Θανάσης Βέγγος

Φέτος συμπληρώνονται 15 χρόνια από το θάνατο του Θανάση Βέγγου, στις 3 Μαΐου 2011. Ο σπουδαίος κωμικός ηθοποιός γεννήθηκε στο Νέο Φάληρο το 1927. Η πορεία του χώρο της υποκριτικής ξεκίνησε τυχαία όταν γνώρισε στη Μακρόνησο, όπου βρέθηκε εξόριστος, τον Νίκο Κούνδουρο, ο οποίος τον κάλεσε να παίξει στην ταινία του «Μαγική πόλη» (1954). Το 1959 έδωσε εξετάσεις σε ειδική επιτροπή και πήρε την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ηθοποιού ως εξαιρετικό ταλέντο. Ακολούθησε το θεατρικό του ντεμπούτο στην επιθεώρηση «Ομόνοια πλατς πλουτς», στο θέατρο Περοκέ. Στην πολύχρονη πορεία του ξεχώρισε για τους κωμικούς του ρόλους στον κινηματογράφο και στο θέατρο, δημιούργησε τη δική του εταιρεία κινηματογραφικών παραγωγών «ΘΒ Ταινίες Γέλιου», έπαιξε στην τηλεόραση και κατάφερε να γίνει ένας από τους πιο αγαπημένους ηθοποιούς του ελληνικού κοινού, ενώ η ατάκα του «Καλέ μου άνθρωπε» έχει μείνει στην ιστορία. Στην ΕΡΤ πρωταγωνίστησε στις σειρές «Βεγγαλικά» (1988), «Έρωτας, όπως έρημος» (2003) και «Η Θεσσαλονίκη της νοσταλγίας μας» (2009). Τιμήθηκε τρεις φορές στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης: με το Βραβείο Α’ ανδρικού ρόλου για τις ταινίες «Τι έκανες στον πόλεμο Θανάση» (1971) και «Θανάση πάρε τ’ όπλο σου» (1972), σε σκηνοθεσία και οι δύο του Ντίνου Κατσουρίδη και με ειδικό βραβείο, το 1993, για το σύνολο της προσφοράς του. Τιμητικό βραβείο για το σύνολο του έργου του απένειμε στον Θανάση Βέγγο και η Ακαδημία Κινηματογράφου, το 2010. Το Αρχείο της ΕΡΤ, τιμώντας τη μνήμη του, ψηφιοποίησε και παρουσιάζει την αναβίωση του ιστορικού νούμερου «Θα πάω στη ζούγκλα με τον Ταρζάν» (1973) για τις ανάγκες του οποίου, ο αγαπημένος ηθοποιός, μεταμορφώθηκε σε Ταρζάν.

ΒΡΑΔΥΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ – ΤΑ ΚΑΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ (1960-1980)

Η εκπομπή παρουσιάζει επιθεωρησιακά νούμερα της εικοσαετίας 1960-1980, δίνοντας παράλληλα ιστορικές πληροφορίες για τα γεγονότα που αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης για τους δημιουργούς τους.

Στο πρώτο επεισόδιο είχε αναβιώνει και το νούμερο «Θα πάω στη ζούγκλα με τον Ταρζάν» με τον Θανάση Βέγγο, το οποίο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το καλοκαίρι του 1973 στην επιθεώρηση «Η Ελλάς…ξαναψηφίζει» των Γιώργου Λαζαρίδη και Ναπολέοντα Ελευθερίου, που ανέβηκε στο θέατρο Μπουρνέλλη. Οι δημιουργοί της παράστασης το εμπνεύστηκαν από το σατιρικό τραγούδι, με αντιχουντικά μηνύματα, «Ο Ταρζάν» του Γιάννη Μαρκόπουλου. Πρόκειται για ένα νούμερο ιστορικής αξίας, αφού λογοκρίθηκε και κόπηκε τέσσερις φορές, αλλά συνέχισε να παρουσιάζεται κάθε βράδυ, με κίνδυνο την άμεση σύλληψη του πρωταγωνιστή και των συγγραφέων.

Στο ευρηματικό νούμερο, ο Αλέκος Τζανετάκος, που εκτελεί χρέη δημοσιογράφου, έχει πάει στη ζούγκλα, με το συνεργείο εξωτερικών… καταδόσεων, προκειμένου να πάρει συνέντευξη από τον νέο Ταρζάν, που δεν είναι άλλος από τον Θανάση Βέγγο. Ο Θανάσης Ταλαιπωρίδης, όπως ονομάζεται, ο οποίος είναι πανταχού παρών και στη μάσα απών, του εξηγεί ότι αποφάσισε να γίνει διαμαρτυρόμενος και φυγάς στη ζούγκλα προκειμένου να σωθεί από τον πολιτισμό. Τελικά ούτε εκεί καταφέρνει να ηρεμήσει, αφού ξαφνικά εμφανίζεται ο Δρ Κίσινγκερ (Γιώργος Γεωργίου) και τον στέφει βασιλιά της ζούγκλας, παρά τις εκκλήσεις του: «Δεν θέλω σκήπτρα και σπαθιά, δεν θέλω αξιώματα, δεν θέλω να μασάω εγώ και να πεινούν τα στόματα!» Όταν όμως ο… Ταλαιπωρίδης Ταρζάν αναλαμβάνει τα νέα του καθήκοντα κι αρχίζει να υπόσχεται στο λαό δικαιοσύνη και λύσεις για όλα τα προβλήματα, ο Δρ Κίσινγκερ, όχι μόνο αλλάζει γνώμη, αλλά τον διώχνει και από τη ζούγκλα!

Προλογίζει ο Κώστας Ρηγόπουλος

Μουσική: Γιώργος Κατσαρός

Τηλεσκηνοθεσία: Βασίλης Βλαχοδημητρόπουλος

Σκηνοθεσία: Γιώργος Λαζαρίδης

Ημερομηνία πρώτης προβολής: 4 Απριλίου 1984

