Ο Φίλιπ Ροθ ήταν Αμερικανός συγγραφέας και από τις πιο σημαντικές φωνές της μεταπολεμικής λογοτεχνίας των ΗΠΑ. Έγινε γνωστός για τα μυθιστορήματά του που εξερευνούν θέματα ταυτότητας, εβραϊκής αμερικανικής εμπειρίας και πολιτικής.

Με αφορμή την επέτειο θανάτου του, το Αρχείο της ΕΡΤ παρουσιάζει την εκπομπή:

ΤΕΤΡΑΔΙΑ του ΘΑΝΑΣΗ ΛΑΛΑ (2017)

Στο επεισόδιο αυτό ο Λάλας επαναπροσεγγίζει τη συνέντευξη με τον Αμερικανό συγγραφέα Φίλιπ Ροθ, που έλαβε χώρα τον Οκτώβρη του 2009 στο σπίτι του στην Νέα Υόρκη και συγκεκριμένα στο Μανχάταν.

Ο Λάλας σχολιάζει τον χαρακτήρα του Ροθ καθώς ζωγραφίζει. Αναφέρεται στα βιβλία του συγγραφέα, όπως η «Ελεγεία ενός έρωτα» και το «Σύνδρομο Πόρτνοϊ», και τα σχολιάζει. Κάνει παρατηρήσεις για τη φιγούρα και την προσωπικότητα του Ροθ αναρωτιέται πώς ένας τόσο έξυπνος συγγραφέας μπορεί να εγκλωβίζεται σε «προσωπικές φυλακές» στις σχέσεις του. Επισημαίνει την τάση του Ροθ να επιλέγει «συγκρουσιακούς χαρακτήρες» στα έργα του και θέτει ερωτήματα για τη σχέση ανάμεσα στην επιτυχία και το κόστος της, καθώς και για το αν το βιβλίο είναι ένας τρόπος να επιτευχθεί η αιωνιότητα.

Ο Ροθ, στα παρασκηνιακά πλάνα, μιλά για τα παιδικά του χρόνια, τους γονείς του, την καταγωγή του και την αξία της μόρφωσης. Απαντά στο πώς έγινε συγγραφέας και εξηγεί τι σημαίνει για αυτόν ο όρος «καλός συγγραφέας». Δηλώνει πως ακόμη και ένας καλός συγγραφέας μπορεί να γράψει ένα κακό βιβλίο.

Συζητά τη σχέση ανάμεσα στη δουλειά και τη διάθεση, ενώ αναφέρεται στις προσωπικές του σχέσεις . Μιλά για το «κακό τέλος του έρωτα», τη συγγραφή ως «εθισμό», τη μοναξιά και την ηλικία.

Αναφέρεται στο θέμα της διαφοράς ηλικίας στον έρωτα, όπως φαίνεται στο βιβλίο του «Το ανθρώπινο στίγμα», και στη συνέχεια συζητά για την επιτυχία και το κόστος της, αλλά και πώς ξεκινάει τη συγγραφή ενός βιβλίου. Τέλος, μιλά για το τέλος της ζωής και τον θάνατο, με αναφορά στο βιβλίο «Ταπείνωση», και εξηγεί τι σημαίνει για αυτόν το «Γέρασα».

Προβάλλονται πλάνα από τις κινηματογραφικές μεταφορές των αναφερόμενων βιβλίων του Ροθ καθώς και αρκετές προσωπικές και οικογενειακές φωτογραφίες του.

Σκηνοθεσία: Μαρία Γιαννούλη

Τεκμηρίωση υλικού και σύνταξη άρθρου: Νίκος Βογιατζής