνέει», συμπληρώνει ο Διονύσης Τσακνής. Μέσω βίντεο παρεμβαίνει και ο Σταμάτης Φασουλής, ο οποίος θυμάται την πρώτη γνωριμία τους, το άγχος που είχαν όταν έδιναν μαζί εξετάσεις στη δραματική σχολή κι άλλες όμορφες στιγμές που μοιράστηκαν στην συνέχεια.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής προβάλλεται οπτικοακουστικό υλικό από τις παραστάσεις «Μαντάμ Σουσού», «Αλαλούμια» και «Βίρα τις άγκυρες», καθώς και φωτογραφικό υλικό. Παίζει κιθάρα και τραγουδά, μαζί με τους προσκεκλημένους της Σεμίνας Διγενή, ο Μάρκος Παπασηφάκης.

Αρχισυνταξία-παρουσίαση: Σεμίνα Διγενή

Σκηνοθεσία: Γιώργος Σιούμπας

Έτος παραγωγής: 1998

