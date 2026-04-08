Ο σημαντικός συνθέτης Απόστολος Καλδάρας έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα, 8 Απριλίου 1990. Γεννημένος στα Τρίκαλα της Θεσσαλίας στις 7 Απριλίου 1922, ο Απόστολος Καλδάρας ασχολήθηκε με το μπουζούκι από μικρή ηλικία. Κατά τη διάρκεια όμως της Κατοχής ασχολήθηκε επαγγελματικά με το μπουζούκι και τη λαϊκή μουσική. Το "Νύχτωσε χωρίς φεγγάρι", που ο Καλδάρας ηχογράφησε το 1947, έμελλε να είναι το τραγούδι που τον ανέδειξε και τον κατέταξε στους μεγαλύτερους μουσικοσυνθέτες και στιχουργούς του λαϊκού μας τραγουδιού.

Κατά τη διάρκεια της μακράς και σημαντικής πορείας του, ο Απόστολος Καλδάρας συνεργάστηκε με κορυφαίους λαϊκούς ερμηνευτές και ερμηνεύτριες όπως την Βίκυ Μοσχολιού, τον Βαγγέλη Περπινιάδη, τον Στράτο Διονυσίου, τον Σταμάτη Κόκοτα, τον Μιχάλη Μενιδιάτη, την Χαρούλα Αλεξίου κ.ά. Παράλληλα, συνεργάστηκε με πολύ σημαντικούς, όπως τον Κώστα Βίρβο, την Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου, τον Λευτέρη Παπαδόπουλο, τον Πυθαγόρα, την Σώτια Τσώτου και με πολλούς άλλους.

Το Αρχείο της ΕΡΤ παρουσιάζει τη συναυλία που δόθηκε προς τιμήν του Απόστολου Καλδάρα στο θέατρο του Λυκαβηττού στις 30 Ιουλίου του 1987 και μεταδόθηκε ζωντανά από την ΕΡΤ-1.

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΛΔΑΡΑ ΣΤΟΝ ΛΥΚΑΒΗΤΤΟ

Ζωντανή μετάδοση της συναυλίας του σημαντικού συνθέτη Απόστολου Καλδάρα, που δόθηκε με αφορμή τη συμπλήρωση σαράντα χρόνων παρουσίας του στο τραγούδι, στις 30 Ιουλίου 1987, στο Θέατρο του Λυκαβηττού.

Την ορχήστρα αποτελούν οι: Χρήστος Κωνσταντίνου (μπουζούκι), Μανώλης Γιωργοστάθης (μπουζούκι), Ανακρέων Παπαγεωργίου (κιθάρα), Τώνης Αγάς (κιθάρα, μπαγλαμάς), Άρης Ράιλας (μπάσο), Δημήτρης Παπαδημητρίου (ντραμς), Χρήστος Ζερμπίνος (πιάνο, συνθεσάιζερ), Γιώργος Χαλκιαδάκης (πνευστά).

Τη συναυλία ανοίγει ο ηθοποιός Κώστας Αρζόγλου, ο οποίος αναφέρεται στη συμπλήρωση σαράντα χρόνων παρουσίας του συνθέτη στην ελληνική μουσική σκηνή, καθώς και στο τραγούδι «Νύχτωσε χωρίς φεγγάρι», που ηχογραφήθηκε το 1947. Ακόμη, τονίζει πως ο Καλδάρας ήταν ο πρώτος συνθέτης που ανέγραψε το όνομα της Ευτυχίας Παπαγιαννοπούλου ως στιχουργού στους δίσκους του και πως ανέδειξε σπουδαία ονόματα, όπως τη Βίκυ Μοσχολιού, τον Στέλιο Καζαντζίδη, τον Σταμάτη Κόκοτα, τον Στράτο Διονυσίου, τον Μιχάλη Μενιδιάτη, τη Χαρούλα Αλεξίου, τον Γιάννη Πάριο κ.ά.

Έπειτα, ο Απόστολος Καλδάρας ανεβαίνει στη σκηνή και ευχαριστεί το κοινό για την παρουσία του στο Θέατρο του Λυκαβηττού. Αναφέρει ονομαστικά τη Βίκυ Μοσχολιού, τον Δημήτρη Μητροπάνο, τον Κώστα Καράλη, τη Βάσια Ζήλου, την Άντρυ Κωνσταντίνου, τον Αργύρη Κούκα και τον Σταύρο Σακάτο, που θα τραγουδήσουν στη συναυλία.

Στη συνέχεια, στη σκηνή ανεβαίνουν η Βάσια Ζήλου, ο Αργύρης Κούκας, η Άντρυ Κωνσταντίνου και ο Σταύρος Σακάτος, οι οποίοι ερμηνεύουν τα εξής τραγούδια σε σύνθεση Απόστολου Καλδάρα: «Όνειρο απατηλό» (στίχοι: Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου), «Βάρα νταγερέ», «Κάπου χαράζει», «Καμπάνα του εσπερινού» (στίχοι: Λευτέρης Παπαδόπουλος), «Ο μαρμαρωμένος βασιλιάς», «Πήρε φωτιά το Κορδελιό», «Ο θάνατος του ποιητή», «Η Σμύρνη», «Δυο παλικάρια απ’ τ’ Αϊβαλί», «Τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω» (στίχοι: Πυθαγόρας), «Πέσε στην αγκαλιά μου» (στίχοι: Γιάννης Παπανικολόπουλος), «Της μοίρας το παιχνίδι» (στίχοι: Ανδρέας Χατζηνικολάου), «Το ράκος» (στίχοι: Κώστας Βίρβος).

Στη συνέχεια, ο Απόστολος Καλδάρας καλεί στη σκηνή τη Βίκυ Μοσχολιού και μοιράζεται την ιστορία της γνωριμίας τους. Η Βίκυ Μοσχολιού ερμηνεύει τα εξής τραγούδια σε μουσική Απόστολου Καλδάρα: «Δεν ξέρω πόσο σ’ αγαπώ» (στίχοι: Χρήστος Αργυρόπουλος), «Μην τα φιλάς τα μάτια μου» (στίχοι: Απόστολος Καλδάρας), «Χρυσό κλουβί κι αγάπη», «Πήρα απ’ τη νιότη χρώματα» (στίχοι: Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου), «Ένα αστέρι πέφτει πέφτει» (στίχοι: Γιώργος Σαμολαδάς), «Λες κι οργώνω μες στα βράχια» (στίχοι: Δημήτρης Ρήτας).

Αμέσως μετά, ο Κώστας Καράλης ερμηνεύει πέντε ακυκλοφόρητα τραγούδια του Απόστολου Καλδάρα, από μια σύνθεση που αναφέρεται σε κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα της εποχής. Στο διάλειμμα της συναυλίας παρεμβάλλεται μαγνητοσκοπημένη συνέντευξη του Απόστολου Καλδάρα στον Γιώργο Παπαστεφάνου. Ο συνθέτης μιλά για τη σαραντάχρονη πορεία του στο ελληνικό τραγούδι, περιγράφει τα πρώτα του ακούσματα και θυμάται πώς έγραψε το «Νύχτωσε χωρίς φεγγάρι» κατά τη διάρκεια διώξεων αριστερών, τις παραμονές του Εμφυλίου Πολέμου. Εξηγεί ακόμη γιατί σταμάτησε να εμφανίζεται σε νυχτερινά κέντρα μετά τον θάνατο της κόρης του και επισημαίνει τις αλλαγές στη διασκέδαση του κοινού.

Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, ο Κώστας Αρζόγλου καλεί στη σκηνή τη Βάσια Ζήλου, τον Αργύρη Κούκα, την Άντρυ Κωνσταντίνου και τον Σταύρο Σακάτο, οι οποίοι ερμηνεύουν: «Η φαντασία» (στίχοι: Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου), «Ένα φύλλο μαραμένο» (στίχοι: Απόστολος Καλδάρας), «Πετροβολούσα τη ζωή», «Το καναρίνι» (στίχοι: Γιώργος Σαμολαδάς), «Εκεί που σμίγει η δύση κι η ανατολή», «Γιε μου, γιε μου» (στίχοι: Λευτέρης Παπαδόπουλος).

Έπειτα, ανεβαίνει στη σκηνή ο Δημήτρης Μητροπάνος και ερμηνεύει: «Ό,τι αγαπάω εγώ πεθαίνει» (στίχοι: Γιώργος Σαμολαδάς), «Ποιος θα με πληροφορήσει», «Σε ένα βράχο φαγωμένο» (στίχοι: Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου), «Χαρταετός» (στίχοι: Βασίλης Μπουζιώτης). Ο Απόστολος Καλδάρας μιλά για τους μεγάλους στιχουργούς με τους οποίους συνεργάστηκε και ζητά ένα μεγάλο χειροκρότημα από το κοινό.

Η Βίκυ Μοσχολιού επιστρέφει στη σκηνή και ερμηνεύει: «Συ μου χάραξες πορεία», «Είπα να σβήσω τα παλιά» (Αιμίλιος Σαββίδης), «Δε μετανιώνω που σ’ αγάπησα πολύ» (Αλέκος Γκούβερης), «Ένα τραγούδι απ’ τ’ Αλγέρι» (στίχοι: Απόστολος Καλδάρας).

Ο Απόστολος Καλδάρας ερμηνεύει μαζί με τους τραγουδιστές: «Νύχτωσε χωρίς φεγγάρι», «Ας παν στην ευχή τα παλιά» (στίχοι: δικοί του), «Μου σπάσανε τον μπαγλαμά» (στίχοι: Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου), «Εβίβα ρεμπέτες» (στίχοι: Σπύρος Περιστέρης).

Η συναυλία ολοκληρώνεται με τα τραγούδια «Γιορτή ζεϊμπέκηδων» (στίχοι: Πυθαγόρας), την παρουσίαση της ορχήστρας από τον Απόστολο Καλδάρα και το τραγούδι «Αχ ο μπαγλαμάς» (στίχοι: Λευτέρης Παπαδόπουλος).

Έτος παραγωγής: 1987

Ημερομηνία πρώτης προβολής: 30/7/1987

Σκηνοθεσία: Στάθης Τσώνος

Παρουσίαση: Κώστας Αρζόγλου, Γιώργος Παπαστεφάνου

Σύνταξη άρθρου - τεκμηρίωση εκπομπής: Δαμιανός Αγραβαράς